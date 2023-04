Frida Beckman: James Baldwin ville befria vårt tänkande med litterär kreativitet

När jag druckit upp min café noisette tar jag trapporna upp till övervåningen med förevändningen att låna toaletten. Jag måste bara få en titt på rummet där den afroamerikanske författaren James Baldwin satt och skrev på 1940-talet. Där är nu alldeles tomt och tyst, en markant skillnad från sorlet och slamrandet en våning ner, där man kan leka att man sitter i sällskap av existentialister och talar om livet och litteraturen. Men egentligen är jag allra mest nyfiken på hur det kan ha känts för Arthur Montana när han en kylig kväll stod först utanför kaféet i kvarteret bredvid och sedan utanför detta och tittade in genom fönstren men valde att inte gå in. Det räckte för honom, just den gången, att veta att han kunde gå in om han ville, att föreställa sig den tröst han skulle kunna få om han anslöt sig till de packade fikens anonyma kroppsvärme. Han måste ha stått på antingen Boulevard St. Germain eller Rue Saint-Benoit dit detta hörnkafés stora fönster vetter. Och hans möjliga förtröstan bland andra kroppar är inte så trivial som man kunde tro.

För på besök i den franska huvudstaden upptäcker Arthur Montana, afroamerikansk gospel- och soulsångare, tillika en av huvudpersonerna i Baldwins roman ”Just above my head” (1978), att ”Inget krävdes av honom i Paris. I Paris var han praktiskt taget osynlig – praktiskt taget fri.” Detta har ingenting att göra med hans sångarkarriär – så känd är han inte hos en större publik att han behöver sky berömmelsen – det har att göra med att han är svart. Men i Paris lägger ingen särskilt märke till honom, förutom den fransman som kommer att bli en av hans livs stora kärlekar. Det spelar heller ingen roll vad folk säger – inte bara för att han ändå inte begriper. Här behöver han inte, som hemma i USA, konstant ha alla sinnen på helspänn för potentiella hot.

Charlton Heston, James Baldwin och Marlon Brando vid en demonstration för medborgarrätt i augusti 1963. Foto: Imago History Collection/Alamy

Baldwin föddes i Harlem 1924 men bodde i Frankrike i omgångar – i Paris i slutet av 1940-talet och början av 50-talet och i Saint-Paul-de-Vence i södra Frankrike från början av 70-talet och fram till sin död 1987. Perioden tillbaka i USA är ingen slump. Under 50- och 60-talen samarbetade han med Martin Luther King, Malcolm X, Medgar Evers och de andra i den amerikanska medborgarrättsrörelsen. Resan tillbaka till Frankrike, eller ännu mer ifrån USA, ser han själv som i det närmaste livsavgörande för hans mentala och själsliga hälsa efter de stora förluster som det sena 60-talet hade fört med sig för medborgarrättskampen. Hans vänner hade mördats en efter en, och efter mordet på King 1968 beskriver han det som att hans värld fullkomligt ödelades. Han drabbas av depression. Han börjar kollapsa fysiskt. Gång på gång.

”Gå och förkunna det på bergen” (1953), Baldwins första roman, är i stor utsträckning självbiografisk och skildrar hans uppväxt under fattiga förhållanden i Harlem. Här berättas hur han försökte leva upp till sina föräldrars förväntningar och bli predikant – något han också var under ett par år i den lokala väckelsekyrkan på 30-talet. Religionens roll för den afroamerikanska samhörigheten är ett tema som också behandlas i hans första pjäs, ”The Amen Corner” (1954). Året efter kom novellsamlingen ”Notes of a native son” (1955, på svenska som ”En svart mans anteckningar”), med en titel som är en vinkning till hans något äldre författarkollega och mentor Richard Wrights roman ”Native son” (1940, på svenska som ”Son av sitt land”). I dessa noveller introduceras ytterligare ett tema som kommer bli centralt i senare texter – den afroamerikanska erfarenheten i USA jämförd med upplevelsen att vara svart i en europeisk, ofta just fransk, kontext. Med hans andra roman, ”Giovannis rum” (1956), som utspelar sig övervägande i Paris, kommer också det sista centrala temat hos Baldwin – den homosexuella kärleken. De tre huvudtemana tvinnas som vackra, svåra, livsavgörande och livsfarliga trådar i resten av Baldwins författarskap, som kom att innefatta såväl romaner, noveller, drama och poesi som essäer.

Paris hade etablerat sig som fristad och inspirationskälla för många amerikanska författare och konstnärer under 1920 och 30-talen – så många, faktiskt, att dessa ibland kallats ”den förlorade generationen” – Gertrude Stein, Ernest Hemingway och Henry Miller är bara några. Också många afroamerikanska författare tog tillflykt till Paris under följande år och undkom därmed ett långt mer rasistiskt USA. Tidigare nämnda Wright flyttade hit 1947 och skulle komma att bo kvar till sin död 1960. ”Det finns mer frihet i ett Pariskvarter,” sa han, ”än det gör i hela USA.” Baldwins hus i Saint-Paul – som fick smeknamnet Chez Baldwin – blev under 70- och 80-talen en samlingsplats för författare, konstnärer, musiker och en knytpunkt för politisk aktivism. Här gästades han till exempel av Josephine Baker, Miles Davis, Harry Belafonte, Nina Simone, Maya Angelou och Toni Morrison. (Se den fina onlineutställningen ”Chez Baldwin” via National Museum of African American History and Cultures hemsida!)

