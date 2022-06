Generöst och kosmiskt när Florence and the Machine exploderar i ett omtumlande, musikaliskt väckelsemöte

Festival Snoh Aalegra Florence and the Machine Rosendal garden party, Stockholm. Visa mer

Rosendal garden party har, redan på förhand, stuckit ut i festivalfloran med sin mjuka framtoning och lite annorlunda pr-strategi. Under våren har det dykt upp videos med ett litet, men väldigt peppat, tjejgäng som blåser såpbubblor, virvlar runt vid Nybroplan eller åker spårvagn mot Djurgården. Den hajpade, brittiska rockduon Wet Leg har fått smaka svenskt smågodis och pyssligt sammanfogade kollage – en salig röra av artister, solrosor, discokulor och läppglansglossiga läppar har ackompanjerats av frågan; Vilken konsertkväll är du?

Tilltaget, lika befriande som stundtals förvirrande, har ändå känts uppiggande i en traditionellt manligt kodad rockkanon. Men också som ett sätt för arrangören FKP Scorpio, de som har den bröliga och numera begravna musikfestivalen Bråvalla på sitt samvete, att försöka snabbspola sig till Way out west-status.

Så hur fungerar det då? Ganska väl, ska det visa sig. Rosendal garden party lider som de flesta nya, storskaliga arrangemang av vissa infrastrukturella barnsjukdomar, men när den andra dagen rullar igång över de kungliga gräsmattorna, med bland annat Wet Legs samtida och samtidigt nostalgiska indierock och det Dallasbördiga emo-undret Gayles energiska luftsparkande till låtar om att inte ta skit (men gärna droger), så är det musiken som står i fokus.

Snoh Aalegra gjorde sin första Stockholmsspelning på två år. Foto: Sofia Blomgren/Rockfoto

Stjärnglans, om än en sval sådan, blir det dock först när r'n'b-drottningen Snoh Aalegra och hennes stiligt svartklädda fyrmannaband intar scenen. Hon, som blev tvåfaldigt Grammy-nominerad och också håvade in en Grammis på hemmaplan för fjolårsalbumet ”Temporary highs in the violet skies”, gör sin första Stockholmsspelning på två år. På pappret är det en efterlängtad hemkomst för ett av de hetaste namnen inom amerikansk r'n'b just nu, men den 34-åriga Prince-protegén får kämpa för att mejsla fram den känslomässiga åktur av toppar och dalar som hon lovar oss i publiken.

Redan tidigt trilskas ljudet, vilket gör att den gnistrande kronjuvelen ”Lost you” mest försvinner i vinden. Men fullblodsproffset Snoh Aalegra stretar på i sin silverdräkt och gjuter, de många förinspelade elementen till trots, liv i såväl den febriga förälskelsen som dess smärtsamma förvecklingar med sin fenomenala sångröst.

Men där Snoh Aalegra på många vis tycks fjättrad till sitt uttryck så visar Florence Welch och hennes band Florence and the Machine ofta prov på det motsatta. Sedan det storskaliga genombrottet 2009 har Welch arbetat fram en scenpersona med en bredd och urkraft som få. Hon river över scenen, ömsom som en eldig furstinna från förr i nattklänning, ömsom som en skir, snurrande ballerina i en speldosa. Allt medan den gigantiska fullmånen på skärmen bakom henne accentuerar de kosmiska, potentiellt himlastormande naturelementen som den brittiska gruppens låtar ofta vilar på.

Med en generös livesättning som festivaldagen hittills saknat smyckas sångerna om missbruk, förgörelse, frihet, kärlek och skapande med såväl harpa och fiol som spirituella körer, men läggs också stundtals i krispigt elektroniska svepningar. Det är en generös konsert där gamla hits fogas till nya och där den överjordiska ”King” – om allt som måste försakas om man som Welch ska lägga världens scener för sina fötter – blir en kongenial programförklaring för vad som så småningom exploderar i ett verkligt omtumlande, musikaliskt väckelsemöte.

