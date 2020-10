Gemma Arterton: Irriterande att kvinnliga huvudpersoner alltid ska vara sympatiska

Som fattig 21-åring med studielån fick hon ett erbjudande hon inte kunde tacka nej till – att spela mot Daniel Craig i ”Quantum of solace”. I filmen fick hennes kraftfulla rollfigur Strawberry Fields order om att hämta hem sin agentkollega James Bond som hade börjat köra sitt eget race ute i världen. Trots att mrs Fields inte var den typiska femme fatale-kvinnan och försökte närma sig Bond på ett strikt affärsmässigt sätt, så hamnade hon likt förbannat i hans säng i väntan på nästa flyg hem till London.

– Hon borde förstås ha sagt nej, haha. Och jag borde nog ha tackat nej till att spela Bondflicka, såvida rollen inte hade varit betydligt matigare. Jag kan inte direkt påstå att rollen var särskilt givande för min personliga utveckling som skådespelare, men den satte fart på karriären och var rolig att göra, säger Gemma Arterton trots att hon tidigare berättat att hon kände sig för ung och grön för att nobba vissa intima scener som inte stod i manuset.

På många sätt speglar Gemma Artertons karriärutveckling det som har hänt i filmbranschen under de senaste tio åren. Numera döper man inte ens Bondflickor till ”Fröken Jordgubbsland” och det är heller ingen slump att det var den sylvassa ”Fleabag”-stjärnan Phoebe Waller-Bridge som hyrdes in för att styra upp manuset till kommande Bondfilmen ”No time to die”. Inte minst metoorevolutionen har öppnat för mer komplexa kvinnoroller båda framför och bakom kameran.

Även om hon inte drar sig för att spela i en och annan actionfilm, så har Arterton rört sig som en målstyrd robot mot mer starka, komplexa roller. För några år sedan startade hon sitt eget filmbolag som ska lyfta fram kvinnliga filmskapare.

Hennes första produktion är kostymdramat ”Summertime” som utspelar sig i en by nära Dovers vita klippor under andra världskriget. Hon spelar själv huvudrollen som den buttra och introverta författaren Alice som dragit sig tillbaka från omvärlden efter ett omtumlande förflutet. Hela hennes inrutade tillvaro vänds uppochned när hon under starka protester tvingas ta hand om en skolpojke som evakuerats under tyskarnas bombningar av London.

– Det jag gillade mest med ”Summertime” var den magiska realismen och den delikata kärlekshistorien som gjorde mig så berörd att jag faktiskt började gråta. Första gången jag läste manuset så kunde jag inte se tvisten komma, säger Gemma Arterton som mer eller mindre halkade in i huvudrollen.

Från början hade hon inga tankar på att stå framför kameran – särskilt inte som rollfiguren egentligen var betydligt äldre. Producenten Arterton tackade ja först efter att regissören Jessica Swayle föreslog att Alice skulle vara lite yngre än i förlagan.

– Jag hade lätt att relatera till Alice som är en outsider som döms av samhället omkring henne. En annan sak som tilltalade mig var att hon inte är särskilt behaglig. Jag tycker att det är lite irriterande att alla kvinnliga rollfigurer alltid ska vara sympatiska. Därför försökte jag göra Alice så sur och vresig som möjligt, allt annat än ett charmtroll. Jag fick en hel del hjälp av hennes kläder, rörelsemönster och hur hon rökte, berättar Gemma Arterton.

Under de senaste åren har hon upptäckt att hon i allt högre grad har dragits till kvinnliga regissörer.

– Det har råkat bli så, men jag följer inga regler utan vill helst göra något helt annorlunda varje gång. Jag går mycket mer på instinkt nu och gör klokare val än i början av karriären. Ofta lyssnade jag för mycket på vad andra tyckte att jag skulle göra. Jag svek mig själv och det gjorde mig otillfredsställd som skådespelare, säger Arterton som ändå är nöjd med insatser i tv-serien ”Tess of the d’Urbervilles” efter Thomas Hardys roman och krimdramat ”The disappearance of Alice Creed” där hon spelar mot Martin Compston från ”Line of duty”.

Vår serieversion av ”Black narcissus” har en tydlig Bergmankänsla.

I slutet av november dyker hon upp i Charlotte Bruus Christensens erotiska tv-serie ”Black narcissus” efter Rummer Goddens roman från 1939. Knappt tio år efter att boken först publicerades förvandlades den till en brittisk filmklassiker i regi av de legendariska parhästarna Michael Powell och Emeric Pressburger.

Gemma Arterton repriserar Deborah Kerrs roll som den erotiskt utsvultna syster Clodagh, en tidigare lössläppt irländsk kvinna som gått i kloster. I mötet med en medelålders hunk i kortbyxor lockar fram hennes undertryckta sexuella begär.

– Både boken och Powells film är briljanta, jag gillar korsningen av erotiskt drama och de psykologiska thrillerelementen. Vår version är lite mer utmanande än långfilmen, eftersom vi har tre timmar på oss så är vi mer trogna boken när det gäller detaljer. Serien har en distinkt Bergmankänsla, säger Arterton.

Till sina favoritregissörer räknar hon också européer som Federico Fellini och Robert Bresson.

– En film som Bressons ”Ficktjuven” är briljant eftersom den tar sig tid att följa huvudpersonen utan att forcera. Jag drömmer om att spela i franska filmer. Ibland blir den anglosaxiska filmen alltför handlingsdriven med en massa händelser som staplas på varandra. I franska filmer handlar det oftast om att skapa en atmosfär utan att direkt ha någon tydlig agenda – och det är befriande.

Gemma Arterton Brittisk skådespelare, född 1986 i Gravesend, England. Utbildad vid Royal Academy of Dramatic Art i London. Spelade Bond-bruden Strawberry Fields i ”Quantum of solace” mot Daniel Craig. Har huvudrollen i kommande tv-serien ”Black Narcissus”. Film- och tv-roller i urval: ”The king's man” (2021) ”Black narcissus” tv-serie (2020) ”Summerland” (2020) ”Their finest hour” (2017) ”Gemma Bovery” (2014) ”Hansel & Gretel: Witch Hunters” (2013) ”Clash of the Titans” (2010) ”Prince of Persia” (2010) ”The disappearance of Alice Creed” (2009) ”Quantum of solace” (2008) ”Tess of the d'Urbervilles” (2008) Visa mer

