Fristående bokhandlar står starka trots stängda samhällen

Trots tre månaders full lockdown i Frankrike minskade landets bokhandlars försäljning enbart med 3,3 procent under 2020, rapporterar sajten Bookseller. Under september månad, då butikerna höll öppet, ökade till och med försäljningen med 35 procent, jämfört med 2019.

Särskilt bra har det gått för mindre och fristående boklådor. Enligt franska bokhandlarföreningen, SLF, beror det att konsumenterna insett hur viktiga bokhandlarna är för lokalsamhället, och inga medlemsbutiker i SLF behövde under fjolåret stänga.

I Storbritannien och Irland syns ett liknande mönster. 50 nya fristående boklådor öppnade under 2020, skriver tidningen The Guardian. Visserligen stängde flera större bokhandlar och kedjor men de fristående bokhandlarna var i fjol 967 till antalet, vilket är den högsta siffran sedan 2013. Meryl Halls, vd för Bookseller association, kallar ökningen för extraordinär och säger till The Guardian att den delvis skulle kunna förklaras av att ”många människor gör en översikt över sina liv i pandemin.”

Läs mer:



Bokförsäljningen har ökat under pandemin

Bokförlagen försiktigt positiva trots corona