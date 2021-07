Gina Dirawi släpper debutalbum

De två nya låtarna ”Sunday” och ”Live and die” släpps 1 juli, och hörs i den nya svenska Netflix-serien ”Young royals” med samma premiärdatum. I början av nästa år släpper Gina Dirawi dessutom sitt debutalbum ”Meet me in Jannah”, där hon samarbetar med producenterna Freja ”Freja the dragon” Drakenberg och Grammisnominerade Björn Yttling.

– ”Sunday” handlar om att prata mot en gud som inte hör en när man går under. Den var en av de första låtarna vi gjorde, som uppstod otroligt lätt faktiskt. ”Live and die” är en slags göra slut-låt med världen, ett avsked från någon som ändå vill lämna en sista gåva till den som villig att lyssna, säger artisten i ett pressmeddelande.

Gina Dirawi var under 2010-talet en av landets mest synliga tv-personligheter och ledde program som ”Melodifestivalen”, ”Idol” och den egna serien ”Ginas värld”. Hon utsattes också för mycket hat och trakasserier, vilket skildras i Jane Magnussons dokumentär ”Vad hände Gina Dirawi?”.

Förra året återvände hon till rampljuset med debutromanen ”Paradiset ligger under mammas fötter”.

– Musiken och skrivandet har varit mitt hem så länge jag kan minnas. Därför var det viktigt att skriva alla texter till skivan själv för att kunna äga min berättelse, säger hon.

