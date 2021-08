Gellert Tamas: John Ausonius såg ingen skillnad mellan sitt fysiska våld och debattens verbala våld

Sensommarmörkret hade börjat sänka sig när John Ausonius, natten mot den 3 augusti – på tisdag för exakt trettio år sedan – stoppade ett avsågat Ermagevär, utrustat med ett lasersikte, under sin beigea rock.

Några timmar senare, strax efter midnatt, sköt han studenten David Gebremariam från ett buskage i närheten av Gärdets tunnelbanestation. Den 27-årige mannen överlevde, men skotten i den mörka augustinatten blev inledningen till några av de mest dramatiska veckorna och månaderna i svensk samtidshistoria.

Lasermannen, som han döptes till av medierna, skulle begå ytterligare nio attentat, ett av hans sammanlagt elva offer skulle dö, flera andra få fysiska – och psykiska – men för livet. Demonstrationer mot det rasistiska våldet skulle fylla landets gator, tiotusentals svenskar med så kallad ”invandrarbakgrund” skulle delta i en landsomfattande varningsstrejk. Statsministern skulle hålla tal till nationen medan polisen närmast desperat arbetade med den största utredningen sedan mordet på Olof Palme.

När jag träffade Ausonius tio år senare var han tydlig med det politiska motivet bakom sitt enmanskrig. Då – som nu – rådde en upphetsad debatt i medierna. VAM, Vitt ariskt motstånd, hade på fullaste allvar förklarat krig mot det de kallade ”rasblandarsamhället”. Sverigedemokraterna, vars dåvarande ledare Anders Klarström bland annat använt VAM som sina livvakter, marscherade på gator och torg under slagord som ”Judesvin” och ”Ut med packet”. Det nyetablerade riksdagspartiet Ny demokrati hävdade att de tiotusentals flyktingarna från folkmordets Bosnien i själva verket var ”lyxturister” och att landet Sverige inte orkade med fler invandrare.

'Deras invandrarfientlighet gav mig respons och stärkte mitt självförtroende'

De rösterna, från Sverigedemokraterna till Ny demokrati, blev Ausonius inspiratörer:

”Deras budskap gav mig en form av feedback, om man ser psykologiskt på det hela…[deras] invandrarfientlighet gav mig respons och stärkte mitt självförtroende.”

Isa Aybar träffades av John Ausonius kulor och skadades fysiskt och psykiskt. Foto: Magnus Hallgren

Ausonius sa sig inte se någon skillnad på det fysiska våld han själv utövade och det verbala våldet som genomsyrade den politiska debatten. Tvärt om. Det verbala våldet var själva förutsättningen för hans fysiska våld. Ausonius var övertygad om att hans våldsdåd hade ett stort stöd, han ansåg sig handla i folkets namn.

”Jag rättfärdigade attentaten med att det var invandrare, att det var politiskt fel att ta hit dem … Jag vände mig ju mot invandrare eftersom det fanns så många som inte gillade dom … kanske tjugo, trettio procent tyckte ju som jag, att det fanns för många invandrare i Sverige. Och dom brydde sig litet, inget alls, eller i alla fall mindre eftersom jag gick och sköt invandrare. En del tyckte ju till och med om det.”

Lasermannen, John Ausonius, i rätten. Foto: Magnus Fond

Det var knappast en tillfällighet att polisens – och Säpos – initiala misstankar riktades mot kretsarna i och kring Sverigedemokraterna. Utredningens förste namngivne misstänkt var en aktiv sverigedemokrat, ökänd för sitt hat mot ”invandrare” och sin vapenfixering. Enligt Säpos kartläggning hade mannen varit aktiv i flera högerextrema grupperingar, innan han anslöt sig till Sverigedemokraterna direkt efter grundandet 1988.

Utåt försökte de vara väldigt välkammade och städade, inåt visade de ett helt annat ansikte

Den man som tipsade polisen hade själv varit medlem i partiet. Hans vittnesmål ger en nära inblick i Sverigedemokraternas inre liv i det tidiga 1990-talet.

”Hur såg det ut i partilokalen?” undrade polisen som förhörde tipsaren.

”Det var sprayat överallt på väggarna med ”död åt alla negrer” och ”skjut alla invandrare”, den typen av budskap. Först blev jag lite förvånad. Jag trodde inte att de höll på med sånt, men så småningom fattade jag vad det hela handlade om. Utåt försökte de vara väldigt välkammade och städade, inåt visade de ett helt annat ansikte. Så till slut bestämde jag mig för att sluta. Jag tycker visserligen inte om invandrare, men de här typerna skrämde mig, de verkade mena allvar.”

