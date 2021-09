Fritt fram för körövningar igen

För landets många körsångare är Folkhälsomyndighetens lättade restriktioner efterlängtade. Körsång är en av Sveriges mest populära fritidssysselsättningar, men under pandemin har verksamheterna till stor del legat på is eller hjälpligt upprätthållits via digitala hjälpmedel.

Körsång kopplades tidigt till flera fall av spridning av coronaviruset i länder runt om i världen – information som spreds som en löpeld och fick många svenska körer att omedelbart pausa verksamheten.

Skälet till smittorisken är att partiklar i utandningsluften – aerosoler – når långt från kroppen när man sjunger, vilket ses särskilt riskabelt i dåligt ventilerade lokaler med många människor.

– Risken för smittspridning när man sjunger i kör är lite högre än om man bara sitter och pratar tillsammans, men med den goda vaccinationstäckning vi har så har riskerna minskat. Det är helt enkelt dags att komma vidare och återgå till ett mer normalt läge, säger Sara Byfors, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Nu är det upp till individen och verksamheten att motverka smittspridning. Från och med den 1 september gäller samma rekommendationer för kör- musik- och orkesterverksamhet som för övriga fritidsaktiviteter och verksamheter.

– Det är inte längre rimligt att ha kvar rekommendationer som särskilt vänder sig till körer, utan de får förhålla sig till samma som alla andra: håll avstånd och delta inte om du känner dig sjuk

Bestämmelserna för körarrangemang med publik ändras inte, utan omfattas som tidigare av reglerna för allmänna sammankomster.

