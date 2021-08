George Saunders skriver bländande om de förtrampade och förnedrade

Noveller George Saunders ”Pastoralia och andra noveller” Övers. Niclas Nilsson Albert Bonniers förlag, 403 sidor Visa mer

It's only words, sjöng Bee Gees på den tiden då amerikanska svärmorsdrömmar fortfarande bar pastellfärgade sidenskjortor och gärna gick upp i falsett när hjärtslag och längtan skulle tematiseras: It's only words, and words are all I have.

George Saunders – den geniala, rasande och djupt melankoliska utforskaren av proletariatets lott i den postindustriella eran – introducerades 2016 på svenska med novellsamlingen ”Tionde december”. En oroande bok, full av galghumor och förtvivlan. Kort därpå kom också hans hittills enda roman, mästerverket ”Lincoln i Bardo”, som utspelas på en kyrkogård utanför Washington och handlar om hur de där begravda i skuggan av inbördeskriget tar sig an presidentens elvaåriga son, just bortryckt i tyfus, och med list och ömhet får honom att försonas med livets skönhet och dödens realitet.

Ändå har Saunders inte riktigt fått det genomslag han förtjänar i Sverige och därför är det tacknämligt att utgivningen nu följs upp med ett brett urval av hans noveller från nittiotalet och framåt. Särdragen blir tydligare, mönstren och linjerna i detta fascinerande författarskap.

Det initiala intrycket, redan i de allra tidigaste texterna: en apokalyps, förmodligen av socioekonomisk art, har vänt världen upp och ned. Nu är det efter katastrofen, och allt hopp är ute. Saunders karaktärer – uteslutande män, nästan – har alltid diffusa serviceyrken, jobb som ingen riktigt förstår men som simulerar gammalt hederligt arbete. Deras pappor stod vid löpande band eller ägnade sig åt jordbruk. Själva är de städslade som strippor eller anställda vid temaparker. Ofta bor de i märkliga reservat, i inhägnader eller moduler; arbetsplatsen är hela livet och lämnas bara när man får sparken.

Det är ett universum där människan är slav under tekniken – redan för ett kvarts sekel sedan tycks Saunders ha förutsett det nya millenniets dyrkan av allt digitalt – men vanmäktigt drömmer om någon form av uppror eller befrielse. Alla är fruktansvärt hunsade, fega, livrädda att hamna ännu längre ned på den samhälleliga stegen; och sedan kommer ändå det ögonblick då allt brister. Någon trotsar sin tyranniska chef eller ber de bortskämda kunderna flyga och fara.

Bortom de farsartade upptågen och det bländande språket pågår någonting hos Saunders, ett unikt sorgearbete, en rasande förbön för de förtrampade och förnedrade.

Bäst är Saunders när han subtilt smyger in ett översinnligt moment i novellerna. Ena gången är det ”spökfamiljen McKinnon” som envist dröjer sig kvar på den mark som en gång tillhörde dem men som nu förvandlats till sjavigt friluftsmuseum (”slumturism”). När besökarna gått hem irrar spökena ”omkring om natten och ser bestörta ut”. Hustrun tvättar vid bäcken medan maken går runt och sparkar på de bilar som står parkerade där hans majsfält låg. En annan gång är det en moster, timid och fördragsam då hon levde, som bokstavligen reser sig ur graven och återvänder till sin hyressubventionerade lägenhet full av bittert förakt för marknadsekonomin, svordomar, obsceniteter och handfasta råd om hur familjens ekonomi skulle kunna förbättras. När hon till sist dör en andra gång står de efterlevande rådvilla inför den gravsten de ännu inte haft råd att inhandla.

”Vad skriver man efter allt det här? LIVET GICK HENNE FÖRBI? DOG BESVIKEN? ÅTERVÄNDE TILL LIVET MEN FÖLL ISÄR?”

Saunders är rolig som Chaplin och enveten som Beckett. Berättartekniskt otroligt driven, upplagd också för allehanda senmodernistiska experiment, är han ändå lika omedelbar och lättillgänglig som slagdängorna i någon gammal jukebox. Man rycks med, vänder hypnotiserad sida efter sida.

När jag för fem och ett halvt år sedan recenserade ”Tionde december”, antydde jag att författaren var lysande som stilist men knappast subtil som analytiker av klassklyftor och snedfördelning. Jag vill revidera omdömet. Bortom de farsartade upptågen och det bländande språket pågår någonting hos Saunders, ett unikt sorgearbete, en rasande förbön för de förtrampade och förnedrade. Words are all I have: med obönhörlig konsekvens frilägger Saunders den förödande valutareform som nyliberalismen och avregleringarna fört med sig. Hans karaktärer har berövats identitet och värdighet och i gengäld blivit miljardärer i floskler. Ord är allt de har, ord i överflöd, ord med vars hjälp de ständigt kan formulera utsagor om sin livsfilosofi och (på samma sätt som deltagarna i Paradise Hotel) ”reflektera” den situation de just befinner sig i.

På svenska ter sig de här orden ibland förvillande lika undertexterna på Netflix. Direktöversättningar som ”Gissa vad?” är legio, men jag är full av beundran för översättaren Niclas Nilsson och antar att det någonstans ändå är kongenialt. Sekunda fraser, utbytbara, utslitna, som guppar omkring på vågorna efter historiens största skeppsbrott.