”Du sa att de har vapen?”

”Ja. I partilokalen såg jag en låda som tillhör en av ledarna, den var full med revolvrar, eller pistoler. Jag är inte så bra på vapen att jag kan se skillnaden.”

Det är en lika obehaglig som skrämmande lägesbild. Och inte helt oväntad.

Historien om det tidiga 1990-talets rasistiska våldsdåd i Sverige är också historien om Sverigedemokraterna. Exemplen är många. Av de tre unga män som anlade en mordbrand i moskén i Trollhättan 1993 var en medlem och de två andra sympatisörer. Samma år greps en ledande sverigedemokrat, samt ordföranden för ungdomsförbundet, med en skarpladdad handgranat i närheten av den plats där Vänsterpartiets dåvarande partiledare Gudrun Schyman precis skulle hålla sitt första maj-tal. Ledaren för Sverigedemokraternas ungdomsförbund spelade också en huvudroll i samband med mordet på fackföreningsmannen Björn Söderberg 1999.

Författarna Mikael Ekman och Stieg Larsson, som senare blev världsberömd med deckartrilogin ”Millenium”, har beskrivit partiets våldsamma historia i boken ”Sverigedemokraterna”. År 1993 var mer än hälften av medlemmarna i partistyrelsen dömda för brott, från utpressning och stöld till mordbrand. Nästan var fjärde av partiets ledande företrädare mellan 1988–1998 var kriminellt belastade. Av 350 då ledande sverigedemokrater hade 76 fällts för sammanlagt 138 brott.

Det är förfärande höga siffror!

Från att ”invandringsfrågan” knappt hade diskuterats blev den, under några månader hösten 1991 och våren 1992, själva navet i det offentliga samtalet

Det var just under denna tid, årsskiftet 1994–1995, som Jimmie Åkesson bestämde sig för att gå med i Sverigedemokraterna. Det var just detta parti den då tonårige sölvesborgaren valde att viga sitt liv åt.

Berättelsen om det tidiga 1990-talet, Lasermannens tid, är inte bara en historia om sambandet mellan en offentlig diskurs och enskilda gärningsmän, det är i än högre grad en berättelse om hur snabbt det offentliga samtalet kan urarta även i en av världens mer stabila demokratier, något jag ingående beskrev i boken ”Lasermannen”.

Foto: Illustration: Magnus Bard

Från att ”invandringsfrågan” knappt hade diskuterats blev den, under några månader hösten 1991 och våren 1992, själva navet i det offentliga samtalet. Påverkade av de initiala framgångarna för Ny demokrati verkade allt fler av samhällets röster, från politiker till medier, se blott en orsak till stora delar av Sveriges problem – invandringen.

Att det var de så kallade ”invandrarna” som utsattes för Ausonius attentat, att det var ”invandrare” som utsattes för diskriminering, hamnade i socialt utsatta miljöer, att flera undersökningar visat på en omfattande strukturell diskriminering där svenskar med mörk hud- eller hårfärg haft svårare att få såväl jobb som bostad, eller inte ens släpptes in på många krogar och restauranger, blev underordnat utpekandet av ”invandraren” som roten till det onda.

Kulmen nåddes troligen hösten 1993 när tidningen Expressen, i krigsfeta rubriker på löpsedlar över hela landet, skrek ut budskapet: ”KÖR UT DEM!”

Samhällets oförmåga att se eller konfrontera det egna landets problem har kanske aldrig illustrerats tydligare än under Lasermannens tid, i det ögonblick i februari 1992 när dåvarande invandrarministern Birgit Friggebo – i sällskap av statsministern Carl Bildt – som svar på hundratals Rinkeby-bors förtvivlade krav på krafttag mot rasism och diskriminering, och deras försök att få politikerna att förstå att de, bokstavligt talat, fruktade för sina liv, höjde händerna och sa: ”HALLÅ! Nu tycker jag att vi gemensamt i denna sal sjunger: ’We shall overcome’!”

Det känns lika relevant som viktigt att peka på Sverigedemokraternas historia i dessa tider när såväl ledande politiker som debattörer på högerkanten närmast tycks tävla i att utmåla partiet som ett i grunden alldagligt, pålitligt och regeringsdugligt alternativ.

Förändringen har gått nästan lika snabbt som när debatten tippade över i det tidiga 1990-talet.

