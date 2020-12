Gänget på Östermalm som förändrade den svenska pophistorien

Finns det någon som förkroppsligar åttiotalets Stockholm som den nyligen för tidigt bortgångne Tom Wolgers?

Knappast för oss hans generationskamrater i Östermalms ”new romantic”-kretsar, en grupp som även innefattade mina gymnasieklasskamrater Mauro Scocco, Johan Kling, Johan Skog, Urban Reese och Per Widman, Toms hov av yngre beundrare.

”Han var en mytisk, mystisk, nästan magisk figur med nyckeln till alla hemligheter”, säger Mauro Scocco när jag börjar samla röster och minnen. Han var den av oss som först lärde känna Tom, efter att ha vågat sig fram till dennes bord — och blivit kyligt avvisad — på restaurang Östergök, en av Östermalms få mötesplatser vid tiden.

Decennieskiftet 1980 var den brytpunkt då proggens grepp veknade och då ytan, estetiken, åter blev något att ägna omsorg. Tom Wolgers var, som Andres Lokko skriver i sin minnesartikel i SvD, en ytans, skönhetens och eskapismens apostel.

Till att börja med det mest anslående: hans utseende. Tom var en osannolikt vacker ung man, med sin glansigt svarta, perfekt nonchalanta fyrtiotalslugg och sina mörka ögon, som kunde svartna. Det var inte så att han kanske var den snyggaste killen i stan — han var den överlägset snyggaste. Inte ens Olle Ljungström var i närheten.

Tom Wolgers (1959-2020) Musiker, låtskrivare, artist, fotomodell och kompositör. Född och uppvuxen på Östermalm i Stockholm. Son till Inger Domeij och Beppe Wolgers, folkkär poet, författare, skådespelare. Konstnären Dan Wolgers är hans kusin. Spelade i Lustans ­Lakejer 1981 och sporadiskt även senare. Startade banden Mockba ­Music och Paris Bis (tillsammans med Irma Schultz). Tonsatte även utställningar, teater, film och kulturevenemang. Gjorde musik till reklamfilmer och jinglar (”30-sekundersformatet förstörde mig”, sade Wolgers själv). ­Medverkade i Melo­di­festivalen 2007 med återförenat Lustans Lakejer. 2016 firade gruppen 35-årsjubileum genom en turné. Han framträdde för sista gången i somras på en streamad konsert på KB i Malmö. Avled i cancer den 3 november tidigare i år. Visa mer

”Det var otroligt”, säger fotografen Bruno Ehrs, som under ett antal år samarbetade och umgicks intensivt med Wolgers. ”Tom hade något som jag aldrig har upplevt med någon annan. När han kom in i ett rum, som på Café Opera, stannade allt av.”

Bruno Ehrs fotografi av Per Widman som visades på ”Stockholmsutställningen 1982” på Fotograficentrum. Foto: Bruno Ehrs

Toms personlighet ”förlät” honom hans gudalika skönhet. En känslig sårbarhet kunde spåras, en sorg, en ensamhet, med en stamning som man anade hade plågat honom; ett mörker, en hemlighet; något stökigt och destruktivt. Ett inslag av Flugornas herre ingick i den dominans som Tom genast utövade över oss yngre gossar. Han var som en sagofigur med drag av gamla tiders filmstjärnor och charmörer, Rudolph Valentino korsad med Clark Gable. Han ”gick” om sista året i Norra Real, sällan synlig annat än någon gång rökande på trappan. ”Tom hade inte tid att gå i skolan”, som klasskamraten Anders Lindholm säger med ett leende. ”Vi hade andra prioriteringar…”

Alla var chanslösa när Tom Wolgers och Mauro Scocco förenade sina talanger

Mauro och Tom började spela tillsammans och generade en kreativ urladdning som verkade långt utanför musiken. Ett nytt mode och nya visuella ideal utvecklades, inspirerade av den synth- och new romantic-våg som sköljde över oss från London. Kvickt förvandlades vi till en samling brådmogna fyrtiotalsdandies, ekiperade på lumpbodar som Sverige hjälper på Skeppargatan, friserade av Mauro på Östra Reals skoltoaletter. Tom förde befäl över denna nya lilla rörelse som via tidens talangjakter fortplantade sina impulser över innerstaden. Med Mauros ord:

”Tom kom som ett svar på frågorna många av oss inte riktigt förstod hur vi skulle ställa. Han såg världen genom ett romantiskt filter. Man bjöds att stega in i en värld där man som storögd sjuttonåring fick lära sig om kläder, konst, poesi, vin, kvinnor och sång. Livet är en vacker dröm full av möjligheter. Det var en synnerligen hoppingivande tanke för alla i vårt lilla gymnasiegäng.”

