George Saunders: ”Självföraktet får mig att skriva bättre”

George Saunders tillhör något sällsynt i amerikansk samtidslitteratur: en skarpsynt skildrare av det amerikanska klassamhället och dess vardagliga förödmjukelser.

Klass framstår ofta som den stora elefanten i rummet när det gäller amerikansk kultur. USA:s intellektuella tycks vara lika dåliga på att diskutera klass som många av Europas intellektuella är oförmögna att diskutera rasism. George Saunders har en teori om varför.

– Det är som ett stort, förbjudet ämne eftersom alla amerikaner som oroar sig för att de möjligen tillhör underklassen jobbar så hårt för att slippa erkänna det. Det är ett heltidsjobb att kamouflera sin klassbakgrund och det har aldrig funnits så mycket skam kring fattigdom och arbetarklassen som nu, säger George Saunders till DN på telefon från Santa Cruz, en kuststad i Kalifornien där han tillbringar sommaren.

Saunders har tilldelats i princip alla de mest prestigefulla litterära priserna i USA. Hans noveller brukar hyllas för att de blottlägger den bistra verkligheten för de mest utsatta amerikanerna. Under den ofta humoristiska ytan gömmer sig berättelser om desperata amerikaner som klamrar sig fast vid nationella myter och optimistiska illusioner. I DN ligger ”Pastoralia och andra noveller” denna vecka i Boklistans topp och i Jens Christian Brandts recension skrev han att Saunders noveller är ”en rasande förbön för de förtrampade och förnedrade”.

– Jag träffade en ung man i Kanada nyligen som sade att amerikaner är livrädda för att diskutera klass eftersom USA inte har något socialt skyddsnät. Om du misslyckas så kommer du att krossas. Det är helt enkelt för obehagligt att prata om det, säger Saunders.

Foto: Claudio Bresciani/TT

Han menar att skammen kring fattigdom och arbetarbakgrund förvärrats de senaste decennierna.

– Toni Morrison pratade en gång om sin uppväxt, då det fortfarande gick att vara en fattig familj och behandlas med värdighet. Men i dag har fattigdom blivit något skamligt och skuldbelagt. Samhället har alltmer utformats för att straffa dem som har det svårast, säger Saunders.

När han började skriva skönlitteratur på allvar insåg han att just det här var ett ämne där det fanns ett tomrum att fylla. Det var ont om unga författare med arbetarbakgrund på skrivarskolorna.

– När jag utbildade mig som författare tvingades jag ställa mig frågan om vad jag egentligen har som skiljer mig från alla andra studenter. De hade också gått på college, de hade också rest runt en del. Men det var inte många som hade min klassbakgrund, eller mina erfarenheter av att leva utan pengar. Jag är inte längre fattig, men jag minns fortfarande hur det kändes.

Den nya novellsamlingen som precis publicerats på svenska, ”Pastoralia och andra noveller”, är ett slags greatest hits av George Saunders.

Han har själv handplockat favoriter ur tre decenniers författarskap i en utgåva som är unik för den svenska marknaden. Novellsamlingen erbjuder därmed en ganska unik chans för svenska läsare att se hur Saunders utvecklats som författare.

Det finns en särskild plats där bra skrivande sker och det är inte särskilt behagligt att vara där

I vår intervju berättar han att vissa av de kortare novellerna, som ”Pinnar”, skrevs på en eftermiddag, medan en annan av dem, ”Semplicaflickorna”, tog 12 år att få färdig. Så är det också en modern klassiker i amerikansk novellkonst.

Har det blivit lättare att skriva med åren?

– Nej, inte alls. Det enda som blivit bättre är väl en viss självinsikt. Jag tar inte längre ut vreden och frustrationen över skrivandet på mig själv. Jag vet att det är svårt och plågsamt att skriva. Om jag har en enda talang som författare är det nog att inse när något jag skrivit är riktigt dåligt, så att jag slipper skicka ut det i världen. Självföraktet får mig att skriva bättre.

George Saunders prosa är ofta vardagligt amerikansk, kryddad med regional slang och talspråk som inte kan vara lätt att förvandla till svenska. Översättaren Niclas Nilsson har gjort ett tappert försök, där han ofta behåller talspråket. Till skillnad från tidigare generationer svenska översättare försöker han inte få hela den amerikanska befolkningen att prata som en bakfull söderkis. Att läsa Saunders i översättning blir i stället en påminnelse om hur noggrant han finslipar varje mening och ord.