När Ulf Kristersson kandiderade till posten som partiledare hösten 2017 var han mycket tydlig. ”Vi ska inte samarbeta alls … Sverigedemokraterna har skumma värderingar. De har en mycket mörk historia. Det finns främlingsfientliga inslag, det gillar inte jag. Jag står för motsatsen. Jag står för öppenhet.”

Samma budskap upprepade Kristersson gång på gång för väljarna inför valet 2018: ”Mina värderingar är inte SD:s, jag kommer inte samarbeta, samtala, samverka, samregera med SD.”

Ebba Busch var lika kategorisk: 'Mitt besked står fast, vi kommer inte att förhandla med Sverigedemokraterna'.

Ebba Busch var lika kategorisk: ”Mitt besked står fast, vi kommer inte att förhandla med Sverigedemokraterna”. Kristdemokraternas ledare tillade att hon inte trodde att den inställningen skulle ändras ens på tjugo års sikt. ”Jag ser inte att den utvecklingen kommer ske så som läget är i SD nu.”

Omsvängningen tog i själva verket bara några månader.

”Jag tycker att Sverigedemokraternas retorik har förändrats en del de senaste åren. De har breddat sig politiskt och deltar mycket mer seriöst i parlamentariskt arbete”, hävdade Ulf Kristersson i en uppmärksammad intervju i SVT i januari som en förklaring till varför han svängt 180 grader, brutit sina tidigare löften till de moderata väljarna och nu sa sig vara beredd att bilda regering med Sverigedemokraterna som stödparti.

Kristersson gav dock inga konkreta exempel på denna förändring, kanske för att det är svårt att som utomstående betraktare se några reella, grundläggande förändringar.

Sverigedemokraterna är inte – och har aldrig varit – ett ”vanligt” politiskt parti, i den betydelsen att de exempelvis vill förbättra medborgarnas situation genom ett bättre utbyggt socialförsäkringssystem, höjda pensioner, bättre skolor eller mer jämlika möjligheter för samhällets olika sociala och ekonomiska grupperingar. Partiet vill vida mer än så, de är i grunden för en radikal samhällsomvandling. De ser sig som frontsoldater i ett pågående ”kulturkrig” vars mål är att en gång för alla utradera allt det som partiet anser inte hör hemma i den svenskhet de påstår sig representera; feminism, genusteorier, lika rättigheter för sexuella och andra minoriteter och sist men inte minst, allt som andas så kallad ”mångkultur”, antingen vad gäller härkomst eller ideologi.

Det handlar om att dagens samhällssystem, det som brukar kallas den ”liberala demokratin”, ska demonteras och ersättas. Eller som partiets så kallade ”chefsideolog”, Mattias Karlsson, sammanfattade det dagen efter EU-valet 2014: ”Efter gårdagen står inte huvudkonflikten längre mellan höger och vänster i europeisk politik, utan mellan värdekonservativa patrioter och kosmopolitiska kulturradikaler. Den stora avgörande striden om vår civilisations, våra kulturers och våra nationers överlevnad har gått in i en ny, mer intensiv och mer avgörande fas.”

Fyra år senare, efter riksdagsvalet 2018, förtydligade han sig ytterligare. ”Våra motståndare har på riktigt tvingat in oss i en existentiell kamp om vår kulturs och vår nations överlevnad. Det finns bara två val, seger eller död.”

Hur detta 'kulturkrig' ska utkämpas på marknivå kan vi få en föraning om i de kommuner där Sverigedemokraterna redan fått makten

Partiledaren Jimmie Åkesson kommenterade utspelet med orden; ”Ja, det är ju sant …det pågår ett kulturkrig i hög grad.”

Hur detta ”kulturkrig” ska utkämpas på marknivå kan vi få en föraning om i de kommuner där Sverigedemokraterna redan fått makten. I Sölvesborg har det så kallade Samstyret, med Sverigedemokraterna i spetsen, förbjudit kommunal flaggning med Regnbågsflaggan. I skånska Hörby har det gemensamma styret mellan huvudpartierna sverigedemokrater och moderater skakats av skandaler, fylleslag och nattliga nakenbad.

Gellert Tamas Foto: Paul Hansen

Den lokala sverigedemokratiska ledningen i Hörby har inte hymlat med sina åsikter, bland annat beklagade ordföranden i barn- och utbildningsnämnden, Stefan Borg, på sociala medier att ”våra barn” blivit dömda till att troligtvis bli ”den sista generationen som får leva i ett land med en svensk majoritet”, ett uttalande som nära anknyter till Björn Söders tidigare påståenden att varken ”judar eller samer” är eller kan vara svenskar.