Kvaliteten på innerstadsgymnasiers talangjakter vid denna tid var hög. Många av de tävlande blev professionella artister. Alla var de chanslösa när Tom och Mauro förenade sina talanger. Mauro, som jag kände sedan grundskolan, fast han gick i Gärdet och jag i Engelbrekt, var från början självlärd gitarrvirtuos men dumpade vid mötet med Tom all instrumental teknikonani för att satsa på oemotståndligt snärtig pop. Båda var de lokala popstjärnor före Ratata och Lustans Lakejer.

Ratata 1983. Christer Hellman, Tom Wolgers, Heinz Liljedahl, Johan ­Ekelund, Mauro Scocco. Foto: Okänd

Vad vi fick uppleva var upprinnelsen till en ny strömning i svensk musik och ungdomskultur, skall vi kalla den för den estetiska popkulturen, mer välkammad och mindre iögonfallande än föregångarna proggen och punken men med omfattande inflytande inte bara inom musiken utan även över modebilden, media och de visuella idealen.

Att det obefintliga förhållandet mellan Tom och fadern Beppe Wolgers var ett svart hål inom honom stod klart fast samtalsämnet var tabu. Frånvaron av kontakt mellan far och son blev schizofren då Beppe under sjuttiotalet hade varit hela Sveriges myspappa med nattmössan och dockorna i sin breda säng i omåttligt populära ”Beppes godnattstund” i tv. Som om detta inte vore nog hade Beppe spelat den skäggige sjörövarpappan till vem om inte Pippi Långstrump i Olle Hellboms klassiska film från 1970. Tom växte upp med mamma Inger och styvfar Alvar Domeij, entreprenör i filmbranschen.

Vi levde i en värld utan brist på stora tomma våningar, vissa med välfyllda barskåp

Med honom fick vi en mötesplats för vårt lilla ”crew”. Alvar drev kvartersbion Fågel Blå helt nära Östra Real. Tom skötte projektorn och flera i vår grupp extraknäckte i kassan. Vi rökte och drack i personalrummet och kunde delfinansiera påföljande krogbesök med biljettintäkter som inte fullt ut redovisades för styvfar Alvar. Vår klasskamrat Johans storebror Anders Skog, stilbildande reklam- och musikvideoregissör, tillika originalmedlem i Ratata som trummis, gick på Beckmans på Nybrogatan där vi fick tillgång till galna, glamorösa fester med rasande coola äldre reklam- och modestudenter.

Tom Wolgers på promotionbild för ­Musique du Nord, musik till galleriutställning med svensk samtidskonst i Paris 1986. Foto: Bruno Ehrs

Vi levde i en värld utan brist på stora tomma våningar, vissa med välfyllda barskåp. Ingen i vår grupp var dock något bortskämt rikemansbarn. Pankheten var kronisk. Det var svåra Doktor Glas-promenader på Djurgården, långa testunder på Tösse och Grants taverna. I denna scenografi predikade Tom för oss lärjungar sitt eskapistiska evangelium om den vackra världen; berättade om dekadent nattliv i Paris, refererade till jazz, klassisk musik och poesi och introducerade oss för L’Uomo Vogue. En språklig innovatör var han; en förnyare av slang och jargong, med märkligt sirliga anglicismer och uttryck, glänsande av äldre, vackrare tiders glamour: ”Vid severala okationer har jag observerat…”

En milstolpe var när dj-legenden Sydney 1981 öppnade den mintosande diskoteket 84:an som var först med att spela synthpop

Vid den här tiden inleddes boomen inom Stockholms krog- och nöjesliv med öppnandet av Café Opera 1980, där Tom inte bara hade stamgästkort utan var en av fixstjärnorna och där även Mauro med sin växande idolstatus, trots sin minderårighet, fick tillträde. En annan milstolpe var när dj-legenden Sydney 1981 öppnade 84:an på Grev Turegatan, det mintosande diskoteket som var först med att spela den för många förhatliga synthpopen. Det var under öppningskvällen på 84:an som den sjuttonårige Johan Kinde först träffade Tom, ett möte som han beskriver:

”Det var som att möta en äldre bror som jag aldrig tidigare träffat. Han var vältalig, välklädd, världsvan. I Evelyn Waughs ’En förlorad värld’ beskriver huvudpersonen Charles Ryder hur hans liv förändras efter mötet med Sebastian Flyte på Oxford, som visade honom: ’that low, hidden door in the wall … which opened on an enclosed and enchanted garden’. På samma sätt öppnade sig världen för mig när jag mötte Tom — allt var plötsligt möjligt, inom räckhåll, och inte nog med att Stockholm var en del av världen — vi var dess mittpunkt.”

