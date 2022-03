Frimodiga exposéer över masker och demaskering på utställningar i Barcelona

Utställningar ”The Mask Never Lies” Centro Cultural Catalana de Barcelona. Visas till och med 1/5. ”Face Control” Fundaciòn Foto Colectania, Barcelona. Visas till och med 20/3. Visa mer

År 2002 lyckades den sicilianske mafioson Gioacchino Gammino under tumultartade former smita från fängelset i Rom, där han satt dömd på livstid. Gammino försvann spårlöst. Inte ens hans familj visste att han under täcknamnet Manuel drev en siciliansk restaurang i en by norr om Madrid. Tills han en dag fastnade på Google street views kamera. När han greps vid årsskiftet blev det en världsnyhet.

Men vänta nu… Ansikten är ju utsuddade på Street view. Använder megabolaget ansiktsigenkänning i samarbete med Interpol?

Utställningarna ”La Màscara no menteix mai” (Masken ljuger aldrig) och ”Face Control”, just nu aktuella i Barcelona, tar båda avstamp i hur vetenskapsmän kategoriserat och kontrollerat ansikten i statens tjänst.

Alphonse Bertillon blev chef för identifieringsbyrån vid polisprefekturen i Paris 1880. Där fotograferade han häktade rakt framifrån och i siluett, en metod som fortfarande är standard. Sedan räknade han på näsors och pannors mått och förde in dem i noggranna scheman som han använde i undervisning av poliser.

I bildspelet ”Capture”, som ingår i ”Face Control” på stiftelsen Foto Colectania, vänder konstnären Paolo Cirio polisens metoder mot dem själva. Cirio samlar in bilder av italienska poliser från sociala medier, identifierar dem genom ansiktsigenkänningsmjukvara, och bygger på så vis sitt eget arkiv.

I samma utställning visas Simone C Niquilles 3D-animerade video ”Elephant juice”, om hur artificiell intelligens avläser arbetssökandes ansiktsuttryck vid digitala jobbintervjuer. Här finns även Kodaks omtalade ”Shirley cards”, som på 1970-talet satte den vita hudtonen som norm för filmen.

Men flera verk handlar också om vår egen fixering vid skönhetsideal, retuschering och selfies.

I Eli Cortinas tvåkanaliga videoinstallation ”The excitement of ownership” är det fokus på senkapitalismens fetischering av kvinnans ansikte. Animerade kvinnliga AI:s pratar frigörelse och korsklipps i collage med japanska humanoida robotar, med den eftertraktade daggfriska glashy som den omtalade koreanska skönhetsvården utlovar.

Vår upptagenhet av ansiktet har växt under pandemin, då vi missnöjt betraktat oss själva på skärmen, ofördelaktigt sedda snett underifrån, innan vi snabbt klickat ”Hide self-view”. Under zoomboomen ökade skönhetsingreppen drastiskt. Många passar på nu när de kan dölja blåmärkena under ansiktsmasken, som i större delen av Europa fortfarande är en obligatorisk pandemiåtgärd.

Det förhärskande masktvånget dök upp bara några år efter att flera länder infört maskeringsförbud i svallvågorna av millennieskiftets toppmötesdemonstrationer, på grund av de så kallade ”svarta blocken” med militanta, utomparlamentariska demonstranter.

I ”La màscara no menteix mai” på Centro Cultural Catalana de Barcelona finns ett rikt bildmaterial som förklarar maskens olika politiska funktioner i det moderna samhället. Här får vi veta att den svarta skidmasken först dök upp 1967, då aktivistgruppen ”Black mask” vandrade genom Manhattans finansdistrikt med täckta ansikten och plakat mot kapitalismen.

Men det var med zapatiströrelsen i mexikanska Chiapas 1994 som balaklavan blev legendarisk. Den blev ett tecken för militans i kampen mot nyliberalism och förtryck av ursprungsbefolkningen, med slagordet ”en värld där många världar får plats”.

Den färgglada feministiska balaklavan introducerades av Pussy Riot när de blev virala med sina aktioner mot Putin år 2011. På CCCB visas deras videor, och en samlig broderade och dekorerade skidmasker som tillhör den antirasistiska kvinnogruppen Las Migras de Abya Yala i Barcelona. Med feministisk och queer inspiration har allt fler färgglada ”rosa block” dykt upp, influerade av karnevalen synliggör de en diversifierad närvaro i det offentliga rummet.

En omfångsrik del ägnas åt att spåra hur Ku Klux Klan hämtade inspiration från europeiska karnevalsutstyrslar vid grundandet i Tennessee 1865. Klanens kläder och masker hade flera funktioner. Medlemmarna dolde sin identitet och stärkte sin mobb inför våldsdåden, samt skrämde offer och åskådare genom att anspela på demoniska krafter från urgamla europeiska myter om övernaturliga horder av jägare som red om natten och spred olycka. Det är skrämmande att se hundra år gamla filmklipp med 40 000 klanmedlemmar paradera genom Washington.

Masker, myter och kulturella troper migrerar och skiftar symbolik.

År 1605 försökte katoliken Guy Fawkes spränga det engelska parlamentet. Att bränna en mask föreställande honom blev en årlig folklig sedvänja. Tills den plockades upp i den tecknade serien ”V för Vendetta” på 1980-talet. Då filmen om V kom 2005 blev Guy Fawkes-masken signatur för hackeraktivisterna Anonymous. Som vigilanten V säger: ”Bakom masken finns en idé, och idéer är skottsäkra”.

Denna nyblivna symbol för kampen mot totalitära stater störde dock Förenade Arabemiraten till den grad att de 2013 förbjöd Fawkes-maskerna. Än märkligare blir det när Guy Fawkes dyker upp bredvid den hornbeklädde QAnon-schamanen under stormning av Kapitolium…

En särskilt avdelning ägnas åt hur dadaisterna i Cabaret Voltaire i Zürich idkade civilisationskritik mot det skenbart rationella samhälle som frambringat första världskriget. Emmy Hennings använde sig av gasmasker i sina framträdanden, men gruppen lånade även masker från Alaskas ursprungsbefolkningar, som de använde i rasande danser i försök att återförtrolla världen. På den tiden fanns inte begrepp som kulturell appropriering.

Ett annat sätt att konstnärligt förhålla sig till kriget visas i fotografier av skulptören Anna Coleman, som formgav realistiska masker till soldater som fått delar av sina ansikten bortsprängda.

Detta är en mycket katalansk utställning, som springer ur regionens anarkistiska arv och katolska karnevalstraditioner. Här möter dokument om hemliga sällskap som Invisible College en enorm samling mexikanska Lucha libre-masker. Utställningen är stundtals rörig och svajigt formgiven, som när ett rödmålat rum med schackrutigt golv ska illustrera myter om frimurare som satanister. Men det är ändå en spännande, frimodig och ambitiös exposé om populärkulturell och politisk undergroundhistoria, med många fördjupande utvikningar.

Tillbaka på den stramare ”Face Control” går jag förbi ett antal ganska grunda och illustrativa verk, för att stanna framför Trevor Paglens minimalistiska installation ”ImageNet Roulette”. I ett tomt ljust rum blir jag filmad av en kamera och ser mig själv på en stor skärm. En AI försöker läsa av mig. Jag tar av ansiktsmasken. En grön ruta placeras runt mitt ansikte och olika epitet dyker upp. ”Närsynt”. Nä… ”Hemmafru”…? Till slut står det ”licentiat”. Äntligen rättläst.

