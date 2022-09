Gaia Vince: ”Klimatflykten är oundviklig, den sker redan nu”

Gaia Vince

Prisbelönad brittisk författare och frilansjournalist boende i London.

Skriver för The Guardian och har en krönika för BBC kallad ”Smart planet”. Har varit nyhetsredaktör på vetenskapliga tidskriften Nature samt redaktör på New Scientist.

Har även skrivit tv-serien ”Escape to Costa Rica” om landets miljöarbete.

Böcker i urval: ”Adventures in the anthropocene. A journey to the heart of the planet we made” (Penguin, 2014), ”Transcendence. How humans evolved through fire, language, beauty, and time” (Chatto & Windus, 2019), ”Nomad century. How to survive the climate upheaval” (Penguin, 2022).