Tom och Johan Kinde började skriva låtar tillsammans, ofta vid flygeln hemma hos Tom på Linnégatan, med en frenesi som ledde till att Lustans Lakejer redan samma sommar spelade in sin andra lp, ”Uppdrag i Genève”, en klassiker med James Bond/Bryan Ferry-klingande låttitlar som ”Rendez-vous i Rio”, ”Segerns sötma”, ”Stilla nätter” och ”Man lever bara två gånger”.

Bild 1 av 2 Lustans Lakejer 1981. Christer Hellman, Tom Wolgers, Johan Kinde, Peter Bergstrand. Foto: Henrik Gyllenskiöld Bild 2 av 2 Promotionbild för okänt syfte vid August Blanche-monumentet på Karlavägen framför Östra Real. Från vänster: Mauro Scocco, Dan Sundquist (Olle Ljungströms partner i Reeperbahn), Anders Skog och Wolgers i shorts ... ”Inte hans grej”, konstaterar ­Anders Skog. Foto: Johan Skog Bildspel

”Vi var höga kreativt på mötet med varandra”, berättar Johan Kinde. ”Jag minns när jag spelade upp en första version av ’Rendez-vous i Rio’, som jag hade tänkt som pampigt ödesmättad, Joy Division-inspirerad. Han lade direkt på James Bond-ackorden, höjde tempot, tryckte på discobasen och avslutade med ett tonartsbyte som är en rätt skamlös ABBA-ripp. Det tog trettio sekunder. Fem minuter senare var låten klar. Jag brukar bli sur när någon ändrar i mina låtar men det var så naturligt. Soundet lyfte med hans dansanta anslag.”

Han hade stil, han brukade hämta mig med bil och stannade alltid med en handbromssladd utanför skivbolaget

Det kreativa samarbetet sprack lika abrupt som det hade uppstått i en kollision mellan heta temperament. Tom försvann från Lustans Lakejer efter lanseringen av ”Uppdrag i Genève”. Vänskapen med Kinde återupptogs dock snart och Tom medverkade i ”Lustans” till och från live, och även i Ratata under deras första tid.

Åren som följde skapade han musik med ett par egna ”akter”, först Mockba Music, med vilken han gav ut en lp som har kultstatus bland hängivna fans. Med Paris Bis, en duo med sångerskan Irma Schultz, släppte han singeln ”Body & Soul” 1986. ”Tom var väldigt världsvan och hade stil”, berättar Irma Schultz. ”Han brukade hämta mig med bil och stannade alltid med en handbromssladd utanför skivbolagets kontor i Värtahamnen, på samma gång grabbigt busig och farbroderlig. Det fanns något öppet och sårbart över honom, men han var litet svåråtkomlig. Han var tidig med att tänka på det estetiska, det som drog åt konst och mode.”

Han var så långt ifrån en karriärist man kunde komma, han orkade inte riktigt bry sig – kanske vågade han inte

Kanske saknades förmågan och det riktiga drivet efter att bli popstjärna. Tom var ingen självklar frontman som Mauro, Johan Kinde eller Olle Ljungström. Den musik han gav ut efter Lustans Lakejer nådde aldrig någon större publik. ”Men de som hittat fram till den gillar den verkligen”, säger Irma Schultz. ”Varje år får jag förfrågningar från labels i olika länder som vill ge ut låten som vinylsingel. Jag vet att de låg på honom också men jag tror aldrig han gjorde någonting åt det. Han var ingen entreprenör, det var det som var så härligt. Han brydde sig bara om det konstnärliga, inte det kommersiella.”

Nog var han så långt ifrån en karriärist som man kan komma, ”Trågglan” som vi kallade honom. Han orkade inte riktigt anstränga eller på fullt allvar bry sig. Kanske vågade han inte. ”På något sätt var det som att Tom nöjde sig med drömmen”, säger Johan Kinde.

