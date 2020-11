Fyra modeller om utsattheten framför kameran

Det är den yttre bilden som Emily Ratajkowski hittills varit känd för. Hon är supermodellen och skådespelaren som slog igenom stort när hon medverkade i Robin Thickes kontroversiella musikvideo ”Blurred lines” 2013. På Instagram har man kunnat följa hennes glamorösa kändisliv där hon poserar med kompisar som Kim Kardashian och visar upp avklädda bilder på sig själv och gravidmagen för sina 27 miljoner följare.

På senare tid är det dock hennes ord som har fått genomslag. Tidigare i höstas publicerade New York Magazines systersajt The Cut en lång essä av Ratajkowski där hon berättade om sina erfarenheter av modellyrket. I texten, döpt till ”Buying myself back: When does a model own her own image?”, skrev hon om upphovsrättsliga gråzooner och om hur det är att förlora kontrollen över sina bilder – och i förlängningen sig själv.

Bland annat berättar hon hur en paparazzifotograf valt att stämma henne för upphovsrättsintrång efter att hon postat en bild på sig själv på Instagram, som han tagit. Hon skriver också om hur det känns att se en bild på sig själv bli utställd på ett galleri, och att tvingas köpa det dyra verket för att behålla kontrollen över det.

Texten tar även upp allvarligare ämnen. Ratajkowski åker hem till en fotograf för ett obetalt jobb, som senare visar sig vara en underklädesplåtning. Enligt henne ska hon därefter ha blivit sexuellt utnyttjad av fotografen. Ett par år senare dyker bilderna upp i en fotobok, döpt till ”Emily Ratajkowski”, utan hennes medgivande. Hon får rådet att inte inleda en rättsprocess – troligen skulle den vara lönlös, men också mycket kostsam, även om hon skulle vinna.

I frustration tar hon till Twitter för att uppmärksamma hur bilder av henne missbrukas och profiteras på, och får som svar från sina följare:

”Du kan alltid välja att behålla kläderna på, så slipper du att bry dig om sådant här.”

När Ratajkowskis essä publicerades väcker den debatt. Många blev chockade av hennes erfarenheter och i sociala medier hyllades hon för att rikta ljuset mot en bransch som sällan granskas. Men hon fick också mothugg av kritiker som menade att hon bara försökte att marknadsföra sig själv.

Texten fick fler modeller att börja prata om sina erfarenheter, däribland Leanne Maskell och Magdalena Kossewska. En kvinna trädde fram och anklagade samma fotograf för att ha förgripit sig på henne.

Fotografen har nekat till alla anklagelser och sagt att de är ”för torftiga och barnsliga för att ens svara på”.

Ratajkowskis essä är bara ett exempel på hur det inom modevärlden håller på att ske ett skifte. Från att ha varit ett objekt utan röst har modellen, med hjälp av sociala mediers kraft, intagit rollen som subjekt.

Under hashtaggen #myjobshouldnotincludeabuse, som startades under metoo, har modeller delat sina erfarenheter av sexuella övergrepp. Förra året kom dessutom Leanne Maskells bok ”Model manifesto”, ett slags handbok till unga, aspirerade modeller, där hon redogör för alla smutsiga sidor av branschen. Och Instagramkonton som @dietprada har blivit en inflytelserik kritisk röst som kämpar för att göra branschen mer transparent.

Går det rent av att tala om en våg av aktivism inom modevärlden?

Kultursöndag har intervjuat fyra svenskar som arbetar, eller har arbetat, som modell på internationell nivå för att tala om hur de ser på sin arbetssituation. Samtliga känner igen sig på något sätt i de beskrivningar som Ratajkowski målar upp i sin essä. Deras berättelser handlar om maktfullkomliga fotografer, om plåtningar som i efterhand har känts fel och om stora gager som plötsligt bara försvunnit.

● ● ●

Frida Gustavsson. Foto: Deirdre Brennan

Frida Gustavsson, 27 år, skådespelare och före detta modell som blev en av Sveriges mest framgångsrika. Har gått visningar för alla de stora modehusen som Christian Dior, Yves Saint Laurent och Prada och synts på omslaget till amerikanska, italienska och franska Vogue.

