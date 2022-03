Ghost flörtar med starka melodier och soliga harmonier

Hårdrock Ghost ”Impera” (Reaktor/Universal) Visa mer

Ghosts två senaste album har varit kusligt profetiska. Förra skivan ”Prequelle” med temat digerdöden förebådade coronapandemin. Nya plattan ”Impera” hämtar i sin tur inspiration från imperiers uppgång och fall, där inte minst stöveltrampet i ”Twenties” fått ruskig aktualitet.

”Det som sker i dag med det annalkande hotet om kärnvapen, krig och miljökatastrofer har likheter med de pre-apokalyptiska stämningarna under medeltiden och pesten”, konstaterade frontmannen Tobias Forge i en DN-intervju redan 2018. ”Love is all you need” predikar han i skepnad av sin nya inkarnation Papa Emeritus IV och torde ha köpslagit med både Beatles och djävulen om starka melodier och solskensharmonier. Samtidigt finns förstås en diabolisk dubbelhet i rader som ”Call me... Little Sunshine/Call me... Mephistopheles”.

Även soundet är en synnerligen säregen blandning av hoppfullhet och dystopi. Från arenaeffektiv pudelrock till teatral musikalmetal och Toto-plinkande piano i ”Spillways”. Ghost står allt stadigare i 70- och 80-talens mer kommersiella pop- och rockidiom. Nu märks inte bara Vincent Pontare och Salem Al Fakir, utan även Jocke Berg bland medlåtskrivarna. Får man ihop den här mixen i skallen har man en högtidsstund framför sig. Ghosts femte fullängdare är om inte annat... tja, intressant.

Bästa spår: ”Twenties”

Läs mer om musik och fler av veckans skivrecensioner