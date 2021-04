Gefle metal-festivalen ställer in

– Det kommer inte vara möjligt att samla femtusen personer om tre månader, säger arrangören Edward Janson till Sveriges Radio.

Festivalen tvingades ställa in även fjolårets festival till följd av pandemin. Band som Emperor, Meshuggah, At The Gates och Mayhem flyttades till årets festival. Arrangören hoppas nu att de flesta även ska flytta med till nästa års festival.