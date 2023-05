”Game of thrones”-producenten om nya miljöthrillern: ”Det är vi människor som är monstret”

När strömningsjätten HBO uppvaktade Frank Doelger om att producera ”Game of thrones” fick de nobben – fyra gånger.

– Jag förklarade artigt för dem att jag varken läser fantasyromaner eller ens gillar genren och att jag verkligen inte var den rätta mannen för detta, berättar Frank Doelger med ett litet ironiskt leende.

När HBO-bossarna fortsatte att tjata bestämde han sig ändå för att ge George R R Martin en ärlig chans. Efter mycket om och men insåg Doelger hur det skulle gå att göra en vettig serie på ”Sagan om is och eld” genom att försöka överbrygga de skilda världarna mellan fantasyinslagen och de politiska maktintrigerna.

– Allt gick ut på att förankra fantasyscenerna i verkligheten och göra dem så känslomässigt trovärdiga som möjligt. Alltså, att i grunden göra ett realistiskt karaktärsdrivet drama och sedan ha ett lager av fantasy och science fiction som grädde på moset – och inte tvärtom, berättar Doelger som ägnade större delen av 2010-talet åt ”Game of thrones”.

Resten är, som det brukar heta, tv-historia. Som bekant blev ”Game of thrones” en långkörare i åtta säsonger och en av tidernas mest populära tv-serier.

Efter framgången haglade erbjudandena över Doelger. Bland annat ville storsatsande tyska bolaget ZDF att han skulle ta sig an Frank Schätzings internationella bästsäljare ”The swarm” från 2004. En nära 900 sidor tjock tegelsten som handlar om hur världen drabbas av en serie alltmer förödande naturkatastrofer vilket sätter en grupp forskare under extrem press. Två marinbiologer börjar utveckla en teori om att det i havsdjupen har utvecklats ett enormt nätverk av encelliga organismer som ska förhindra att människan förstör jordens ekologiska balans för alltid.

Frank Doelger, som aldrig hört talas om boken, var återigen skeptisk.

– Om jag ska vara ärlig så trodde jag aldrig på att den skulle gå att göra en serie av. I grunden handlade det om en vetenskaplig undersökning, men den hade en fantastisk öppning som fastnade i bakhuvudet, säger Frank Doelger när DN träffar honom i samband med världspremiären på Berlins filmfestival i februari.

När han väl satte sig ner och insåg han att det ändå fanns en ”förutseende” historia som handlar om hur naturen slår tillbaka mot människan som tagit sig alltför stora friheter. Hans stora bekymmer var hur serien skulle göras utan att den förvandlades till ett slags katastroffilmskliché.

– I ”Hajen” lärde Spielberg oss att man inte ska avslöja monstret för tidigt. Så vi jobbade med bilder av havet som ett slags öppning till ett mörkt rum och strävade efter att skapa känslan av att ”wow, det finns något därnere” under den vackra ytan.

Han tycker också att det var briljant hur producenterna för ”Chernobyl” använde reaktorn som ett slags monster – även om man kanske bara såg den 20 procent av tiden i bild så fanns de där ljudeffekterna hela tiden i bakgrunden som ett överhängande hot.

– Vi försökte att jobba på ett liknande sätt – att hålla hotet vid liv utan att för den skull avslöja för mycket av monstret, säger Doelger och börjar skratta lite:

– Så, ja, ”The swarm” är ett slags monsterserie, men det är vi människor som är monstret. Vi har skapat en situation där vi har inte har gett naturen något annat val än att slå tillbaka mot oss, säger Doelger.

Den spektakulära avslutningen på öppningsavsnittet innefattar bland annat en knölval, en båtlast med turister och en flock glupska späckhuggare.

– Även om det är en ganska hämndlysten kraft som dödar en massa människor så fick jag ett sympatiskt intryck av denna intelligenta livskraft som skildras i romanen. Jag frågade mig hur jag kunde känna sympati för denna kraft, men insåg att den handlar i självförsvar, för att rädda sig själv, att skydda haven, skydda varelserna som lever där, säger han och upprepar en välkänd miljöslogan:

– Om haven dör, så dör också vi.

Och i längden är inte oddsen på människans sida, menar han.

– Nej, jag tror att naturen kommer att vinna i slutändan. Vi kommer att försvinna och naturen och djurriket kommer att fortsätta. Jag tänker till exempel på bilderna från Lower Manhattan under orkanen Sandy 2012 när fiskar simmade på fyra, fem gator in på Manhattan. Fisk på Wall Street, vilket ju var mycket passande av många skäl eftersom det ju redan fanns många hajar där...

