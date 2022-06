Gertrud Larsson: Teatern lider av pjäskö och varumärkesfixering

Teatrarna är öppna igen. Publiken strömmar till. Alla hoppas vi innerligt att krisen är ”över”. För en grupp är dock krisen, orsakad av pandemin, definitivt inte över. Den har faktiskt bara börjat. Telefonkö är ett känt begrepp, så även bilkö och bostadskö. På senare år har miljömedvetna resenärer tvingats lära sig vad uttrycket tågkö innebär. Nu har det dessvärre dykt upp ytterligare ett sammansatt och trist ord med kö på slutet, nämligen pjäskö.

En pjäskö uppstår i första hand på en teater och beror på en rad olika samverkande faktorer: premiärer som skjuts upp, spelperioder som senareläggs samt ett lager av redan beställda och färdigskrivna pjäser, som inte ens börjat repeteras.

Konsekvenserna av de pjäsköer som nu uppstått på teatrar över hela Sverige är mycket allvarliga för i synnerhet en grupp: dramatiker som skriver för scen. Teatrarna är med andra ord inte så pigga på att beställa nyskriven dramatik just nu. Vad som ytterligare försämrar möjligheten för en dramatiker att få en pjäsbeställning är att teatrarna under pandemin i lugn och ro kunnat ägna sig åt repertoarläggning; ett flertal institutioner har planerat ovanligt långt in i framtiden. En annan faktor som utestänger dramatikerna är att många teatrar väljer att iscensätta idéer som fötts i huset, av den egna personalen. Ibland dubblerar självaste teaterchefen i rollerna som pjäsförfattare respektive regissör.

Gertrud Larsson. Foto: Magnus Hallgren

Som om inte detta vore nog fortsätter branschens satsning på ”säkra kort”– att spela något som publiken redan ”känner till” – det vill säga dramatiseringar av bestsellers, adaptioner av kända förlagor eller klassiker. Teatern, liksom övriga samhället, lider av en varumärkesfixering, vilket riskerar att urvattna den svenska scenkonsten. Detta i kombination med den nu rådande pjäskön gör att situationen är alarmerande, inte bara för våra medlemmar utan för svensk dramatik som sådan. En tredjedel av scendramatikerna uppger att de överväger att lämna yrket och för de nyutexaminerade är det mycket svårt att få en chans att debutera.

Vi lever i en värld som är i snabb omvandling. Om teatern ska fortsätta vara en relevant konstform behövs nyskriven dramatik. Det duger inte att spela klassiker och i marknadsföringen dra en vals om att ett drama med flera hundra år på nacken är ”ständigt aktuellt”. Det duger inte att blåsa av dammet med hjälp av en krystad tolkning eller dekonstruktion av texten.

Med all respekt för Euripides, Shakespeare och vår svenska ikon Strindberg, måste vi väl ändå erkänna att vi lever i en helt annan verklighet än dessa herrar. De slapp new public management, övervakningskapitalism och avregleringar. De behövde inte boka in vaccinationer, oroa sig över friskolekoncernernas expansion eller bli uppjagade av stigande bränslepriser.

Kärnvapen hade de aldrig hört talas om och även om Strindberg mådde dåligt led han åtminstone inte av klimatångest. Inte heller Shakespeare behövde våndas över hela vår civilisations vara eller icke vara. Och hade Atens starke man anno 431 före Kristus fått för sig att gräva ner livsfarligt avfall i jorden, med en from förhoppning om att detta skulle ligga orört i 100 000 år, skulle det med all säkerhet inte skrivits någon Medea.

Teatern behöver pjäser skrivna av nu levande dramatiker. Offentligt finansierade scenkonstinstitutioner måste ta ansvar för den svenska dramatiken och dess upphovspersoner. Inte bara för dramatikernas skull, utan framför allt för själva teaterkonstens och publikens skull.

Torsdagen den 9 juni leder Gertrud Larsson seminariet ”Att skriva efter eget huvud” där hon samtalar med Maria Sid (teaterchef på Stockholms stadsteater) och Gro Oskarson Kindstrand (konstnärlig ledare på Folkteatern Gävleborg), på Scenkonstbiennalen i Västerås.