Det var inte förrän Frida Gustavsson läste Emily Ratajkowskis essä som hon på allvar började reflektera över vissa händelser i hennes egen karriär.

– Du är 15 år och en fotograf, oftast en medelålders man, pressar dig till att ta av dig kläderna för en plåtning. Tolv år senare dyker bilderna upp på internet och ger mig en klump i magen.

– När jag i dag ser de här bilderna så väcks frågor som: Är det rimligt att fotograferas på det här sättet som femtonåring? Varför var det ingen i rummet som reagerade?

Frida Gustavsson var 12 år gammal när hon blev upptäckt. Redan som 15-åring hade hon jobb över hela världen. Ofta delade hon lägenhet med andra modeller som hon inte kände. Engelskan var ett hinder, både för henne själv och för andra. Hon jämför situationen med att vara en praktikant – i ständig beroendeställning till andra och utan koll på sina rättigheter.

– Det är ett yrke som domineras av väldigt unga kvinnor, där varan som säljs är du och ditt utseende. Hierarkin är tydlig. Är du en erkänd fotograf kan du självklart få en ny, ung modell att ställa upp på saker som hon inte hade gjort annars.

Hon beskriver en arbetsmiljö som präglas av nedsättande kommentarer och hård jargong, där ständiga krav på att hålla vikten sätter djupa spår i många unga människors självbild. Om castingtillfällen där modeller radas upp på led i bara stringtrosor.

– Om tjejer med ätstörningar kunde de högt säga: ”Så bra att hon är bulimisk igen, hon såg rent ut sagt för jävlig ut förra säsongen, hon var så tjock”.

– För att överleva mentalt måste du separera kroppen från dig själv. Förhållandet till min egen kropp har skadats mycket. Att vara avklädd inför någon annan är något som de flesta förknippar med något väldigt intimt. Jag kan inte ens räkna alla de tiotusentals timmar jag har stått i ett par hudfärgade stringtrosor framför främmande människor och blivit bedömd.

Det gör jätteont att börja reflektera över allt som man har varit med om, att i efterhand inse hur mycket som inte var okej. Var jag dum och naiv?

Det var under plåtningarna vanligt att fotografen, som också Ratajkowski berättar om i sin text, tog chansen att ta bilder vid sidan av de som kunden har beställt, berättar hon.

– Fotografen kunde ta mig åt sidan och säga att han bad sina favoritmodeller ställa upp på några extra bilder till ett, som han beskrev det, personligt projekt. Ett par år senare kunde de bilderna dyka upp i utställningar eller fotoböcker utan att man har någon som helst kontroll.

Ett av tillfällena handlade om ett obetalt välgörenhetsprojekt. Frida Gustavsson lät sig fotograferas avklädd och blev lovad att bilderna endast skulle användas för ändamålet. Ett par år senare dök de ändå upp på onlineauktioner för konst. Hon hörde av sig till fotografen men fick inte gehör. Än i dag säljs bilderna, mot hennes önskan.

Som modell har man ingen del av upphovsrätten till en bild, vilket gör att modellen ofta bara betraktas som en kropp eller ett objekt, säger hon. Även om det skrivs kontrakt mellan agentur och kund, når de sällan modellen före en plåtning.

– De enda gångerna jag fick se ett kontrakt var när jag skulle bli plåtad i päls, med cigaretter, droger eller sexuellt utmanande kläder. Alla gånger man förväntades ta av sig kläderna fanns det inget kontrakt alls.

Förändringen kom när hon för första gången inledde ett exklusivt samarbete med ett större sminkmärke.

– Plötsligt var det advokater som var där för min skull, för att på detaljnivå skydda delar av mitt ansikte, mina händer och min hals. Jag blev helt chockad, det var helt nytt för mig, säger hon.

Frida Gustavsson Foto: Nancy Kaszerman/Alamy

I motsats till modellyrket är man som skådespelare betydligt mer skyddad, med agenter som bevakar ens intressen. Alla scener som innehåller sex eller nakenhet förhandlas i avtal före inspelning och man erbjuds hudfärgade skyddskläder eller en body double. Vanligt är också att en intimitetskoordinator finns på plats för att se till så att allt går rätt till.

