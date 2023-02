Gertrude Steins krigsdagbok klingar i ”Songs of wars I have seen”

Konsert ”Songs of wars I have seen” Av Heiner Goebbels baserat på Gertrude Stein Musikalisk ledning: Christian Karlsen Medverkande: Rebaroque och KammarensembleN Scen: Hörsalen, Kulturhuset Stadsteatern, Stockholm Visa mer

Lampskärmar, äkta mattor och mysbelysning förvandlar Hörsalen till vardagsrum. En salong i 1940-talets naziockuperade Frankrike, där det samtalas om sådant som hur honungen ersatt sockret och diskuteras Shakespearepjäser. Man skulle kunna säga att ”Songs of wars I have seen” handlar om uthärdandet i vardagen. Den aspekt av kriget som är så svårgreppbar bortom bombanfall och rapporteringen från fronten – då liksom nu.

Just tanken om att historien upprepar sig är bärande i den tyske tonsättaren och teatermannen Heiner Goebbels iscensättning av Gertrude Steins krigsdagbok. Inte som någon sorts naturlag, utan för att människor helt enkelt inte vill lära sig av andras erfarenheter och misstag, som Stein uttrycker det. Den amerikansk-judiska och lesbiska författarens samröre med Vichyregimens nazikollaboratörer är en komplicerad detalj i sammanhanget som egentligen borde problematiseras. Men Goebbels håller sig strikt till en musikalisk gestaltning av det litterära materialet.

Musikerna är uppdelade efter kön: männen i fonden och kvinnorna längst fram. Ett intressant grepp för att synliggöra hur instrumentval än i dag är starkt kopplat till tradition. Det finns därtill en poäng i att textfragmenten läses av de kvinnliga musikerna och inte av reciterande skådespelare. På så sätt blir orden en del av hela den musikaliska konversationen som sträcker sig genom tid och rum. Det timslånga kammarmusikverket från 2007 skrevs ursprungligen för London Sinfonietta och Orchestra in the Age of Enlightenment.

I Stockholm, under Christian Karlsens sedvanligt inspirerade ledning, samsas musiker från Rebaroque och KammarensembleN, liksom trumpetsolo och teorb. Det blir en klangvärld som – i likhet med den splittrade tillvaro som skildras – spänner från elektroniskt radiobrus till jazzbrass och fragment ur 1600-talstonsättaren Matthew Lockes teatermusik till Shakespeares ”Stormen”. Så blir ”Songs of wars I have seen” en stark och tänkvärd meditation över krigstillståndets vakuum som närmast rituellt tonar ut till det svirrande ljudet från tibetanska klangskålar.

