Ghosts chockrockteater går loss på det moderna samhället dödsdrift

Konsert Ghost Avicii Arena, Stockholm Visa mer

I januari sade Tobias Forge, sångare och enmansmotor i Ghost, till musiktidningen Kerrang att industrialiseringen håller på att ”fasa ut mänskligheten”. Han fortsatte: ”Vi tror att historiska förändringar tillhör det förflutna och att allt vi upplever nu kommer vara för evigt. Det är inte sant.”

En månad senare inledde Ryssland ett fullskaligt invasionskrig i Europa. Kontinenten som mycket riktigt trodde att den överlevt historien och kommit ut på andra sidan som vinnare slungades tillbaka in i rädsla för de oöverskådliga vapen som människan uppfann när hon tog kontroll över atomen. Forge tycktes än en gång ha sett in i framtiden. Förra skivan, 2018 års ”Prequelle”, handlade om en värld som bröts ned av en pandemi.

Den nya skildrar alltså moderna samhällens dödsdrift, och mer specifikt stormakters uppgång och fall. Forge dundrar in på Avicii Arena med raderna: ”We're building our empire from the ashes of an old”.

Hans bandmedlemmar är den här gången klädda i steampunkhjälmar med gulliga runda robotögon. Efter den juridiska striden där han vann rätten att behandla Ghost som sitt helt egna projekt har bandets fiktiva historia, om ett gäng lydiga undersåtar som följer sin stora ledare, blivit verklighet. Ghost är Tobias Forges hårt regisserade chockrockteater, med en milimeteravvägd blandning av radiopoprefränger och svulstiga 70-talsriff.

Han fyller huvudrollen med bravur. Presenterar kvällens ”spektakel” med samma stil som en cirkuskonferencier, rör sig världsvant över arenagolvet likt idolerna Freddie Mercury och David Bowie, sjunger helt kristallklart. Musikerna är lika felfria, när de inte låtsas skämma ut varandra på det slapstick-vis som Rammstein brukar mobba sin keyboardist. Det enda som får gruppen att tappa fart är att Forges mallade mellansnack hålls på engelska, vilket tas emot med viss förvirring.

Precis när det börjar bli risk för en svacka säkrar dunderhitten ”Year zero” andra andningen. Sedan blir det eld, Metallicacover och saxofonsolo från en förmultnad proggpåve. Tobias Forge är, som han själv har antytt, en rockentreprenör för historiens återkomst. Bland sångerna om att mala ned varandra till industriella avfallshögar skymtar det paradoxala löftet om att mänsklig påhittighet faktiskt kan leda till något bättre. Eller åtminstone roligare.

Läs fler konsertrecensioner här och fler texter av Noa Söderberg.