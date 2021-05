Gary Numan: ”Har jorden redan börjat göra motstånd mot oss?”

Klockan är kväll i Stockholm och förmiddag i Los Angeles. Gary Numan har tagit sin tillflykt till översta våningen för att Zoomprata en stund om sin nya skiva. Ett par av tonårsdöttrarna har fortfarande skolundervisning på distans och med fyra hundar i huset är det full rulle hela tiden.

– Det här är min lugna vrå, förklarar han med en dunkel oljemålning i bakgrunden.

Framför mig på skärmen sitter lika mycket pappan som popstjärnan Gary Numan. Nya albumet ”Intruder” handlar om klimatkrisen ur jordens perspektiv. Redan förra skivan ”Savage (Songs from a broken world)” kretsade kring den globala uppvärmningens konsekvenser. Numan visste att han ville fortsätta på samma tema, men inte hur. När yngsta dottern Echo för ett par år sedan skrev en dikt, där jorden förklarade för de andra planeterna varför den var ledsen och besviken föll bitarna på plats.

– Det är ett barns syn på saken, men jag tyckte det var genialt. Dikten fick mig att fundera på hur jorden kunde tänkas känna inför det som håller på att hända. Skulle den betrakta oss som inkräktare och börja slå tillbaka? Gör den redan motstånd? funderar Numan.

Innan pandemin slog till i fjol var tre fjärdedelar av albumet färdigt och temat alltså etablerat. När covid-19 kom fångade han upp tanken om att naturen skulle slå tillbaka med just ett virus i låten ”The gift” om jordens så kallade present som bokstavligen tar andan ur oss.

Hela familjen är för övrigt engagerad i projektet. De två äldre systrarna Raven och Persia sjunger på skivan och hustrun Gemma har ansvaret för hans visuella framtoning. Numan brukar heller inte vara sen att ge sin fru – ett före detta fan – kredd för hur hon hjälpte honom återuppbygga karriären efter en längre svacka. 2012 flyttade familjen från Storbritannien till Los Angeles och Numan blev androiden i La La Land, för att tala med den dokumentär om flytten som tog fasta på artistens robotfuturistiska framtoning i början av karriären. Numan var inne på elektronisk musik redan under punkåren med Tubeway Army och satsade på en mer synthbaserad solokarriär. Senare gick han vilse i jakten på nya listframgångar, men har i synnerhet under 2000-talet lyckats återuppfinna sig själv med ett sound som både inspirerat och inspirerats av Nine Inch Nails industrirock.

Gary Numan på Rockaway beach music festival i Storbritannien 2019. Foto: RMV/REX/SHUTTERSTOCK

På ”Intruder” har också Mellanösternvibbarna blivit mer framträdande än tidigare. Inte minst tack vare den turkiska musikern Gorkem Sens säregna skapelse yaybahar. Det är ett specialkonstruerat stråkinstrument med en sorts fjädrande klangkropp och vibrerande membran.

– Ur ett musikaliskt perspektiv har jag alltid varit fascinerad av Mellanösterns melodier och instrumentering, säger Numan och konstaterar att dylika influenser går att ana på hans skivor ända sedan första halvan av 80-talet.

Vi talar om hemska saker som kommer att hända, apokalypsen och sådant. Men det är vi som är det största hotet.

Det var därför ett av hans fans tipsade honom om Gorkem Sen. Numan gillade vad han hörde i ett Youtubeklipp och lyckades övertala Sen att medverka på skivan.

– Han vaktar sitt instrument noga och vill inte att någon ska göra hans ljud tillgängliga för alla. Jag var tvungen att försäkra honom om att jag inte tänkte stjäla hans idéer. Men när vi väl hade kommit över den biten blev det alldeles perfekt, säger Numan lyriskt.

