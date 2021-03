”Gestus” på Uppsala konstmuseum årets höjdpunkt

Utställning ”Gestus” Lisa Jonasson & Matti Kallioinen Uppsala konstmuseum. Visas t o m 16/5 Visa mer

Matti Kallioinens och Lisa Jonassons respektive verk har en del gemensamt. En tydlig förkärlek för det visuellt slagkraftiga och en konstnärlig drivkraft som ger intryck av att lita på en intuitiv lustkänsla är två exempel. Men när konstnärerna, som dessutom är livskamrater och delar ateljé, möts på Uppsala konstmuseum i utställningen ”Gestus” ser jag att parallellerna är fler än så.

Med var sin större installation och ett hundratal mindre verk breder duon ut sig i tre salar, och mitt initiala intryck är hur överraskande väl de fungerar tillsammans. Lisa Jonassons exakta kollage och reliefer är fyllda av noggrant utmejslade detaljer, medan Kallioinen i sina skulpturer, reliefer och målningar är yvigare och kanske mer intresserad av ytskikt och taktila retningar. Fast en dragning mot tydliga men myllrande linjer och en folkloristisk ornamentik går igen hos båda två.

De har också en snarlik tonalitet som syns mycket tydligt när de hänger trångt och huller om buller. Samstämmigheten är faktiskt så stor att det i enstaka fall är svårt att säga vems verk det handlar om.

Lisa Jonasson ”Rotpost” Foto: Pär Fredin / Uppsala Konstmuseum

Utställningen samlar verk från den senaste femårsperioden, och i de nyaste objekten tycks konstnärerna dessutom influerade av varandra. Lisa Jonassons färska reliefer, där hon har bankat ner befintliga metallföremål och klippt sina figurer, är förstås mindre exakta än hennes pappersfigurer. De hela och delade kropparna och ansiktena som bygger upp bilderna är desamma, men uttrycket handlar mer om verket tillblivelse, som så ofta hos Kallioinen. Och några av Kallioinens nyare skulpturala objekt tycks nästan klippta och har drag av kroppsdelar.

Att konstnärerna väljer att mötas kring Bertolt Brechts begrepp gestus är både följdriktigt och en aning missvisande. Gestus innebär hos Brecht att skådespelaren ska använda kroppen för att såväl med ansikte som röst tydliggöra karaktärens väsentliga drag. Kroppen och gesten blir ett avslöjande eller bestämmande membran mot det omgivande samhället. Både Kallioinen och Jonasson har ett tydligt intresse för kropp och gestik, men deras gester är inte bestämmande. Snarare mångbottnade och undanglidande.

Det är i varje fall vad jag tänker i utställningens två första, lustfyllt överbelamrade salar. I det tredje och mest fängslande rummet tänker jag om. Framför Jonassons ”Rotpost” från 2016 och Kallioinens helt nya ”Anknytningsförsök” blir det tydligt att konstnärerna kanske mer än något annat förenas i en jakt på det arketypiskt mänskliga. Det förstnämnda verket ett bildspel i fyra parallella diabildsprojektioner. Det senare en rumslig gestaltning bestående av 16 hängande vita, uppblåsbara kroppar och självspelande instrument.

Bild 1 av 2 Matti Kallioinen, detalj från ”Anknytningsförsök” Foto: Pär Fredin / Uppsala Konstmuseum Bild 2 av 2 Lisa Jonasson, ”Innanhavet” Foto: Pär Fredin / Uppsala Konstmuseum Bildspel

De respektive installationerna följer varandra i sju minuter långa intervaller. ”Rotpost” samlar en lång rad bilder som Jonasson har skapat utgående från blad, rötter och andra naturfynd, som försiktigt bearbetats till att bli ansikten, kroppar, figurer. De svartvita bilderna animerar naturen och blir en besvärjelse över en mänsklighet som har förlorat kontakten med världen den är sprungen ur.

Besvärjande är också de hängande vita kropparna i ”Anknytningsförsök”, som till dramatiska slagverk och det dova surret från de demonterade hårtorkarna som gjuter liv i figurerna rör sig i en trollbindande koreografi.

Kallioinens gestalter bär intetsägande, blanka teatermasker och röda peruker och är neutralare än hans gestalter varit tidigare. Här är influenserna från japansk no-teater tydligare än cyberpunken som dominerat i äldre verk. Ljud, rörelse, ljus och skuggor binds dock lyckligtvis fortfarande samman av en DIY-estetik, som med sina ruffa kanter blir en livgivande kontrast till det programmerade utförandet.

Figurerna vaknar till och tycks med sina blanka ansikten förvånade över att vara vid liv. De hänger nära och tvingas för några minuter in i en interaktion med varandra och med betraktaren, som med fördel kan röra sig in i verket. Sedan slocknar de igen. Det är varande och icke-varande och livet i all sin paradoxalt futtiga storslagenhet. Allt i en enda effektiv gest.

Så här långt är ”Gestus” för mig årets konsthöjdpunkt.