Varför finns inte samma skyddsnät för modeller?

– Det saknas ekonomiska incitament för att agenter och agenturer ska bry sig. Har du modeller som inte vet sina rättigheter blir det också mer praktiskt. Men med tanke på att man arbetar med väldigt unga människor borde det vara ett krav även här.

Hon är förvånad över hur tyst det var i modellvärlden under metoo – även internationellt. Maktmissbruk och sexuella trakasserier är ett utbrett problem i branschen, menar hon.

– Det är en liten värld där alla känner alla, och några enstaka som har makten över vilka som fotograferas och av vem. Men fler borde ställa sig frågan om vad de har bidragit till för arbetsklimat.

Varför slutade du som modell?

– Jag kände mig klar. Jag längtade efter att bli tagen på större allvar, och bli mer involverad i den konstnärliga biten.

Varför väljer du att gå ut och berätta nu?

– Det gör jätteont att börja reflektera över allt som man har varit med om, att i efterhand inse hur mycket som inte var okej. Var jag dum och naiv? Eller var det systemets fel? Jag har lämnat den världen bakom mig, men om jag kan bidra till att ett nytt samtal påbörjas i branschen så gör jag gärna det.

● ● ●

Charlie Westerberg. Foto: Alexander Mahmoud

Charlie Westerberg, 29 år, modell och utbildad i marinbiologi. Scoutades som modell när han var 15 år. Har haft uppdrag för märken som Prada, Louis Vuitton, Marc Jacobs. Tog en paus från modelljobbet för att studera, men har nu återupptagit karriären.

Charlie Westerberg blev illa berörd när han läste om Emily Ratajkowskis upplevelser. Han säger att han känner att man som modell riskerar att hamna i situationer där man tappar kontrollen.

– Man börjar lätt inbilla sig att ”det är så här det ska vara”. Att om någon säger åt mig att ta av mig kläderna så måste jag som modell göra det. För att man vill vara till lags och vill bli framgångsrik. Det blir en konstig maktobalans.

Han beskriver sig själv som en självsäker person som har pondus och oftast vågar säga ifrån när något är obekvämt. Och att de flesta då också lyssnar och visar respekt. Men det har dykt upp situationer när saker och ting gått över gränsen, säger Charlie Westerberg.

Han berättar om en händelse där han skickades ensam till lägenhet. På plats var enbart han och fotografen.

– Han tog bilder av mig och sade: ”Kan du inte ta av dig lite? Ta av dig lite mer…” Jag sade emot men han svarade: ”Men kom igen! Gör det bara. Det blir skitfint.” Det slutade med att det hela gick längre än jag ville, säger Charlie Westerberg och fortsätter:

– Jag har inga djupa men av händelsen. Men efteråt har jag undrat varför jag lät honom övertala mig till den där skiten. Vad var vinningen? Det kändes bara som han blev kåt av att plåta mig. Och varför skulle mitt jobb gå ut på att fylla hans sexuella lust? Den här typen av situationer har många, framför allt tjejer men även killar, hamnat i. Att de träffat fotografer som bara vill träffa dig för att ligga med dig. Eller som typ bara vill skapa eget runkmaterial.

Efter en annan fotografering där Charlie Westerberg menar att han pushats till att gå över sin egen gräns hörde han av sig till fotografen i efterhand och bad honom ta bort några av bilderna.

– Han sade visserligen att han kunde gå med på det men även att det var jävligt oprofessionellt gjort av mig. Att det i princip var en förolämpning mot honom. Han såg sig som en konstnär och bilderna som tagits av mig var verk.

Folk är i dag en aning mer måna om hur modellen mår jämfört med tidigare. Jag tror att det har mycket att göra med metoorörelsen. Det är inte helt bra än men mycket går i rätt riktning

Charlie Westerberg tror generellt att kvinnliga modeller drabbas mer av arbetsmiljöproblem, men att det bland männen lever kvar en tystnadskultur.

– Bland killar finns en ganska stark stolthet, att man hela tiden ska stå upp för vad man gör. Män berättar inte alltid när de varit med om något jobbigt. Antingen försöker man trycka bort det, eller håller det inom sig själv. Det finns en skam.

