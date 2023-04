Fruit Bats drar en in i musiken med sin sorgsna vänlighet

Pop Betyg: 4. Betygsskala: 0 till 5. Fruit Bats ”A river running to your heart” Merge/Playground Visa mer Visa mindre

1980-talets ljudbild är en lågt hängande frukt för alla artister just nu. Men det var givetvis inget konformt decennium, och Fruit Bats enda permanenta medlem Eric D. Johnson har den goda smaken att söka sin inspiration i det tidiga åttiotalets mer återhållsamma estetik. Hans produktion landar ofta någonstans mellan Dire Straits och The Cars. Det är slickt, men utan excesser. Och mest av allt präglas den av utmärkt låtskrivande och välskrivna texter om plats och hemkänsla.

Under de tjugo år som Fruit Bats funnits har Johnson rört sig från mellanvästern och en mer folkig, akustisk indie till en mer klangfull och melankolisk västkustkänsla. ”Waking up in Los Angeles” känns som den centrala låten på skivan med sina rader om att ”the words to this song, while geographically specific, they can apply to anywhere, or any of you”.

Det finns mycket att tycka om här och som är svårt att fånga i ord. För Johnson är en av de där låtskrivarna som liksom drar en in i musiken med sin sorgsna vänlighet, ännu mer utvecklad i hans andra band, Bonnie Light Horseman.

”A river running to your heart” är kanske inte hans mest komplexa album, men det är väldigt fint, och en bra ingång för den som inte lyssnat på Fruit Bats tidigare.

Bästa spår: ”Waking up in Los Angeles”

Läs mer om musik och fler texter av Po Tidholm.