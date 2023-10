Gamestopkomedin ”Dumb money” ger underhållande bild av nya tiders börsklippare

Komedi Betyg: 3. Betygsskala: 0 till 5. ”Dumb money” Regi: Craig Gillespie. Manus: Lauren Schuker Blum, Rebecca Angelo, Ben Mezrich. Längd: 1 tim 45 min (barntillåten). I rollerna: Paul Dano, Pete Davidson, America Ferrera m fl. Språk: engelska. Biopremiär. Visa mer Visa mindre

I början av 2021 började oväntat aktier i amerikanska Gamestop skjuta i höjden. Gamestop drev butiker som sålde tv- och datorspel. Gammalmodigt, varifrån kom intresset för denna trötta aktie?

Det var ett spel. En mindre investerare som pratade aktier på Youtube och Reddit under artistnamnen Deep Fucking Value och Roaring Kitty, tyckte om aktien. Han ville klämma åt de som blankat Gamestop, det vill säga satsat pengar på att aktien skulle falla.

Andra små investerare tyckte likadant och började köpa. Aktien steg, börsens amatörer såg hur de blev rikare. För blankarna var det tvärtom, en mardröm. En hedgefond var på väg att gå omkull när det plötsligt såg ut som om deras säkra satsning skulle kosta dem miljarder dollar.

Gamestoprushen är en David mot Goliat-historia, som i sin tur utlöste en rush i Hollywood, alla ville ha filmrättigheterna. Craig Gillespie – mest känd för ”I, Tonya” (2017) – anförtroddes regin.

Han fuskar inte bort chansen. ”Dumb money” är ett lättviktigt men mycket underhållande tillskott i utbudet av filmer med färgstarka outsiders mot självgoda proffs. Paul Dano glänser i rollen som Keith Gill, alias Roaring Kitty. Gill livesänder från i sin källare i t-shirt med kattmotiv, rött pannband och en öl. I trängda lägen har han som bisittare sin baby, som han måste mata med vänster hand medan han filosoferar över Gamestop och andra aktier.

Pete Davidson och Paul Dano i ”Dumb money” som bygger på Ben Mezrichs bok ”Dumb money. Gamestopaffären och småspararna som fick Wall Street på fall”. Foto: Claire Folger

Dano är filmens motor, prillig och sympatisk. Det är en överraskande roll för honom, som i filmer som ”Little miss Sunshine” (2006), ”There will be blood” (2007), och ”The Fabelmans” (2022) haft en mörkare framtoning. Originella skådespelare i biroller får ”Dumb money” att kännas generös: Seth Rogen och Nick Offerman – från serien ”Parks and recreation” – gör storspelare av det slag Roaring Kitty hatar, ”Ugly Betty”– och ”Barbie”-stjärnan America Ferrera är sjuksköterska som blir Gamestopinvesterare medan Pete Davidson – ”The king of Staten Island” (2020) – gör Keith Gills odåga till bror.

”Dumb money” både handlar om och är ett tecken på att spel på börsen under 2000-talet blivit både accepterat och en folksport. Det är intressant. För drygt 30 år sedan såg det inte ut så här. Oliver Stones succé ”Wall Street” (1987) kritiserade avarter inom aktiehandeln. Men i ”Wall Street” fanns också avsmak mot hela sättet att dribbla med aktier, utan att bry sig om de verkliga företagen bakom. Investerare var hjärtlösa.

Kallhamrade Gordon Gekkos (Michael Douglas) försvarstal för girighet innehöll ett av 1980-talets mest berömda filmcitat: ”Girighet är, med det bästa ord jag kan hitta, bra.”

Det var provokativt då. I dag skulle det bemötas med ”Och...?”

