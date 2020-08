Genmanipulerade blommor skapar skräck i ”Little Joe”

Sci fi-drama ”Little Joe”

Regi: Jessica Hausner.

Manus: Géraldine Bajard, Jessica Hausner. I rollerna: Emily Beecham, Ben Whishaw, Kit Connor, Kerry Fox med flera. Längd: 1 timme, 45 minuter (från 11 år). Språk: engelska. Visa mer

”Länge har genetisk växtförädling syftat till att skapa härdiga växter som kräver så lite omvårdnad som möjligt av den stressade stadsbon. Men priset har varit högt”, berättar en labbchef i inledningen av ”Little Joe” medan han lotsar besökare mellan oändliga rader av små plantor badande i vitt ljus: blommor doftar inte längre.

Nu har den unga bioingenjören Alice (Emily Beecham) tillsammans med sin hängivne assistent Chris (Ben Whishaw), med utsökt känsla för samtidens inre behov, odlat fram en blomma som tvärtom behöver lika mycket omvårdnad som en Tamagotchi. Då slår den upp sin fintrådiga, röda blomma, sprider ”sexig” väldoft och dunstar ut oxytocin, lyckohormonet som finns i bröstmjölk och som stärker bandet mellan mor och barn.

Alice, som tillbringar nästan all sin vakna tid på labbet, döper skuldmedvetet blomman efter sin egen son, som varje dag väntar tålmodigt på mamma och deras högtidliga intag av hämtmat i det prydliga kökets artificiella guldljus.

Hon tar till och med hem ett exemplar av den ännu inte färdigtestade blomman till honom för att kompensera för sin egen frånvaro. Han vägrar ju att bo med sin far, som lever ensam i ett hus i höglänt vildmark, långt från alla tekniska och vetenskapliga innovationer.

Exakt vad är det som händer med dem som andas in Little Joes pulvriga utsöndringar? Är det lycka testgruppen beskriver? Och är en lycklig människa ens igenkännbar som sig själv?

Den österrikiska regissören Jessica Hausners nya film är full av sådana prydliga symboler, förhöjda av ett både kyligt och färgstarkt bildspråk, en fusion av femtiotalets technicolor och ultramodern, ”japansk” estetik. Alices blanka, orangeröda hårhjälm kontrasterar vackert och kusligt mot de blekturkosa labbrockarna. De passionsröda lyckoblommorna trotsar sin frammanipulerade sterilitet med en overkligt snabb, nästan aggressiv blomning.

Men exakt vad är det som händer med dem som andas in Little Joes pulvriga utsöndringar? Är det lycka testgruppen beskriver? Och är en lycklig människa ens igenkännbar som sig själv? Varför kände hunden som irrat sig in i labbet inte igen sin matte efteråt? Varför har en labbassistent redigerat bort bitar av intervjuer med de mänskliga försökskaninerna? Varför är en ångestfylld man så illa berörd av sin nya, vänliga fru efter testet. ”Hon brukade klaga på allt!” säger han med komisk nittonhundratalsnostalgi kring det dysfunktionella och verkliga.

Pojken Joe, som vårdar blomman i sitt rum, verkar alltmer fientlig mot sin mamma, obehagligt nog utan att förlora sitt väluppfostrade lugn. Är det en naturlig tonårsfrigörelse? Eller är blomman på väg att förvandla människor till känslomässiga zombier?

Till en början är bildspråkets prydlighet på gränsen till kvävande. Alla verkar avlägsna (utom Ben Whishaw som livar upp alla scener han är med i). Den fenomenala musiken, präglad av lätta slag och djupa tystnader drar modernistiskt mycket uppmärksamhet till formen. Den påminner om Johnny Greenwoods musik till Paul Thomas Andersons ”The Master”, Danni Bensis soundtrack till tv-serien ”Ozark”; till och med om Cristobal Tapia De Veers obehagliga naturkarikatyrer i brittiska kultserien ”Utopia”. I själva verket har Hausner gått hela vägen tillbaka till källan: kompositören Teiji Ito, som gjorde musik till Maya Derens legendariska filmexperiment redan på fyrtiotalet.

När thrillerelementet börjar ta fart blir det distanserade formspråket desto mer effektivt. Hausner leker med sin berömda landsman Michael Hanekes skräckvisioner av en ny, sociopatisk generation. Det är obehagligt och spännande. Till en viss punkt.

Hausner och manusförfattaren Géraldine Bajard (som varit med henne sedan den hisnande ”Miraklet i Lourdes”) säger sig inte vilja döma eller klamra sig fast vid det förflutna. De vill betrakta skräckscenariot med humoristisk ambivalens och techno-generationens acceptans av det oundvikliga.

Men för att lyckas med det hade det krävts något mer. Mer fasa. Mer humor. Och definitivt några fler vändpunkter mot slutet. ”Little Joe” lider av samma sjukdom som Truffauts Bradburyfilmatisering ”Farenheit 491”. För prydlig för att bli intressant. Den kvardröjande känslan är trots alla ansträngningar i stort sett samma gamla Huxleyångest vi har dragits med sedan trettiotalet, om än genialiskt transponerad till en feminin värld av blommor och färg.

Se mer. Tre andra filmer av Jessica Hausner: ”Lovely Rita” (2001), ”Hotel” (2004) och ”Amour fou” (2014).

