Fríða Ísberg: ”Anti-vaxxare på Twitter tipsade varandra om min roman”

”Is this to be an empathy test?”

I science fiction-klassikern ”Blade runner” från 1982 är Voight-Kampff-testet till för att avgöra om någon är människa eller replikant, de människoliknande androiderna som i filmens värld nyttjas som arbetskraft. I Fríða Ísbergs dystopiska framtidsskildring ”Märket”, utgiven på svenska tidigare i år, är empatitestet ett sätt att urskilja psykopater, potentiella brottslingar, i samhället. Den som lyckas uppvisa adekvat empati blir ”märkt”. Den som misslyckas kan bli av med jobbet, nekas tillträde till hela bostadsområden, avvisas i entrén till affärer.

När ”Märket” inleds är det psykologiska testet redan i bruk, konsekvenserna redan kännbara, och det drar ihop sig till folkomröstning på Island – ska testet rent av bli obligatoriskt? Läsaren följer fyra människor vars liv på olika vis påverkas, vare sig de gjort testet eller ej.

– Jag vill utforska samhällets regler och lagar – vinsterna och uppoffringarna vi gör när vi ingår i en gemenskap, säger Fríða Ísberg.

Hon är på blixtvisit i Sverige, och vi träffas på hennes svenska förlag Norstedts på Riddarholmen i Stockholm. ”Märket”, som är hennes första roman och hennes första bok i svensk översättning, har fått fin kritik: Den ”är inget annat än makalös”, stod att läsa i DN (13/3). Det är också ”Märket” som är skälet till att hon i år belönats med Per Olov Enquists pris.

Tidigare har hon skrivit diktsamlingarna ”Slitförin” och ”Leðurjakkaveður”, och novellsamlingen ”Kláði”. Vad fick henne att ta steget över till romanformen?

Fríða Ísberg belönades tidigare i år med Per Olov Enquists pris. Foto: Alexander Mahmoud

Hon berättar att det vid tiden då novellsamlingen gavs ut rådde kristillstånd i den isländska litteraturvärlden – det fanns inga unga författare. Åtminstone inga utgivna. Den yngsta författaren som under år 2017 gavs ut på Islands största förlag var 38 år gammal. Fríða Ísbergs egen åldersgrupp, nittiotalisterna, behövde speglas i litteraturen.

– Min novellsamling handlade om unga människor i Reykjavik, och alla trodde att min debutroman bara skulle vara en längre version av den. Men jag ville inte skriva en roman om en ung kvinna som försöker hitta sig själv. Det var för … uppenbart. Så fort någon förväntar sig något av mig vill jag göra motsatsen, säger hon.

Fríða Ísberg är allvarlig, vältalig och sval på ett sätt som jag lite fördomsfullt föreställer mig är ”isländskt”. Medan hon pratar fäster hon ofta, långa stunder, blicken på väggen snett bakom mig.

– Så kom idén till mig: att skriva en utopi, säger hon och ser mig plötsligt rakt i ögonen.

– Där allt är bra. Där samhället genomsyras av empati, och ledarna väljs eftersom de är de godaste, mest empatiska av alla. Där aggression är något väldigt främmande och suspekt. Jag skrev i flera månader innan jag insåg att det här samhället höll på att bli mer och mer problematiskt, säger hon.

Blev du förvånad?

– Så fort jag fick idén om empatitestet förstod jag att jag hade hamnat i trubbel. Att utopin hade hamnat i trubbel, säger hon med ett litet, behärskat leende.

Fríða Ísberg är uppvuxen på den vulkaniska ögruppen Västmannaöarna utanför Islands sydkust, men bor i dag i Reykjavik, där också ”Märket” utspelar sig. Jag frågar om det finns något i det isländska samhället som gör det extra troligt att händelserna i romanen skulle ske just där.

– Island är extremt litet, och Reykjavik är ännu mindre. Vi har en nations infrastruktur och en storstads ambitioner, men vi är en småstad med en regering. Det gör att vägen till makten är väldigt kort. Även om du lever i utkanten av samhället är din farbror alltid också farbror till någon minister. Det är intressant att utforska maktförhållanden i en så liten gemenskap, säger hon.

Det finns en minister på Island som är emot invandring och brinner för individens frihet, vi tycker olika om precis allt som man kan tycka olika om – och hon älskar min bok!

Hon tänker på alla sina romanfigurer som sina älskare. Åtminstone i början. Hon tröttnar på dem efter ett tag, och måste hitta på nya älskare åt sig själv, vilket leder till att hon sedan måste kassera fullt utvecklade fiktiva människoöden eftersom hon helt enkelt skrivit för många för att rymmas i en roman.