Synen på att blodsband – inte medborgarskap – är avgörande för vem som kan räknas som ”svensk” sitter uppenbarligen djup i Sverigedemokraternas idé- och tankevärld, såväl i den högsta politiska ledningen som på kommunal nivå.

I svensk förvaltningstradition finns en tydlig gräns mellan politiker som fattar de principiella politiska besluten och de opolitiska tjänstemän som genomför det praktiska, dagliga arbetet med att implementera besluten.

Denna gräns har Sverigedemokraterna i Hörby fullständigt struntat i. De tycks snarare ha gjort allt för att få kommunens tjänstemän att genomföra en politik som – för att återknyta till Borgs tankevärld – garanterar Hörby en fortsatt ”svensk majoritet”.

Resultatet har blivit kaosartat. Redan ett år efter valet 2018 hade 22 kommunala chefer, närmare hälften av dem med personalansvar, sagt upp sig eller blivit utköpta. Därefter har ytterligare avhopp följt, bland annat har samtliga förvaltningschefer blivit utbytta.

Det är en närmast unik utveckling i den svenska demokratins historia.

Kommunens tidigare socialchef, Eva Klang Vänerklint, är en av många högre tjänstemän som känt sig tvungen både att sluta sitt jobb och lämna den ort där hon tänkt tillbringa resten av sitt liv. Vänerklint beskriver det sverigedemokratiska styret med ord som ”okunskap”, ”kunskapsförakt” och ett beslutsfattande baserat på ”ideologiska grunder”, som ”ofta påverkade möjligheterna att följa lagar och drabbade ofta de med utländsk härkomst”.

Att direkt – eller indirekt – tvinga bort tjänstemän, lärare, skolchefer, domstolsanställda och andra samhällsbärande personer som inte ställt sig bakom det nya nationalistiska samhällsbygget har varit själva grunden för partier som Lag och Rättvisa i Polen och Fidesz i Ungern när de arbetat på att skapa det som Viktor Orbán döpt till det ”illiberala samhället”.

Det är talande att Sverigedemokraterna har lyft fram just Ungern som sitt föregångsland.

Anders Behring Breivik nämnde såväl John Ausonius som Peter Mangs i Malmö som sina förebilder under rättegången

Händelserna i Hörby visar att en liknande utveckling i Sverige mycket väl kan bli resultatet även på nationell nivå – om Sverigedemokraterna får reell makt.

För drygt en vecka sedan inföll 10-årsdagen av massakern på Utøya. Breiviks massmord, den norske terroristen nämnde för övrigt såväl Ausonius som Peter Mangs i Malmö som sina förebilder under rättegången, har utlöst en tidvis infekterad debatt i Norge om landet har gjort upp med den ideologiska idévärld – en stark islamfientlig nationalkonservatism med målet att bevara det egna folkets påstådda enhet – som formade Breivik och som fortfarande är den europeiska högerpopulismens grundmantra.

Kanske är det dags att denna diskussion börjar på allvar även i Sverige.

En sådan debatt känns lika central som grundläggande i ett läge där allt fler debattörer och politiker tycks göra allt för att svartmåla invandringen och vittvätta Sverigedemokraterna – med målsättningen att vinna taktiska och strategiska partipolitiska poäng.

Den 25 april 1992 marscherade drygt 400 sverigedemokrater genom centrala Stockholm under sin årliga så kallade Engelbrektsmarsch. Flera av deltagarna stämde spontant upp i talkören: ”Lasermannen skjut för att döda, Lasermannen skjut för att döda!”

Den här, och liknande händelser i Sverigedemokraternas historia – eller nutid – verkar partiledaren Jimmie Åkesson inte se några problem med, åtminstone inte om man ska döma av hans budskap på Twitter den 10 juni: ”Till skillnad från Magdalena Andersson och hennes socialdemokrater kommer vi varken att lämna eller överge våra rötter.”

För Sverigedemokraterna går kampen vidare. På sin Facebooksida beskriver sig partiets chefsideolog Mattias Karlsson som ”konservativ patriot” och ”aktiv i kulturkriget”.

Om drygt ett år kan Sverige ha en regering som är helt beroende av Sverigedemokraterna. Det är åtminstone ett sådant mandat moderater och kristdemokrater ber väljarna att ge dem.

Sensommarmörkret sänker sig återigen över Sverige.