”Fresh prince of Bel-Air” firar trettio år med återförening

Inför seriens trettioårsjubileum återförenas rollbesättningen i ett oskriptat specialavsnitt på HBO Max. Den 10 september samlas bland andra Will Smith, Tatyana Ali, Karyn Parsons och Joseph Marcell för att spela in avsnittet som planeras att sändas i slutet av november. ”Fresh prince of Bel-Air” sändes mellan 1990 och 1996. Totalt producerades sex säsonger, 150 avsnitt.



Nyligen presenterades ett samarbete med Will Smith och regissören Morgan Cooper om en ny version av ”Fresh prince of Bel-Air”. Det ska bli en dramaserie utan originalets sitcomhumor. Originalproducenterna Will Smith, Quincy Jones och Benny Medina är samtliga exekutiva producenter för den nya serien ”Bel-Air”.