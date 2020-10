Fredrik Strage: Videouthyrningens död känns som att förlora en excentrisk släkting

”Varför känns det här in i MÄRGEN?” twittrade journalisten Margret Atladottir i tisdags efter att DN skrivit en artikel om att Hemmakväll, Sveriges sista stora videobutikskedja, slutar hyra ut film. ”För att något som man älskat och behövt plötsligt inte längre älskas och behövs längre”, svarade manusförfattaren Edward af Sillén. ”Plötsligt” hade nog kunnat strykas i den kommentaren. Uthyrning och köp av fysiska filmer har minskat drastiskt de senaste tio åren.

Jag hyrde min sista film 2014 då jag gick med min treåriga dotter till Hemmakvälls butik på Kungsholmstorg, som just meddelat att den skulle stänga. Jag ville att hon skulle få vara med om att hyra film en enda gång innan det blev omöjligt. ”När jag var liten brukade jag gå till videobutiken med min pappa”, sa jag. ”Nu går du dit med mig. Det här kan du berätta om i framtiden.” Hon valde ”Barbie: Mariposa och älvprinsessan”, en tecknad film där Barbie spelar en fjärilsfé som blir kompis med ett gäng kristallféer för att kämpa mot en häxa.

På väg hem berättade jag om första gången jag fick hyra film. Det var 1981 på Lidingö. Jag var åtta och min moster skulle passa mig och min lillasyster. Vi hade ingen videobandspelare hemma i Linköping så jag var alldeles till mig av förväntan.

I kiosken valde jag ”Hajen 2” och ”Blixt Gordon” som jag såg två gånger vardera samma kväll. Nästa morgon vaknade jag tidigt för att hinna se dem ytterligare två gånger. Att kunna spola fram och tillbaka var magiskt. Mina favoritscener (när hajen äter upp en helikopter och när Blixt Gordon spetsar kejsare Ming med ett rymdskepp) såg jag om och om och om igen tills klockan blev 17 och det var dags att lämna tillbaka kassetterna.

Videobutiker hade ofta ett mer varierat utbud än streamingtjänster. Men det var inte lättare att hitta klassiker på den tiden. Lars Wilderäng twittrar (efter att dj:n och debattören Nathan Hamelberg startat en tråd för vhs-minnen) om när han ringde runt bland ett dussin butiker för att hitta ”En bro för mycket”: ”Fick till slut napp. Åkte över halva stan. Visade sig att han lagt undan 'En brud för mycket' åt mig.”

Att Hemmakvälls beslut utlöste en nostalgisk våg i sociala medier beror nog på den förtjusande sjabbiga atmosfär som omgav många gamla butiker. Eller som Anders Wennerström skriver: ”En konstig doft av plast och fuktskadad inredning i dåligt upplysta lokaler.”

Många som hyrde ut videofilm kombinerade det med tämligen disparata verksamheter. I Stockholm fanns den indiska mataffären Himalaya Kött & Videofilmer, en videobutik i Göteborg fungerade även som gym, Can Can i Falkenberg sålde fiskeutrustning och i Linköping kombinerade Vinhandlarn ett enormt filmutbud med vinsatser och bryggutrustning. (Samma butik vann mitt hjärta genom att hänga upp ett inramat porträtt av Michael Paré, hjälten i rock'n'roll-äventyret ”Streets of fire”.)

Videouthyrningens död känns som att förlora en excentrisk släkting som vi inte sett på evigheter. Någon som inte duschade så ofta, bjöd oss på cigaretter när vi var barn och gjorde våra liv mer intressanta. Därför blir jag glad av att under en promenad få syn på en grön skylt med texten: ”Nyhet. Videoautomat. Hyr din film dygnet runt här.” Wow, en comeback för hyrfilm! Jag skyndar in i kiosken under skylten och frågar om de har något på vhs. ”Nä”, svarar expediten. ”Skylten är gammal. Videoautomaten försvann för 22 år sedan.”

Min dotter och jag går hem för att titta på Netflix. ”Det var en fin skylt, i alla fall”, säger jag. ”OK, boomer”, säger hon.