Även om han arbetar med fiktion så är han ytterst noggrann med att det vetenskapliga ska skildras på ett helt korrekt sätt. Serien har haft tunga forskare som konsulter. Men när det gäller adaptioner så har han en pragmatisk inställning – förlagan får aldrig bli en helig ko.

– Originalet bara kan tjäna som en utgångspunkt. Varje bearbetning måste få hitta sin egen väg, det finns ingen spikrak väg från källmaterialet till slutprodukten. Och det var också något som George R R Martin förstod. Han skrev utkasten till fyra avsnitt och lämnade sedan över detta till de andra manusförfattarna, berättar Doelger.

Han har tagit sig lite friheter genom att uppdatera rollfigurerna från romanen ”The swarm” för att bättre spegla dagens värld.

– När romanen skrevs var det fortfarande mest vita män som verkade på universiteten och inom vetenskapen. I dag ser det helt annorlunda ut – kvinnor är i majoritet och det är en betydligt större mångfald när det gäller etnicitet och ras. Vi ville också få bort känslan av forskarnördar som sitter i ett labb och bortkopplade från oss alla. Dessutom har vi föryngrat forskarfigurerna så att det finns ett utrymme för karaktärsutveckling och att de blir hjältar – och inte är det redan från början, säger han.

I serien spelar Alexander Karim marinforskaren Sigur Johanson, en påläggskalv som ställs inför extrema utmaningar på jobbet tillsammans med bland andra professor Cécile Roche som spelas av Cécile de France.

Han fick erbjudandet att provfilma just när han höll på att spela in Viaplay-serien ”The box” med Peter Stormare och Anna Friel. Under en lunchrast spelade han in en provfilm på mobilen i kläder från ”The box” – några dagar senare hade han fått rollen.

I början av serien befinner sig hans rollfigur på absoluta botten. Sigur Johanson har just blivit vanärad och utfryst ur akademin eftersom hans kollegor tycker att han har sålt ut sig till näringslivet. Dessutom har han lurats av sin stora kärlek.

– Hans drivkraft är att återvinna respekten för sig själv, sina kollegor ... och kanske vinna tillbaka sitt livs kärlek, säger Alexander Karim.

– Känslomässigt är det ju kärleksrelationen som är den röda tråden, men den största utmaningen var att få ut de vetenskapliga termerna och informationen ur käften på ett naturligt sätt utan att det lät konstigt eller ansträngt.

På grund av pandemin blev inspelning en smått surrealistisk upplevelse. Scener som skulle ha spelats in i Peru flyttades till Rom med omnejd, året efter den första stora nedstängningen.

– Jag minns öde flygplatser, tomma gator och munskydd överallt. Spanska trappan och Fontana di Trevi var helt folktomma, men det var ju en ganska passande stämning för en serie som ju handlar om ett slags pandemi som bryter ut och börjar som en viskning precis som med covid – och inte som stora katastroffilmer med jordbävning, säger Karim.

Hans första möte med Frank Doelger ägde rum för drygt 10 år sedan då han provfilmade för en roll inför andra säsongen av ”Game of thrones”. Karim älskade serien och hade lovat att tatuera sin agents namn på sin kropp om han fick rollen.

– Allt gick åt helvete, jag gjorde bort mig totalt, ler Alexander Karim och berättar om sitt första möte med Frank Doelger.

Efter att ha överlevt de första gallringarna via provfilmer så skulle han åka till London för att träffa ”The big guy” i verkligheten.

– Tanken var att jag skulle spela en stor biffig krigare, jag hade tränat som satan. Innan jag hoppade på planet på morgonen fick jag ett infall och rakade av all min grova skäggstubb och tog på mig en bebisblå t-tröja. Så när jag stod utanför Franks kontor och såg ut som ett barn insåg jag: ”Vafan, vad har jag gjort? Men Frank var trevlig, säger Karim.

Han berättar en anekdot som säger något om producentens karaktär.

– Jag var helt starstruck men skulle vara sådär supercool och hade förberett ett par passande skämt i förväg. Det första som händer är att jag tar en tugga och bryter av min trägaffel, för att sedan också råka knäcka kniven. Just när jag sitter där med två trästumpar, fattar han situationen och säger plötsligt att han tycker att det smakade lite konstigt med den här träsmaken i salladen: ”Är det okej för dig om jag äter med händerna?”, berättar Karim och ler.

– Otroligt snyggt hanterat. Frank är en mästare på att skapa lugn och gör att folk blir mindre nervösa.