Trots problemen som existerar så gillar Charlie Westerberg på många sätt arbetet som modell. Han säger att 99 procent av alla människor han arbetat med har varit bra personer. Kreativa, roliga och intressanta. Och han har aldrig fått så många jobb som nu. Det har blivit lättare att förhålla sig till branschen då han har något annat att falla tillbaka på, en examen i marinbiologi, och eftersom han har större erfarenhet.

– Nu är modellandet inte det enda i mitt liv. Och branschen har förändrats lite. Folk är i dag en aning mer måna om hur modellen mår jämfört med tidigare. Jag tror att det har mycket att göra med metoorörelsen. Det är inte helt bra än men mycket går i rätt riktning.

● ● ●

Leona Axelsen. Foto: Alexander Mahmoud

Leona Axelsen, 31 år, skådespelare och före detta modell. Har gått visningar för bland annat Diesel och Comme des Garçons och gjort samarbeten för Vogue, Elle, Victoria's secret och Hugo Boss. Gjorde sin skådespelardebut i filmen ”Cirkeln”.

Leona Axelsen minns en tidig casting i London när fotografen bad henne att klä av sig naken och ställa sig på alla fyra på ett bord. Då var hon 16 år och lämnade rummet i protest.

– Min räddning var nog att jag var rätt trubbig som person. När något inte kändes rätt så blev jag snarare arg. Jag krävde till exempel att jag inte skulle behöva jobba med vissa fotografer, vilket ledde till att det, rent karriärmässigt, aldrig gick så bra för mig som det kanske hade kunnat göra.

Hon blev upptäckt som 13-åring och började arbeta internationellt när hon var 15. Att välja bort skolböckerna framför ett liv med resande, festande och möten med nya människor var ett enkelt val som tonåring. Men bilden som ofta målas upp av modellyrket är långt ifrån lika glamorös i verkligheten.

Utöver att arbeta väldigt många timmar per dag står modellerna för alla resor och boenden själv. Många hamnar i skuld till agenturerna, när de inte får in tillräckligt många jobb. Själv har hon varit med om att stora summor pengar försvunnit.

– När jag åkte från agenturen i New York en gång hade jag arbetat ihop 500.000 kronor. När jag kom tillbaka några veckor senare låg jag på minus 50.000. De sade att det hade dragits olika skatter och kostnader för böcker, utskrifter och set cards. Jag var sjutton år och kunde ingenting om ekonomi, och de hade sina jurister, så jag släppte det. Än i dag har jag ingen aning om vart de där pengarna tog vägen.

Jag gjorde mina första avklädda bilder när jag var fjorton

Enligt henne tjänar agenturerna stora extrasummor på sina modeller. Det förstod hon när hon råkade se en hyresavi och insåg att hyran för den lägenhet som hon och sex andra tjejer hyrde var 10.000 kronor i månaden. Själva betalade de vardera 10.000 kronor per vecka till agenturen.

– Som modell tjänar du i bästa fall pengar, men i jämförelse med vad andra människor tjänar på dig och din kropp är det en bråkdel. Det är en manipulativ värld. Vuxna människor handlar med väldigt unga människors kroppar.

Som artonåring var hon med om en allvarlig incident. På en fest utomlands träffade hon fotografen som hon dagarna efter skulle jobba med. Han bjöd henne på en drink. Därefter minns hon inget mer.

– Han drogade mig. Dagen efter vaknade jag upp hos honom. Jag drog därifrån och han började att stalka mig. Allt blev jobbigt. Efter flera turer med min agentur så ställde jag in jobbet så jag kunde köpa en flygbiljett och åka hem.

Misstänker du att han gjorde något under tiden du var drogad?

– Jag vet ärligt talat inte. Men jag bestämde mig snabbt för att tro att det inte hade hänt något. Det kändes skönare.

Skulle jag någon gång få en dotter så skulle jag dö inombords om hon ville göra samma resa

I efterhand kan hon se att hon ofta byggde upp ett försvar genom att bestämma sig för att fotografernas påtryckningar i själva verket var hennes egna beslut, för att slippa känna sig överkörd.

