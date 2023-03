Funkpionjären Clarence ”Fuzzy” Haskins död

Clarence Haskins var en av originalmedlemmarna i George Clinton-ledda The Parliaments, den doo wop-grupp som utvecklades till de banbrytande funkgrupperna Parliament och Funkadelic.

George Clinton meddelade Haskins bortgång i sociala medier. Någon dödsorsak har inte angetts.

”Vi har förlorat hans frekvens”, skriver gruppens basist Bootsy Collins på Twitter.

Tillsammans med sina bandkollegor – som kollektivt går under samlingsnamnet Parliament-Funkadelic – valdes han in i rockens Hall of fame 1997.

”Fuzzy” Haskins lämnade Parliament-Funkadelic 1977, men bland de låtar han skrev märks tidiga framgången ”I got a thing, you got a thing, everybody's got a thing”.

https://twitter.com/Bootsy_Collins/status/1636890340413063168?s=20