– Jag blir besatt av mina romanfigurer, hur de fungerar, pratar och tänker, och älskar att se dem utvecklas. Däremot har jag insett att jag inte älskar handling. När jag måste planera vad som ska hända känner jag pressen från Hollywood, det är som om jag krälar genom ett hål fyllt med Hollywoodslajm, säger hon.

– Många som har tyckt om romanen har åsikter som jag verkligen inte delar, säger Fríða Ísberg. Foto: Alexander Mahmoud

De fyra huvudpersonerna i ”Märket” kallar Fríða Ísberg själv för ”stereotyper”. De symboliserar varsitt perspektiv på ett samhälle där empati, enligt en snäv och villkorad definition, blivit dygd och rättesnöre. Den unga missbrukaren och småtjuven som blir en symbol för motståndsrörelsen ger en bild av testets långtgående konsekvenser för människor, medan psykologen och politikern som kampanjar för att göra testet obligatoriskt ger en annan.

– Jag fascinerades av tanken på hur mycket empati läsaren skulle ha för de olika romanfigurerna i början av boken, baserat på deras egna fördomar, och hur det sedan skulle förändras i takt med att de fick veta mer om deras bakgrundshistorier. När människor i min närhet läste mina utkast frågade jag alltid hur mycket empati de kände för den eller den.

En sorts författarens eget empatitest, med andra ord.

”Märket” är Fríða Ísbergs första roman, och den första av hennes böcker som översatts till svenska.

Fríða Ísberg, som har en bakgrund inom filosofin, berättar att hon läste mycket empatiforskning under tiden hon skrev boken.

– Men i slutändan tvingades jag ändå att förenkla en hel del. Forskarna är inte helt eniga om vad empati är, eller vad en psykopat är, säger hon.

Tror du att du skulle klara testet?

– Ja, det tror jag. Jag tror att 99 procent av befolkningen skulle klara testet. Men jag tror förstås inte på testet!

Hon skrattar till, helt oväntat, ett djupt ”ha-ha-ha!” från magen. Sedan börjar hon skruva på sig.

– Många som har tyckt om romanen har åsikter som jag verkligen inte delar. Det finns en minister på Island som är emot invandring och brinner för individens frihet, vi tycker olika om precis allt som man kan tycka olika om – och hon älskar min bok! Så fort det dyker upp en nyhet som har att göra med individens frihet skriver hon på Twitter: ”’Märket’ av Fríða Ísberg blir bättre och bättre för varje dag.”

Hon gör en plågad min innan hon fortsätter prata, nästan utan att jag behöver fråga, som om hon känner ett behov av att bikta sig.

– När romanen kom ut blev den också väldigt populär i vaccinmotståndarkretsar. Den handlar förstås inte om vaccindebatten, jag skrev klart boken innan det ens fanns någon sådan debatt. Det var som om jag förlorade kontrollen totalt.

Hur kändes det?

– Ganska skrämmande, måste jag erkänna. Det var underligt att se anti-vaxxare tipsa varandra om min bok på Twitter. Men att människor diskuterar ens verk är förstås den bästa belöning en författare kan få, säger hon diplomatiskt.

Jag frågar om upplevelsen har påverkat hennes skrivande, om hon i nästa bok tänker gå tillbaka till säkrare mark. Kanske en roman om en ung kvinna som försöker hitta sig själv?

– Nej, jag ska återigen göra något som i mina kretsar är … otillåtet. Jag håller på med något som jag tror att mina vänner kommer rynka på näsan åt, och jag är väldigt upprymd över det. Det enda jag kan säga är att det är något som en vit medelålders man skulle kunna ägna sig åt. Det är därför jag är så exalterad.

Fríða Ísberg Fríða Ísberg är född 1992 på ögruppen Västmannaöarna utanför Islands sydkust. Hon bor i Reykjavik med sin pojkvän och deras lilla barn. 2017 debuterade hon med diktsamlingen ”Slitförin”, och 2019 kom ”Leðurjakkaveður”. För sin novellsamling ”Kláði” nominerades hon till Nordiska rådets litteraturpris 2020. ”Märket” är hennes första roman, i Sverige utgiven på Norstedts förlag och översatt av Arvid Nordh. För den har hon i år tilldelats Per Olov Enquists pris, som delas ut i Stockholm i maj. ”Märket” har sålts till ett tiotal länder. Visa mer Visa mindre