Det orientaliska soundet gifter sig onekligen snyggt med Numans elektroniskt sprakande riff, episka synthmattor och gotiska stämningar. ”Sometimes we are what we fear”, sjunger han över ett ljudlandskap som låter både uråldrigt och modernt på samma gång. Just spåret ”The end of dragons” handlar om att människan är sin egen värsta fiende. Numan berättar att han är fascinerad av mytologin kring drakar, har huset fullt av drakprylar och en drygt sex meter lång drakskulptur i trädgården.

– Jag tycker om att föreställa mig att drakar en gång fanns på riktigt och att de utrotades av människan. Den idén har jag försökt länka samman med hur vi förstör planeten. Vi talar om hemska saker som kommer att hända, apokalypsen och sådant. Men det är vi som är det största hotet, säger han och skakar bekymrat på huvudet.

Redan på Tubeway Army-albumet ”Replicas” utforskade han tanken om människan som ett hinder för ett välfungerande samhällssystem. Han föreställde sig ett London om 50 år och hur maskinerna skulle komma att ta över och göra sig av med problemet: mänskligheten. Science fiction låg i tiden och synthgenren var i sin linda. Numan satsade på elektronisk musik eftersom han upplevde att den hade flest uttrycksmöjligheter.

– Jag är egentligen mer fascinerad av ljud än av musik, säger han och rabblar upp hur dålig han är på att spela olika instrument.

Det som intresserar Numan är att hitta nya (o)ljud och nya sätt att föra samman dem med melodier. Dessutom saknas det inte stoff att inspireras av i samtiden, konstaterar han.

De flesta av oss formas, inte av framgångarna, utan av bakslagen. Besvikelser, kärlekssorger och allt sådant.

– Världen av i dag med alla sina problem och allt som sker på en och samma gång är fascinerande. Det finns mycket att vara passionerad, bekymrad och upprörd över, säger Numan och ondgör sig inte minst över Trumps eftermäle.

I höstas kom självbiografin ”(R)evolution”, där Numan berättar om såväl sin depression som sin asperger (utan att minnas säkert om han någonsin fått en officiell diagnos). Revolutionsdelen syftar på den elektroniska musikrevolutionen, som Numan betraktar som musikhistoriens sista riktiga revolution. Evolutionsdelen handlar om hans personliga utveckling.

– Jag tycker att det är intressant hur de flesta av oss formas, inte av framgångarna, utan av bakslagen. Besvikelser, kärlekssorger och allt sådant, säger han och tillägger att han själv klarat sig helskinnad genom motgångarna mer tack vare tur än skicklighet.

Låten ”Cars” är en av Numans stora hittar från storhetstiden i skarven mellan 70- och 80-talet. Nu diskuterar han i stället elbilar med döttrarna som just har börjat övningsköra. Flygskam har han däremot inte mycket till övers för. Kanske inte så konstigt med tanke på att han haft pilotlicens sedan 80-talet och flög veteranplan under flyguppvisningar ända tills alltför många av hans vänner kraschade och omkom. När livemusikens miljöpåverkan kommer på tal blir han märkbart irriterad.

– Det är som när en vegan råkar bära ett skärp av läder och alla börjar peka anklagande, säger Numan och förklarar att andra journalister insinuerat att han inte borde turnera nu med tanke på skivans klimatbudskap.

Människor måste snarare sätta press på regeringar och beslutsfattare för att få till stånd en hållbar förändring på en betydligt högre nivå, menar han.

– Det är det som kommer att rädda planeten. Inte att jag korsar Atlanten med segelbåt. Hur lovvärt det än må vara så är det inget alternativ.

Numan är inte sen att kritisera hur klimatfrågan genererat mycket snack och lite verkstad. Hoppet sätter han till den yngre generationen. Fram till dess handlar det om att vinna tid, att göra tillräckligt mycket för att det ska finnas en planet kvar att rädda, säger han.

– ”Intruder” är en pytteliten del av diskussionen, men jag försöker väsnas tillräckligt mycket för att hålla frågan vid liv.