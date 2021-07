Genuin tidskänsla i praktverk om Axel Törneman och Thielska galleriet

Konstböcker ”Thielska Galleriet. Konsten – Huset – Tiden” Patrik Steorn, med flera författare Bokförlaget Langenskiöld, 247 sidor ”Axel Törneman 1880–1925. Pionjär i brytningstid” Anita Theorell, Bengt Wanselius (bildredaktör) Bokförlaget Stolpe, 267 sidor Visa mer

Är det rätt att lägga skattepengar på konst? Vilken konst i så fall och på en ruinerad bankirs bostad? För snart hundra år sedan dundrade kombattanterna i pressen, med rubriker som ”Thielska galleriet för dyrt lyxmuseum i ett fattigt land” och ”Om några år är Thielska museet dött”. Inte så olikt våra dagars kulturfajter om vem kulturen är till för.

Den socialdemokratiske ministern (och ABF-grundaren) Richard Sandler fick dock igenom sin vilja om ”ett museum för alla” den gången. Med hjälp av ett statligt penninglotteri köptes byggnaden med dess innehåll loss för nära 55 miljoner i dagens penningvärde.

I januari 1925 öppnade Thielska Galleriet på Djurgården för allmänheten. Och lever fortfarande, ja, har rent av piggnat till än mer på senare år när Patrik Steorn suttit vid spakarna.

Den nyligen utkomna, rikt illustrerade ”Thielska Galleriet – Konsten, huset, tiden” rekapitulerar historien, ger förklaringar och bakgrunder. Boken har sju kapitel med olika infallsvinklar. Ernest Thiel presenteras ingående, som människa (svår att komma in på livet), affärsman (våghalsig, inte alltid genomreko) och konstmecenat (okonventionell, generös, vänfast). Ett kapitel handlar specifikt om Thiel som samlare. I dag har Thielska galleriet upp emot 400 målningar, 46 skulpturer och nästan 300 grafiska blad. Bara ett fåtal verk i den ursprungliga samlingen måste säljas innan staten tog över.

Ett avsnitt berättar om Thiel och Nietzsche, ett tredje om just hur förvandlingen från bostad till museum skildrades i pressen. Alltsammans bildar ett prisma där tidens arkitektur, trädgårdskonst, filosofi och affärsideologi återspeglas. Emellanåt är boken faktiskt en bladvändare.

Det stora intresset för Friedrich Nietzsche hör till höjdpunkterna och blir till en lärorik sammanfattning av tidens strömningar, med Thiel i fokus. Jag visste till exempel inte att han översatt ett flertal av Nietzsches texter till svenska. Ej heller att han donerade stora summor till det arkiv som upprättades efter filosofens död år 1900. Hans Ruin, som skrivit kapitlet om Thiel och Nietzsche, poängterar nogsamt att Hitlers Nietzsche-beundran inte på något sätt har något att göra med Thiels.

Konstsamlare söker ofta sig tillbaka i historien för att hitta säkra kort och satsa på sådant som står sig. Ernest Thiel och hans andra hustru (som tycks att tänt makens intresse för konst) tittade hellre åt sidorna och köpte in det samtida de gillade. Per Widén berättar fint om hur olika konstnärskap hittade in i det Thielska hemmet.

Det fanns en uppenbar lust att hjälpa på traven, att skapa förutsättningar för fattiga konstnärer att arbeta. Thiel lät till exempel bygga ett hem för konstnärer i Neglinge utanför Stockholm där de kunde bo och arbeta. Bruno Liljefors, Nils Kreuger och Eugène Jansson är några av de många Thiel stöttade. Liksom Edvard Munch och Gustav Vigeland. Bland de sista inköp som gjordes var några verk av Axel Törneman.

Länge var Axel Törneman bortglömd men senast i våras ägnades han en separatutställning på just Thielska galleriet. Nyligen kom också den maffiga biografin ”Axel Törneman 1880 - 1925. Pionjär i brytningstid”. Ett riktigt ett praktverk. Förutom en mängd målningar återges ett fantastiskt fotomaterial som skapar genuin tidskänsla.

Texten följer konstnären kronologiskt med nedslag i värmländska Persberg utanför Filipstad, där han växte upp, studiestäderna München och Paris samt Stockholm där han kom att bo med sin familj i slutet av livet. Fram träder bilden av en oförtröttlig sökare, som efter viss vedermöda vinner sin kärlek, norska Gudrun Høyer-Ellefsen. Henne träffar han i Paris, han går på målarskolor, hon studerar musik och sång. Att hon ger upp sin karriär för att gifta sig kommenteras inte alls. En självklarhet, förmodar jag, i början av 1900-talet.

Anita Theorell, biografins författare, har haft tillgång till ett rikt brev- och bildmaterial förvaltat intakt av hustrun som tidigt blev änka. Törneman dog i blödande magsår endast 45 år gammal. Han bestämde sig tidigt för att bli konstnär men tvivlande ofta på att det han gjorde var tillräckligt bra, målade ofta flera versioner av samma motiv. Ändrade, lade till och drog ifrån.

Hur kommer det sig då att Axel Törneman glömdes bort trots de stora offentliga uppdragen (fresker i Riksdagshuset, KTH och Stadshuset), trots den enorma mängd målningar, skämtteckningar med mera han hann med. Boken ger inget direkt svar men Törneman tillhörde inte någon konstnärsgrupp, dog tidigt och var enligt konstkritikern August Brunius ”en brygga mellan det gamla och det nya”. Det skapar isolering.

Visst, men kanske hade han också alltför för lätt att byta stil. Hos Törneman finns alla -ismer representerade; realism, symbolism, expressionism, nyklassicism, renässansinslag. För skicklig för sitt eget bästa helt enkelt.