Baldwin med skrivmaskin, 1983 i huset i Saint Paul de Vence, Frankrike. Foto: Pressenia

I Paris kan Baldwins karaktärer älskas och älska. Inte för att det är romantikens stad utan för att de där slipper vara svarta i den bemärkelse som de tvingats bli i hemlandet. Novellen ”This morning, this evening, so soon” handlar om en afroamerikansk man som gifter sig med en vit svensk kvinna i Paris. ”Om Harriet hade fötts i USA hade det tagit en lång tid, kanske en evighet, att se mig som en man som andra män; om jag hade mött henne i Amerika hade jag aldrig kunnat se henne som en kvinna bland andra kvinnor. Offentlighetens ilska och makt skulle också blivit våra privata tvångssyndrom och skulle förblindat oss. Vi hade aldrig kunnat älska varandra.” Även den fransman som Arthur i ”Just above my head” förälskar sig i är vit, men det är först när han får se hans fina bostad som detta slår honom. ”Han skulle inte ha reagerat på Guy i New York som han reagerade på honom här, i alla fall inte så fort. Han stirrar på Guy ett ögonblick. Sanningen att säga tänker han på Guy som fransk, någon som därför inte har något att göra med New York eller Georgia.”

Efter kaffet och toalettbesöket lämnar jag kaféet och flanerar runt på gatorna i St. Germain des Prés. Här bodde Baldwin på billiga hotell omgiven av skapande själar och frisinnade nattklubbar. Här hängde han såklart med Sartre och de Beauvoir på Café de Flore och Les Deux Magots. Kanske var det på den större Rue des Saint-Peres, den mindre Rue Guillaume Apollinaire eller på den poetiskt passande lilla bakgatan Impasse des Deux som han hade det där storgrälet med Wright, det som handlade om litteraturens form och funktion i den politiska kampen.

Baldwin hade nyligen publicerat essän ”Everybody’s protest novel,” en text om litteraturens politiska möjligheter och begränsningar, om det som i dag kallas identitetspolitik och om sanningen. Baldwin kritiserar nyckeltexter i afroamerikansk litteratur – Harriet Beecher Stowes ”Onkel Toms stuga” (1852) och Wrights ”Son av sitt land” från ett sekel senare – för att de misslyckas med att göra mer än bara reflektera den instängdhet och lamslagenhet som blivit ett resultat av ”den amerikanska drömmens fängelse.” Protestromaner som dessa, menar Baldwin, sätter samhällsfrågorna före stil, form, och karaktärisering och låser oss därmed fast vid existerande kategorier och förhållanden. Vi kan inte undkomma rådande tillstånd på detta sätt, menar han. Vi kan bara räddas genom en kreativitet som spränger kategorierna.

2004 blev James Baldwin frimärke i hemlandet USA. Foto: Alexander Mitrofanov/Alamy

Wright, som hjälpt Baldwin tidigt i hans karriär, blev sårad av Baldwins text och så står de en sommardag i Paris 1949 och skriker på varandra på någon av dessa gator. Det sägs att Wright och därmed deras vänskap aldrig riktigt kom över detta upplevda svek. Jag vet inte om Baldwins tidigare nämnda hyllning till sin före detta mentor genom titeln ”Notes of a native son” några år senare lindrade något.

Om vi frågar Baldwin når vi inte framåt genom att knyta oss fast vid och försvara kategorier. Då fastnar vi bara i en oändlig och destruktiv polaritet.

Baldwins essä och kritiken som ibland vädrades mot honom för att hans böcker inte var tillräckligt uppenbart politiska pekar mot en återkommande debatt inom litteraturvetenskapen och en viktig fråga inom de kulturella och politiska debatterna i hans tid såväl som i vår. Hur kan litteraturen förändra och förbättra världen? Bör den göra så genom att illustrera faktiska förhållanden, bör den hjälpa oss föreställa oss andra, eller bör den kanske framför allt skaka om oss och få oss att tänka själva? Och vad har litteraturen för roll för sanningen och identiteten? Om vi frågar Baldwin når vi inte framåt genom att knyta oss fast vid och försvara kategorier. Då fastnar vi bara i en oändlig och destruktiv polaritet. I stället tror Baldwin på vikten av att utforska det vi ännu inte känner till om oss själva och andra. Bara genom att överskrida kriterierna och kategorierna kan vi bli fria. Detta är litteraturens uppgift.

Café de Flore i Paris var en av James Baldwins arbetsplatser. Foto: Petr Kovalenkov/Alamy

På 2000-talet har Baldwin blivit en av de mest citerade författarna inom Black lives matter-rörelsen, ironiskt nog som ikon och slagordsmakare snarare än som skildrare av den komplexitet han strävade efter och trodde på. Om Baldwins renässans och relevans i dag gjorde tidskriften Ord & Bild förra året ett specialnummer. I år öppnar också ett nytt publikt mediearkiv i Paris nittonde arrondissement – Médiatèque James Baldwin – samtidigt och i anslutning till La Maison de Réfugiés, ett integrationsprojekt. Kultur och integration hör ihop, skriver de på sin hemsida, och namngivandet är en ”hommage till Baldwins betydelse för arbetet mot universell frigörelse och lika rättigheter.”

Efter att ha irrat mig vidare från Impasse des Deux öppnar sig plötsligt vyn och jag ser Louvren stoltsera på andra sidan Seine. Det är då det riktigt sjunker in att Baldwin inte bara blivit en ikon inom politisk aktivism utan även en del av det franska kulturarvet. Det förtjänar han. Men han – och vi – förtjänar också att hålla honom och oss alla levande genom att ta honom på orden: Det är ”bara genom väven av mångtydighet, paradoxer, hunger, fara, mörker som vi kan hitta oss själva och kraften som kommer frigöra oss från oss själva.”

Frida Beckman är professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet

Läs mer:

Elin Cullhed: I ”Glaskupan” bröt Sylvia Plath mot alla kvinnliga tabun