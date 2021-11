Frida Kahlo-porträtt såldes för rekordsumma

Målningen blir därmed det dyraste latinamerikanska konstverket som sålts på auktionshus och det köptes av argentinaren Eduardo Costantini vars donationer ligger till grund för Museum of Latin American Art i Buenos Aires.

Kahlo målade ett porträtt av sin man, Diego Rivera i sin egen panna, ovanför sina tårfyllda ögon. Enligt Adriana Zavala, kurator för en Frida Kahlo-utställning i New York Botanical Garden 2015, är målningen ett sent verk gjort under en period då hennes fysiska lidande hade förvärrats. Kahlo började måla 1926 under rehabiliteringen efter en bilolycka som gav henne livslånga smärtor.

Det var också en målning av just Diego Rivera som tidigare var det dyraste latinamerikanska konstverket som sålts på en auktion. Omräknat till dagens penningvärde såldes hans målning 1918 för 102 miljoner kronor.