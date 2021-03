Gal Gadot: ”Att vara superhjältinna är supersvårt”

Gal Gadot

Född 1985 i Rosh Ha'ayin, Israel. Skådespelare, sångare, fotomodell och tidigare närstridsinstruktör i den israeliska armén. Korades till Miss Israel 2004.

Slog igenom som Diana/Wonder Woman i kioskvältaren ”Batman v Superman: Dawn of justice” (2016). Gjorde knallsuccé i titelrollen i ”Wonder woman” (2017). Har roller i ”Death on the Nile” med Kenneth Branagh och i Netflix-actionthrillern ”Red Notice,” Dwayne Johnson och Ryan Reynolds som båda har premiär under 2021. Ska producera och spela i ”My Dearest Fidel” som berättar historien om ABC-journalist Lisa Howard som blev en av Fidel Castros närmaste förtrogna.