Gina Gustavsson visar att det vilar en förbannelse över svenska liberaler

”Jimmie Åkesson har utnämnt liberalismen till sin huvudfiende. Vi kunde inte vara stoltare”, löd tweeten från Liberalernas konto den 30 augusti 2018. Fyra år senare inledde partiet ett nära samarbete med sin största ideologiska motståndare.

Ja, det är plågsamt att vara liberal i Sverige nuförtiden. Det är därför med stor nyfikenhet jag läser statsvetaren Gina Gustavssons nya essäbok ”Det öppna sinnelaget – och dess fiender” där hon pläderar för en ny art av liberaler som kan stå upp mot högerpopulister och andra reaktionära krafter. De ska förkroppsliga ett etos – det öppna sinnelaget – som omfamnar starka känslor och passion. Gustavsson är nämligen trött på att liberalen ofta framstår som ”en torr och dryg typ”.

Läsaren behöver inte sväva i ovisshet om vilka dessa sippa typer skulle vara. De som fogas in under de tre vinjetterna ”salongsliberalen”, ”boulevardliberalen” och ”alléliberalen” är bland andra Herbert Tingsten, Per Svensson och Lena Andersson, och samtliga läxas upp rejält.

De är riktiga torrbollar som varken förstår sig på sorg eller längtan och stirrar sig blinda på att formulera nästa reformpaket. Idel blodfattiga schablonliberaler, med andra ord. Men låt gå. Politik är trots allt en kontaktsport.

I sitt sökande efter mer passionerade liberaler gör Gustavsson några nedslag hos Madame de Staël samt John Stuart Mill och hans älskade Harriet Taylor, och landar slutligen hos filosofen Isaiah Berlin (1909–1997). Inspirerad av den grekiska skalden Archilochos beskrev Isaiah Berlin två mentaliteter – den nyfikna räven och den ängsliga igelkotten – som båda kan rymmas inom en och samma människa.

För Gina Gustavsson blir räven en viktig metafor för det öppna sinnelaget. Räven är nyfiken och räds inte mångfald men den är också vaksam på hot. Den strövar över stora områden men försvarar också sitt revir.

Snällt tolkat är detta kloka råd i kampen mot demokratins fiender. Gina Gustavsson är en föredömligt tydlig antirasist, och en hederlig intellektuell som pekar ut antidemokratiska tendenser på både vänster- och högerflanken.

Dessvärre är hennes räv-evangelium överdrivet psykologiserande. Hon framhåller öppenheten som liberalens främsta kännetecken, men skriver att den inte först och främst gäller ”samhällets struktur, gränsernas karaktär, marknadens organisation”. Snarare är det känslorna och sättet att röra sig i världen som ska präglas av öppenhet. För mig framstår det som ett dödförklarande av liberalismen som politisk ideologi.

Det får mig att tänka på Hillary Clinton, som fastnade i just värderingar och känslor i presidentvalet 2016. Hon ville hellre platta till igelkottarna (Trump och hans anhängare) än att föra fram egna förslag. Ett år senare tvingades hon i boken ”What happened” erkänna att Trump vann eftersom han utlovade en progressiv politik: billigare sjukvård, satsningar på infrastruktur och tuffare tag mot Wall Street. Ergo: även hon borde ha satsat på sakpolitiken.

Gustavsson är inte ensam – det vilar en förbannelse över liberaler i Sverige som gång på gång missar att driva samtidens mest brännande frågor

Liksom Clinton har Gina Gustavsson märkbart svårt att applicera sitt öppna sinnelag på konkreta situationer. Gustavssons strategi för hur man bemöter invandringskritiska väljare går till exempel ut på att hålla långa föreläsningar om att de flesta invandrare inte är kriminella och att många tar till sig vanor och attityder i det nya landet.

Det är ett direkt dåligt råd. Dels för att man implicit säger att väljaren är korkad och oupplyst. Dels för att man försvarar status quo i stället för att diskutera faktiska problem. För det som saknas i Gina Gustavssons exempel är en egen problembeskrivning. Vad vill hon själv ta itu med? Vad kämpar hon för?

Gustavsson är inte ensam – det vilar en förbannelse över liberaler i Sverige som gång på gång missar att driva samtidens mest brännande frågor.

De är experter på att gå vilse i den politiska snårskogen. På 1990-talet ville Maria Leissner driva Natofrågan i motvind. 2018 fick Jan Björklund för sig att fokusera på EU-frågor – i ett riksdagsval! – eftersom SD var emot EU. På samma sätt måste man ha en livlig fantasi för att förstå vad en rävmetafor säger om kampen mot frihetens fiender 2023.

Desto mer intressant hade det blivit om Gustavsson lämnat fablernas värld och spunnit vidare på John Stuart Mills tankar om ojämlikhet och fattigdom i England. Det hade varit en nyttig påminnelse om att liberalismen är en radikal ideologi – individens status och välbefinnande ska inte definieras av hennes föräldrars ställning eller av diverse grupptillhörigheter. Hur skulle det kunna appliceras på vår tid?

Hade Gustavsson skrivit passionerat om det hade hon på allvar utmanat de förmenta torrbollarna.

Gina Gustavsson är kolumnist på DN:s ledarsida. Hennes bok recenseras därför av Rakel Chukri, kulturskribent på Sydsvenskan.