– Jag gjorde mina första avklädda bilder när jag var fjorton. Då hade jag bestämt mig för att det var min kamp – om män kan visa bröstvårtorna kan jag också göra det. När man är fjorton år gammal har man inte utvecklat alla mentala sidor, man behöver hjälp och vägledning. Jag kunde inte se vad som var vad.

Numera tackar hon nej till alla modellförfrågningar som kommer.

Ångrar du något?

– Jag har fått den frågan många gånger och jag brukar svara att jag är tacksam för alla de erfarenheter som har gjort mig till den jag är i dag. Men skulle jag någon gång få en dotter så skulle jag dö inombords om hon ville göra samma resa.

● ● ●

Roger Dupé. Foto: Alexander Mahmoud

Roger Dupé, 29 år, modell. Har gjort uppdrag för märken som Kenzo, Acne, Vogue, Brioni, Gant, Corneliani, Sand, Ralph Lauren och Jean Paul Gaultier. Blev för fyra år sedan den första svarta modellen att fronta Rolls-Royce. I fjol gavs hans bok ”Den motvilliga modellen” ut på Norstedts förlag.

När man är tidigt i karriären som modell och inte har skapat sig ett namn så saknar man också makt, säger Roger Dupé.

– Agenturen är din förmedlare och kunden är den som bokar dig. Du kan inte styra så mycket över din karriär. Antigen gillar de dig eller inte. Men det har inte bara med ditt utseende att göra, utan även om hur du är som person och om du är lätt att jobba med, säger Roger Dupé.

Han säger att han tänkt mycket på vad Emily Ratajkowski berättat om om sin artikel på The Cut. Han håller med henne om att man lätt förlorar kontroll över sina bilder.

– Därför är det viktigt som modell att vara väldigt noggrann med vad man ställer upp på. Men också att man frågar vad bilderna ska användas till, säger han och tillägger:

– Jag tycker även agenturen – om man nu har en – har ett ansvar att se till att modellen hamnar i goda händer och att allt man man ställer upp på är ömsesidigt.

Roger Dupé är inne på sitt elfte år som modell. Han beskriver en bransch som har flera utmaningar. Däribland att förbättra och lyfta frågor kring mångfald, inkludering och skönhetsideal.

– Jag har känt av vithetsnormen i branschen under min karriär. Det påverkade mig självklart på ett negativt sätt men samtidigt har det gett mig en brinnande vilja att förända. Jag vill verkligen bevisa att det visst finns plats för ett mörkare ideal i branschen och att vi gör det minst lika bra, säger Roger Dupé.

Jag tycker att det borde finnas en större tydlighet i vad som gäller och vilka rättigheter man har som modell

Han har trots det generellt en positiv syn på branschen. De goda sidorna har alltid övervägt de dåliga. Det är därför han fortsätter jobbet, trots långa dagar och ryckiga scheman. Som modell måste man konstant vara tillgänglig eftersom jobben kan komma med kort varsel, säger han.

– Du vet heller inte om du kommer bli bokad igen. Det finns liksom inga garantier. Man är i princip arbetslös efter ett jobb när man inte har något nytt bokat.

Enligt Roger Dupé beror arbetsförhållanden också mycket på vilket typ av jobb man som modell ska göra. Han beskriver en typsituation för en modell som ska medverka vid någon av de stora modeveckorna i Milano, Paris, London eller New York:

– Du får stå för din egen biljett utan att veta om du faktiskt kommer bli bokad till något. Det är en investering du gör tillsammans med agenturen för att synas, vilket kan leda till stora jobb om du gör många visningar, säger han och fortsätter:

– Men bara för att du åker dit betyder inte att du kommer jobba. Blir du bokad för en editorial får du oftast inte heller betalt – men med de bilderna bygger du din portfolio som förhoppningsvis kommer leda till andra jobb.

Det har de senaste åren förekommit diskussioner om att skapa ett fackförbund specifikt för modeller. Det är en idé som Roger Dupé tycker kan vara värd att överväga.

– Jag tycker att det borde finnas en större tydlighet i vad som gäller och vilka rättigheter man har som modell. Även till vem man ska vända sig till när saker inte går rätt till.

