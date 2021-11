Gängbråk och rasism i ”Saturday night fever” ekar in i nutiden

Musikal ”Saturday night fever” Regi och svensk översättning: Anders Albien Koreografi: Jennie Widegren och Zain Odelstål Kapellmästare och musikaliskt ansvarig: Jan Radesjö Scenografi och kostym: Lehna Edwall Bild och videoproduktion: Johan Larsson och Philip Sundbom Mask och peruk: Sara Klänge och Catharina Lundin Ljusdesign: Palle Palmé Ljuddesign: Oskar Johansson Medverkande: David Lindgren, Andreas Lundstedt, Kajsa Ernst, Samuel Fröler, Kristina Lindgren med flera Scen: Chinateatern, Stockholm Längd: Cirka 2 tim och 30 min inkl paus Visa mer

Så här i efterhand är det lätt att glömma bort vilken tragik som bor bortom discobasen, falsettstämmorna och skrevgreppen i ”Saturday night fever”. Filmen blev både John Travoltas och Bee Gees stora genombrott, men skildrar ju egentligen inte discoeran, utan snarare genrens genomslag som heterosexuellt accepterad mainstreamunderhållning.

1998 blev den ännu mer utslätad jukeboxmusikal i London. Den italienskättade ynglingen Tony är färghandelsbiträdet som dansar för att glömma att han är fast i ett socialt sammanhang fjärran den amerikanska drömmen. Här finns – precis som i ”West Side Story” – en fond av både gängbråk och rasism som påpassligt ekar ända in i nutiden. Men framför allt handlar det förstås om dansen.

När ”Saturday night fever” sattes upp i Stockholm 2005 var det med Andreas Lundstedt i Travolta-rollen. Nu, på Chinateatern, medverkar han i stället som DJ Monty med en framträdande position som discokung även på vokalfronten. För det ska sägas att den här uppsättningens Tony – David Lindgren – tar tid på sig att bli varm i de utsvängda brallorna.

Bäst blir det när han får smälta in i ensemblens energi med delvis Bounceinspirerad koreografi (Jennie Widegren och Zain Odelstål). Lindgren saknar den självklara ledarauktoriteten, men hittar småningom en egen ton i dialogen med såväl föräldrarna (en amper Kajsa Ernst och buffligt butter Samuel Fröler) som brodern (Peter Eggers).

Bild 1 av 2 Foto: Mats Bäcker Bild 2 av 2 Foto: Mats Bäcker Bildspel

Anders Albiens regi och moderniserade översättning får ändå fram så mycket djup som privatteatersammanhanget tillåter. Låt vara att vissa dråpligheter maskerar en del av svärtan. För man kan trots allt inte missa tragiken när Rikard Björks Bobby C – han som gjort sin katolska flickvän på smällen och aldrig blir lyssnad på – sjunger ut sin smärta i just ”Tragedy”. En utvikbar scenografi varvar hemmiljö med New York-blinkande videoskärmar och ett enkelt brobygge i den känsliga brytpunkten mellan Brooklyn och Manhattan.

Kapellmästaren Jan Radesjös musikaliska arrangemang ger låtarna fler nyanser, från dansgolvsdriv till mer avskalat och progressivt med snygga blåsdetaljer. Bland birollernas enkla porträtt utmärker sig Lovisa Bengtssons Anette. Hon som trånar efter Tony och råkar ut för en gruppvåldtäkt.

I ”Saturday night fever” samsas både 70-talets feminism och bakslag. Kristina Lindgren gör den sturska Stephanie, vassare än maken på skådespeleri även om pardansscenerna faktiskt haltar lite. Det är synd att musikalen inte sätter punkt efter handslaget, utan låter paret Lindgren hångla vidare på bänken.