Singel. Tom Wolgers och Irma Schultz bildade gruppen Paris Bis. Tillsammans gav de ut singeln ”Body & soul” 1986. Omslaget formgivet av Kent Nyberg.

Tom sökte sig från popmusiken till gränslandet mot konsten. I samarbete med Bruno Ehrs arrangerade han ”Stockholmsutställningen 1982” på Fotograficentrum på Malmskillnadsgatan, där Toms instrumentala synthpop ackompanjerade Ehrs porträtt av personer från vår umgängeskrets. Bilderna på vår ”lillebror” Heinz Liljedahl, gitarristen, i rågblond snedlugg och den reslige Per Widman i smal slips provocerade i postproggens Stockholm. ”Jag fick stå till svars inte för hur jag fotograferade utan för varför jag valde att fotografera just de här ungdomarna”, minns Bruno Ehrs. ”Om någon upplever 'Stockholmsutställningen 1982 'som provocerande eller pretentiös — bra!”, sade Tom själv i en intervju.

”Tom var rädd för kvinnor också. Han vågade inte blotta sig för någon”

En annan tidstypisk kreativ gruppering något senare var Stockholm Mobile, ett forum för konstnärer, formgivare och entreprenörer med konstnären Carouschka Streijffert som drivkraft och Tom som tonsättare, pianist och estradör, med galleri/showroom i källaren på Nybrogatan där Uppsala Auktionskammare nu är inrymd. ”Mest ville Tom fika eller leka frisörska och sådant”, berättar Carouschka: ”Till skillnad från andra visste han hur man levererar men klarade inte av att utsättas för yttre krav. Då kunde han försvinna.”

Mobile höll öppet sju dagar i veckan, med ständiga utställningar, fester och happenings, ibland förvandlat till restaurang med Tom som hovmästare. Jag begrep det inte då men dadaismens estetik, klippteknik och korsbefruktning mellan konstformer var en inspirationskälla. Erik Satie, erans store pianist och kompositör i Paris, var en idol för Tom.

Promotionbild för Mockba Music 1984, Cecilia Hentz och Tom Wolgers. Foto: Carl Bengtsson

Carouschka berättar att hon som ”alla andra” sveptes med vid sitt första möte med Tom, en kväll som slutade med att han satt bakom flygeln i en våning vid Söder Mälarstrand, med fimpen i mungipan och askan trillande över kavajslaget. ”Tom levde ut bilden av sig själv. Alla kvinnor var betagna men när de sedan kom närmare och han tände cigaretten och började prata så blev de livrädda, som män blir för extremt vackra kvinnor. Tom var rädd för kvinnor också. Han vågade inte blotta sig för någon. Han hade ett slutet inre rum som öppnades i musiken. Det var otroligt vackert. Man blev knockad av hans begåvning, sögs in det mörka och oåtkomliga. Drömmen fanns i hans musik.”

Carouschka påminner om den kärlek till sin hemstad Stockholm som fanns i Toms personlighet och i hans konstnärskap och som han delade med oss andra.

”För mig är Tom ’Sakta vi går genom stan’ med Monica Zetterlund som Beppe skrev texten till, det där övermäktigt romantiska med förvirrade kärlekspar som går hemåt vid Slussen.”

Det kreativa Stockholm var så litet vid denna tid – ”alla” rymdes på de trettioåtta platserna på PA&Co

Bröderna Skog startade i mitten av åttiotalet sitt filmbolag Mekano, en plantskola för den nyfödda industrin för reklamfilm, musikvideo och kommersiell tv, där regissörer som Jonas Åkerlund, Johan Renck, Johan Camitz (förolyckad 2000), Tomas Alfredson, Felix Herngren med flera fostrades. Även i denna krets var Tom inspiratör, om än inte direkt inblandad i filmproduktionerna annat än som bitvis briljant kompositör av reklammusik. Anders Skog, två år äldre än Tom, minns: ”Han var en sådan otrolig karaktär, en man redan vid sjutton års ålder, i hela sättet han förde sig, hur han intog ett rum. Han personifierade något ouppnåeligt. Hans omdöme var viktigt för allt vi gjorde. Tar man bort Tom från mitt liv så försvinner så otroligt mycket — hela mitt intresse för form, mode, det visuella.”