I USA har Saunders precis publicerat en ny bok som ger en glimt av själva hantverket, ”A swim in the pond in the rain”. Det är en ovanligt hjälpsam självhjälpsbok i skrivande som utgår från den författarkurs Saunders länge hållit på Syracuse university, norr om New York. Han försöker hitta ett slags formel för den perfekta berättelsen genom noggrann läsning av fyra ryska mästare i novellformatet: Gogol, Tjechov, Tolstoj och Turgenjev.

– Om det är något som förenar alla de ryska novellerna i boken så är det att författarna anser att varje människa är värd uppmärksamhet. Det är nog fortfarande den mest radikala idé som finns, säger Saunders.

”Pastoralia och andra noveller” av George Saunders. Foto: Albert Bonniers förlag

Det är även en utmärkt summering av hans egna estetiska ambitioner. Saunders noveller kan ofta kännas som små fanfarer för den vanliga människan.

– När du skriver i tredje person är risken att du ställer dig lite ovanför karaktärerna och blir ett slags dockmästare. Men ju mer du reviderar och förbättrar, ju mer uppmärksamhet du ger karaktärerna, desto mer individuella och verkliga blir de. Den som skriver måste utgå från att varje novellkaraktär upplever tillvaron precis lika säreget och unikt som du själv gör.

Efter att länge ha betraktats som en amerikansk mästare på noveller överraskade Saunders häromåret med att publicera sin första roman, ”Lincoln i Bardo”. Den tilldelades Bookerpriset 2018 och bidrog till ett brett globalt genombrott. Men han berättar nu att det inte varit någon livslång dröm att skriva just en roman.

– Det handlade snarare om en medelålderskris. Jag var 55 och jag kände väl att jag inte ville vakna upp som en 90-åring och aldrig ens ha försökt skriva en roman. Framför allt ville jag göra något som var obekvämt som författare. Det finns en särskild plats där bra skrivande sker och det är inte särskilt behagligt att vara där. Så författare tenderar att skapa små öar där vi känner oss trygga, öar av research, teori, öar av böcker om hur man skriver. Du kan stå på de där öarna och känna dig trygg i en stund, men till slut måste du hoppa ner i vattnet. ”Lincoln i Bardo” var för mig ett hopp rakt ner i vattnet.

I ”A swim in the pond”, boken om de ryska författarna, skriver Saunders lakoniskt att all stor litteratur och konst som skapades i Ryssland vid sekelskiftet inte hindrade landet från att bli en blodig tyranni strax därpå. Han ser det som en påminnelse om att vi bör vara ödmjuka i våra förväntningar om vad konsten kan åstadkomma i samhället.

Foto: Claudio Bresciani/TT

– Jag tror att vi ofta kräver för mycket av litteratur och av konst. Jag pratar gärna om politik i mina intervjuer, men när jag sätter mig och skriver så försöker jag påminna mig om att först och främst försöka skapa något som är vackert och sant och innerligt. Om en bok kan åstadkomma allt det, då gör den allt den kan göra. När du läser en bra bok eller tar del av ett konstverk som du gillar, då öppnas fönstret en liten stund. Sen stängs det kanske igen. Men en bra bok öppnar fönstret en stund.

Saunders är känd för att väcka starka reaktioner hos sina läsare. Novellerna smyger sig ofta på dig med en lömsk lättsamhet, bara för att blottlägga djupa tragedier som du upptäcker att du fortfarande grubblar på flera veckor senare.

Jag ber honom berätta om reaktionerna han får från läsarna och han svarar med en anekdot som i sig skulle kunna vara en George Saunders-novell, om en läsare som drog problematiska slutsatser av att ha läst en av hans mest berömda noveller, ”Winky”.

– Han skrev ett långt och väldigt smickrande brev till mig där han berättade hur mycket han älskar mina böcker. Men så avslutade han med att tacka mig för att ”Winky” hade fått honom att, efter många års tvivel, fatta beslutet att skicka sin mamma till ålderdomshem. Det går aldrig att förutse vad konsten eller litteraturen kan göra med en annan person.

George Saunders Författare och essäist. Född 2 december, 1958, i Amarillo, Texas. Uppväxt i Oak Forest, Illinois. Utbildad på Syracuse University, där han nu undervisar. Han har gett ut fyra novellsamlingar och en roman. Har tilldelats Man Booker-priset, PEN/Hemingway-priset, Folio-priset, National Magazine Award samt de prestigefulla stipendierna MacArthur och Guggenheim Fellowship. Har publicerat artiklar, noveller och essäer i The New Yorker, Harper’s och var tidigare kolumnist i The Guardian. Gift med författaren Paula Redick. Bor i Syracuse, New York, och Santa Cruz, Kalifornien. Visa mer

