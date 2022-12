Frida Hyvönen: ”Mitt yrke är att stå till tjänst”

”Oh, it’s my birthday again. Hip hip hooray, I’m fairly grown up now.”

Så börjar titelspåret på Frida Hyvönens senaste skiva ”Dream of independence” från 2021. Låten har alla typiska hyvönenska ingredienser: Vackert pianospel, en vemodig, drömmande melodi och en text som målar upp bilder som stannar kvar.

– Skivan är skriven under pandemin. Jag tycker att det hörs. Den är ganska kontemplativ, säger hon.

Sista pandemivintern tyngde henne. Det blev påtagligt hur mycket vi behöver varandra, tycker hon. Frida Hyvönen tror att skräcken som viruset med rätta orsakade tyvärr har underblåst en generell främlingsfientlighet hos vissa. Rädslan för andra människor har satt sig.

– Den urskräcken för att något okänt utifrån ska komma och ta oss appliceras lätt på allt möjligt. Det smyger sig in i folks sätt att tänka.

Det är hög tid att skaka av sig den känslan nu, menar hon.

– I stället för att distansera oss från varandra ska vi se och ta hand om varandra, säger hon.

Nu ligger äntligen nedstängningen bakom oss. Det har gått ännu ett år och dagen före nyårsafton fyller Frida Hyvönen 45 år.

– Jag tycker om att fylla i den där övergången till ett nytt år. Det är en otrolig spirituell tid. Jag känner inget vemod inför tidens gång, säger hon.

I stället för att distansera oss från varandra ska vi se och ta hand om varandra

Hon är helt enkelt inte lagd åt det hållet. Dessutom är hon tillfreds med livet.

– Jag trivs bättre och bättre med allt. Även om det på många sätt är en skruvad tid just nu så befinner jag mig på en väldigt bra plats.

Hon håller på att tömma och lämna den lokal som hon har arbetat i de senaste tre åren och i våras flyttade hon och hennes partner, musikern Christian Kjellvander, med respektive barn till en större lägenhet.

– Processen att flytta liknar konstnärligt arbete. Man inventerar, sorterar, flyttar och städar upp. Det känns som att jag är på väg in en ny spännande fas.

Frida Hyvönen är uppvuxen i Robertsfors i Västerbotten. Redan som liten satt hon och lekte fram melodier på familjens piano. Som 17-åring flyttade hon till Stockholm för att gå musiklinjen på Södra latin.

Hon debuterade 2005 med ”Until death comes”. Albumet fick ett fint mottagande i Sverige liksom utomlands, vilket ledde till turnéer i både USA och England.

– Jag hittade mitt uttryck i 25-årsåldern. Mycket handlar om att kasta sig ut och våga vara närvarande i det man gör, men också om att förbereda sig noga.

Hon liknar det vid att vara en lindansare: Att både vara totalt fokuserad och kunna släppa kontrollen.

Frida Hyvönen har även skrivit teatermusik, bland annat till koreo­grafen Dorte Olsens dansföreställning ”Pudel” och Lars Rudolfssons pjäs ”Ilya”.

År 2016 släppte hon sitt femte album, ”Kvinnor och barn”. Det är hennes hittills enda på svenska. Texterna som kretsar kring ämnen som ensamhet och destruktiva förhållanden och fick mycket uppmärksamhet och belönades med en Grammis. Även om Frida Hyvönen skriver i jag-form är innehållet inte självbiografiskt.

– Jag förstår att många är nyfikna på det. Det är väldigt mänskligt att tänka så. Men jag skriver inte dokumentärt på det viset.

Det handlar snarare om att låna saker både ur sitt eget och andras liv och förvandla de erfarenheterna till konst.

– Det som kommer ut är komponerat och som upphovskvinna har man ju total frihet. Mitt yrke är att stå till tjänst. Om jag kan skapa musik som berör eller tröstar någon ställer jag mig till förfogande.

En stor del av Frida Hyvönens holistiska livshållning kommer från yogan som hon upptäckte i 20-årsåldern. För henne är det tydligt att den viktigaste relationen är den man har till sig själv.

– Jag är hängiven men inte på ett religiöst sätt. Jag strävar efter att ha det bra inombords. Det är svårt. Men det är mödan värt.

Frida Hyvönen Gratuleras till: Fyller 45 år den 30 december 2022. Gör: Artist. Bor: Västertorp, Stockholm. Har också ett hus i Västerbotten. Familj: Dotter, bonusson och partnern Christian Kjellvander. Om att fylla 45: ”Jag har slutat komma ihåg hur gammal jag är. Jag har inget behov av att sammanfatta eller stämma av bara för att jag blir 45 år. Så funkar det inte för mig. Jag tar det lite som det kommer och går i och ur faser.” Så firar hon födelsedagen: ”Vi är i mitt hus i Västerbotten då. Jag tänkte bjuda in släkt och vänner till en födelsedagsfrukost.” Gör helst en ledig dag: ”Utför någon konkret syssla tillsammans med familj och vänner.” Aktuell: I februari medverkar hon i tv-programmet ”Jills veranda”. Visa mer

Läs fler DN gratulerar!