Tom Wolgers på PA omkring 1987. Foto: Mauro Scocco

Det kreativa Stockholm var så litet vid denna tid. ”Alla” rymdes på de trettioåtta platserna på PA&Co, som playboyen, bohemen och nattlivsprofilen PA von Rosen förkunnade om sin kvarterskrog. Från öppningen 1985 blev PA den givna mötesplatsen för ”utemänniskor” inom våra besläktade branscher musik, mode, design, konst, film och reklam. Här skruvades den plakett upp vid ett hörnbord som ännu sitter kvar: ”Varje fredag kl. 20.00. Johan Skog Tom Wolgers.” Tom spelade en av krogens huvudroller bland alla skådisar, rockstjärnor och celebriteter. Niklas Ericson, krögare sedan 1986, bekräftar att Tom triumferar i tävlingen om flest obetalda notor på PA genom tiderna — en bragd i den mördande konkurrensen. Visst är Tom också framträdande i Carina Rydbergs ”Den högsta kasten” från långt senare, 1997, där PA är den numera klassiska romanens huvudscen.

I takt med att åttiotalet och ungdomen led mot sina slut blev Toms liv mer komplicerat. Efter att ha blivit vräkt från sin bostad på Kungsholmen flyttade han ut till familjens sommarställe på Tynningö i skärgården — en grosshandlarvilla med sjötomt, punschveranda och båthus som blev en ”lekstuga” för det entourage av vänner med vilken Tom omgav sig.

Patron Tom i sommar­huset på Tynningö tidigt 90-tal. Foto: Johan Skog

”Den Tom jag tycker om att minnas är min privata, mycket från Tynningö”, säger Johan Skog, regissören, den av oss som närmast umgicks med Tom under dessa år. ”Han var min lekkamrat. Vi lekte oavbrutet, hela tiden. I världen utanför, med Toms offentliga person, var det inte alltid lika kul.”

Då hans moster i början av millenniet tvingade fram en försäljning av hans älskade Tynningö blev det ett hårt slag för Tom, som stod hemlös. Luffaren på Tuborg-burken kom skrämmande nära.

Under denna senare fas av sitt liv levde Tom Wolgers med svåra ryggsmärtor men klagade aldrig

Toms välsignelse var att han vid denna tid hade träffat sin flickvän, arkitekten Maria Kronestedt, som gav honom det hem och den trygghet som han så väl behövde. Han började leva ett tillbakadraget liv, ständigt läsande, sysselsatt med den självbiografi och den pianosvit som han sade sig arbeta med. Under denna senare fas av sitt liv levde Tom Wolgers med svåra ryggsmärtor men klagade aldrig. Han begick comeback som låtskrivare och musiker på Lustans Lakejers återföreningsskiva 1999 och när bandet framträdde i Melodifestivalen 2007.

När ”Lustans” sedan återförenades för konserter från 2016 var Tom den bandmedlem som fick längst och varmast applåder vid presentationerna. En större turné var inplanerad före pandemin och en ny skiva är under inspelning.

Tom Wolgers.

Efter hans död har det varit rörande att i sociala medier möta den beundran för Tom Wolgers som finns där ute. Eftervärlden verkar förstå vilken viktig vägvisare han var. Trots hans sparsamma, svårtillgängliga produktion är hans musik inte bara älskad i hans egen generation utan vinner även nya lyssnare. För oss som var med är det känslosamt att läsa ”Hommage á Tom Wolgers” från 2017, hans första intervju på tjugofem år, där han pratar om musik och konstnärliga referenser, i fanzinet BCNVT (Bläck Charm Nostalgi Vassa Tänder). I intervjun avslöjar sig Tom som sin egen brutale kritiker och avfärdar sin musik som ”slarvig” och ”hafsig”, rent av ”usel”.

Vid lyssningar efter hans död har jag och andra av hans vänner till vår glädje funnit att vi absolut inte håller med honom. Heinz Liljedahl, som fick sin första ”audiens” med Tom på Fågel Blå som femtonåring och som sedan spelade med honom i Lustans Lakejer, Ratata och Mockba Music, säger: ”På den tiden hade man så mycket hangups. Nu kan man höra något annat. Det är kul att höra att det låter djävligt mycket bättre nu än då.”

Som flera av hans fans skrev i sociala medier i sorg över hans död: ”Rest in Power, Major Tom!”

Claes Britton Född 1963, är författare, journalist och grundare av kommunikationsbyrån BrittonBritton. Han har bland annat gett ut ”Sekelskifte i Stockholm” (2004) och ”Min mamma är död” (2010). Han arbetar för närvarande med en biografi över museichefen Pontus Hultén som utkommer hösten 2021 på Albert Bonniers förlag. Visa mer

