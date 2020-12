George Clooney: ”Felicity Jones graviditet och pandemin gav filmen en ny laddning”

En ödslig och övergiven forskningsstation vid polcirkeln i Arktis 2049. Efter en mystisk katastrof, ”händelsen”, är George Clooneys väderbitna vetenskapsman – förutom en stum flicka – den enda som stannade kvar: ”Hade jag bråttom att dö skulle jag följa med er.” Nu försöker han desperat få kontakt med astronauten Sully (Felicity Jones) för att stoppa hennes rymdfärja från att återvända till jorden efter apokalypsen.

– När vi började prata om filmen så ville vi diskutera vad människor är kapabla att göra mot sig själva och mot mänskligheten. Hatet som fått utlopp under de senaste åren, inte bara i USA utan också i resten av världen. Om detta får fortsätta i ytterligare 30 år till är det inte otänkbart att det kan sluta med samma sorts apokalyptiska scenario som i filmen. Och om vi fortsätter att förneka vetenskapen så kommer det med all säkerhet att sluta med klimatkatastrof, säger George Clooney när han möter världspressen i ett digitalt gruppsamtal.

George Clooney under inspelningen av ”The midnight sky”. Foto: Philippe Antonello/Netflix

Netflixfilmen ”The midnight sky” bygger på Lily Brooks-Daltons roman ”Good morning, midnight”. I rollistan återfinns även Kyle Chandler, David Oyelowo, Tiffany Boone och Caoilinn Springall. Filmen, som pendlar mellan ett snövitt Arktis och kolsvarta rymden,spelades in i två olika block - på Island och i Shepperton Studios utanför London.

– Det var som att göra ”The revenant” under första halvåret och sedan göra ”Gravity” under den andra halvan. Jag klippte medan vi spelade in så visste att jag hade de tagningarna som behövdes och visste att vi inte behövde gå tillbaka och göra om på nytt, säger Clooney.

Pandemin gjorde det plötsligt glasklart vad storyn egentligen handlar om: vår desperata längtan efter att vara nära dem vi älskar.

Regissören hann precis spela in sista scenen och återvända hem till Los Angeles när corona-pandemin bröt ut på allvar USA.

– Pandemin gjorde det plötsligt glasklart vad storyn egentligen handlar om: vår desperata längtan efter att vara nära dem vi älskar. Och hur svår kampen för att kommunicera med varandra kan vara – särskilt nu som i denna konstigaste presskonferens som jag någonsin varit med på, säger Clooney och fyrar av sitt vinnande leende.

George Clooney i ”The midnight sky”. Foto: Netflix

Inspelningen började med att han regisserade sig själv med ett frostnupet buskskägg i ett ödsligt snölandskap på Island. Tre veckor in i den fysiskt krävande inspelningen ringde plötsligt den kvinnliga huvudrollsinnehavaren Felicity Jones och berättade att hon var gravid. Efter att Clooney hade gratulerat henne glatt blev det en lång paus innan regissören bröt tystnaden: ”Så hur vill du göra?”

Felicity Jones, som befarade att hon skulle få sparken, blev lättad när Clooney sa att han var beredd att köra enligt planen. Även om det inte riktigt blev som någon av dem hade tänkt sig.

Efter några veckors tagningar där man gjorde allt för att dölja Jones mage och funderade på ”body double” och om man skulle morfa in hennes ansikte på en annan kropp, kom Clooney på andra tankar:

– Jag insåg plötsligt det onormala med att vi försökte låtsas som om det regnade. Kvinnor blir gravida, sånt händer faktiskt, säger han ironiskt och skrattar.

– I en film som handlar om kamp för mänsklighetens överlevnad vände vi situationen till vår fördel. Vi blev som en familj kring Felicity och hennes son Wilbur blev som en rollfigur som egentligen borde få kredd i eftertexterna. De nyskrivna scenerna med ultraljudsundersökning blev en av filmens bästa scener. Plötsligt kändes hela filmen mer hoppfull, säger Clooney exalterat.

Felicity Jones som Sully i ”The midnight sky”. Foto: Netflix

I en ruta på samma datorskärm sitter den brittiska skådespelaren Felicity Jones och ler.

– Det var en enorm lättnad när vi bestämde att min rollfigur skulle få vara gravid i filmen och jag slapp försöka dölja magen. I slutändan handlade det om att se sanningen i vitögat och inte försöka fly. Det är märkligt att det fortfarande känns revolutionerande med gravida kvinnor på film, men att vara gravid i rymden är förstås ganska extraordinärt, säger Felicity Jones som Oscarsnominerades för ”The theory of everything” och har spelat alltifrån Jyn Erso i ”Rogue One: A Star wars story” till en ung Ruth Bader Ginsburg i ”En kvinna bland män”.

Även Jones menar att ”The midnight sky” fick en helt ny relevans i samband med coronapandemin.

– Vi trodde att vi skapade underhållning men i själva verket gjorde vi en dokumentär. Jag gillar att filmen rör sig om både det stora och det lilla – svåra existentiella frågor om meningen med livet och ett intimt drama om nära relationer och om att vara förälder, säger Jones.

George Clooney and Caoilinn Springall i ”The midnight sky” som har premiär på Netflix den 23 december. Foto: Pictorial Press/Alamy

”The midnight sky” har ett spektakulärt utseende som krävde en hel del specialeffekter – från meteorregn till svävande astronauter. I filmens mest oförglömliga scen får en av rollfigurerna bevittna hur hennes blod svävar i tyngdlöst tillstånd. För att matcha det visuella beställde George Clooney en ”blodbalett” av den dubbelt Oscarsbelönade kompositören Alexandre Desplat.

– Det är ingen scen jag själv skulle vilja göra som skådespelare, men hon satte det. Det handlar om ett väldigt personligt ögonblick där det handlar om att hantera livet och döden. Oförglömligt, säger Clooney.

– Även om ”The midnight sky” handlar om apokalypsen så tycker jag att det blev en hoppfull film med förlösning.