Fredrik Strage: Vi kanske bör fnissa lagom åt de världsfrånvända antivaxxarna

Den tjeckiska sångerskan och antivaxxaren Hana Horká lät sig bli smittad med covid-19 för att få ett antikroppsbevis och kunna röra sig fritt i Prag. ”Jag överlevde”, skrev hon i sociala medier. ”Nu ska jag gå på teater, bada bastu och se en konsert.” Två dagar senare dog hon av sjukdomen.

Den amerikanska rockstjärnan och astmatikern Meat Loaf hånade allmänhetens rädsla för covid-19, spred Van Morrisons och Eric Claptons antilockdownlåt ”Stand and deliver” och sa efter att ha ombetts bära ansiktsmask: ”Om jag dör så dör jag, men jag tänker inte låta mig bli kontrollerad.” När han avled i covid-19 skrev många att de äntligen förstått vad ”that” i låttiteln ”I'd do anything for love (but I won't do that)” syftade på: att vaccinera sig.

Den brittiske vit makt-basisten Merv Shields, som spelade i det nazistiska bandet Skrewdriver, beskrev covid-19 som en ”marxistisk-judisk bluff” varpå han insjuknade och dog. ”Jag vet att det är frestande att skratta åt att en covid-förnekare och nazist dör av covid, men det beror bara på att det rent objektivt är roligt”, twittrade aktivisten Chad Loder.

Jag var för empatisk för att skoja om dessa dödsfall. Men när antivaxxarna demonstrerade i Stockholm förra helgen kunde jag inte längre hålla mig för skratt. Det var svårt att avgöra vad som var roligast: komikern Peter Wahlbeck som intill en nazistisk banderoll förnekade att han hängde med nazister, kvinnan som sa till Aftonbladet att hon jobbade i vården och därför visste att pandemin inte existerade eller den vitskäggige norrlänningen som sa till ETC att det viktigaste var att varna för ”Satans plan för världsherravälde”.

På nätet höjs röster för att antivaxxare som dör i covid ska tilldelas en ”Darwin award”, en ironisk utmärkelse som ges till den som råkar ta livet av, eller sterilisera, sig själv på ett idiotiskt vis och på så vis förbättrar den mänskliga genpoolen.

Reglerna på Darwin-prisets sajt säger emellertid att idioten inte får ha skadat någon annan än sig själv. En typisk pristagare är den kroatiske man som 2005 använde en handgranat som tyngd till sin hemmabyggda skorstensborste. Eller den australiske kung-fu-utövare som 1989, efter att ha fått höra av sin lärare att han var starkare än vilda djur, förlorade en fajt mot ett lejon på Melbournes zoo. Antivaxxare må vara lika korkade men diskvalificeras eftersom de sprider smittan.

Däremot är det fritt fram att nominera dem till en ”Herman Cain award” i Reddit-tråden döpt efter den republikanske politikern och Trump-supportern Herman Cain. Han uppmanade folk att inte bära ansiktsmask och dog av covid (några veckor senare tog Cains familj över hans Twitter-konto och skrev, bisarrt nog, att viruset ”inte var så dödligt som mainstreammedia påstod”).

Den som vill driva med vetenskapsfientliga virrpannor kan också kolla in Sorryantivaxxer.com som listar covid-avlidna antivaxxare och beskriver deras definition av frihet som ”free-dumb”. Där kan man bland annat läsa om den hårfagre gitarristen Barry Benedetta som spelade på pudelmetalhjältarna Cinderellas debutalbum och innan sin död delade länkar om att vaccinet ”förändrar vår DNA” (han hävdade också att Facebooks faktakoll var ”kommunistiskt sanningsförtryck”).

”Ännu ett liv som covid tog helt i onödan”, skriver Sorryantivaxxer.com. ”Synd att han inte tog hand om sin hälsa lika väl som han tog hand om sitt hår.”

Vi bör dock fnissa lagom åt antivaxxarna. Att driva med andra människors olycka, hur egoistiska och svagsinta de än varit, ger antagligen så dålig karma att man riskerar cancer snarare än covid.

