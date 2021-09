Frida Hyvönen släpps fri på scenen med sin svalka och eld

Performance concert ”Performance concert: Frida Hyvönen” Av: Frida Hyvönen Regi: Sally Palmqvist Procopé Scenografi: Mats Sahlström Ljus: Raimo Nyman Medverkande: Frida Hyvönen, Anna Bergvall, Anna Lund, Ida Lindberg Scen: Orionteatern Stad: Stockholm Speltid: 1 timme 30 minuter Visa mer

Månen lyser över scenen, glittrande mörka vågor svallar vilt i fonden. I Orionteaterns väldiga verkstadshall är det en tradition att ta in naturen i scenografin. En enorm jordhög, en liten glänta, en storskog, eller som nu – en enslig sandstrand med vindpinade trädstammar och gles vass.

Här släpps Frida Hyvönen fri. ”I’m not connecting with nature, I am nature, I finally admit it” sjunger hon i låten ”New vision” från senaste albumet ”Dream of independence”. Även om hon ofta använder naturfärger till att måla stämningar i sina texter är det den mänskliga naturen som är i fokus här (vardag, förälskelse, liv och död) med betoning på kvinnlig erfarenhet (amning, moderskap, sexualitet, klimakteriet). I det nya materialet flätas låtar från albumet ”Kvinnor och barn” in som minnesbilder ur ett pågående konstnärsliv.

Om skivan har intellektuellt lugn och enkelhet kan Hyvönen i det här formatet dra på med starkare känslor, från uttrycksfulla sprickor i rösten till bitvis ursinnig punkighet på pianot. Dessutom har hon en flock som bygger ut framförandet. Liksom ner i underjorden klättrar harpisten och gitarristen Anna Bergvall på en lång stege. Anna Lund kryper mot trummorna som en strandkrabba, medan keyboardisten anländer med stjärnan själv i en vit sportbil som sprider stadsdoft över sanden. Som en manifestation av mixen naturnära kärvhet och urban elegans i Hyvönens verk.

Hennes musikvärld passar på en teaterscen – det flerdimensionella uttrycket, den dramatiska touchen och det tydliga historieberättandet – och hon har tidigare skapat musik till uppsättningar av koreografen Dorte Olesen och regissören Lars Rudolfsson. Här har regissören Sally Palmqvist Procopé skapat en sceniskt inramad konsert med Mats Sahlströms scenrum och Raimo Nymans ljus. Det fungerar utmärkt, berör och förhöjer. Ändå, något ännu mer dramatiserat, regelrätt Hyvönensk musikteater, fortsätter jag nog att drömma om.

Som alla bra kvällar avslutas denna med ett äkta nattbad. Med bandet samlat runt sig som kring en lägereld sjunger hon en nära och nervig version av ”Dirty dancing” med vattenljud. En fin sammanfattning av den svalka och eld som är Frida Hyvönen.

Läs fler scenrecensioner och konsertrecensioner och andra texter av Maina Arvas