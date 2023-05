Generös vision med punkig parad och havsanemoner i neon

Logga in

Dans In:finite Scen: Skånes dansteater Koreografi: Wubkje Kuindersma Musik: Nicholas Thayer Scenografi: Martin Chocholousek Ljus: Tom Visser Kostym: Jessica Helbach Medverkande: Maria Pilar Abaurrea Zardoya, Jeanne Delsus, Fabrizio Di Franco, Facundod Ebenegger, m fl Musiker: Mikko Pablo, cello; samt kör. Föreställningen spelas till och med 9 juli. Visa mer Visa mindre

Det är fjärde gången på ett halvår som jag upplever en omslutande föreställning i Malmö. ”Immersive theatre”, som det heter i genrens huvudstad London, går ut på att lösa upp barriären mellan åskådare och aktörer, och Malmö ligger i framkant med att skapa den här sortens intima möten.

Dansföreställningen ”In:finite” på Skånes dansteater liknar en baklänges skapelseberättelse, signerad holländska koreografen Wubkje Kuindersma, som här gör sin svenska debut. Åtta skickliga dansare skalar bort lager på lager av teknologiskt konstgjord distansering i ett bildflöde ljudlagt med Nicholas Thayers eklektiska musik, tills den nakna, kontaktsökande människan föds på nytt i en rymd av speglar.

I kvällens första akt släpps vi in i ett rum som kunde vara en rymdstation, där dansaren Fabrizio Di Franco i silvrig rustning kränger och klättrar med stiliserat ryckiga robotrörelser från stilarna locking och popping. Ur röken som omger den glittrande, geodetiska kupolen i rummets mitt stiger en kvinna som tycks släpa på jordklotet, i form av en stor, genomskinlig glob. Jättelika ventilationsrör slingrar sig kring dansarna som kvävande bläckfiskarmar, när plötsligt Jing Yi Wang – den kvinnliga huvudrollen – med en filmisk gest river ner en ridå av röda flammor. Ett nytt rum öppnar sig där dramat fortsätter.

Den futuristiska stämningen får en otäck accent när en armé av maskerade gestalter klädda i svart latex intar scenen för en punkig maktparad, inramade av Martin Chocholouseks scenografiska månlandskap. Men en gnista liv tycks springa ur raden av konformade, rosa lyktor längs scenkanten, och tänder kvällens första, sexuellt laddade möte. Ljuskonstnären Tom Visser transformerar scenbilden med mild värme, och ur korallrevets håligheter slingrar sig havsanemoner i neonfärgade volangklänningar, för att virvla över golvet elektrifierade av extas.

Wuibjke Kuindersmas spräckliga koreografi når i finalens duett fram till det befriande lugnet i klassisk balett, och Jessica Helbachs fantasieggande kostymer, inklusive slutbildens glittrande kroppsstrumpor, bidrar till en helhet som kan upplevas som yvigt publikfriande. Men när ljuset släcks och publiken dröjer sig kvar i scenografin, slås jag av generositeten i deras konstnärliga vision.

