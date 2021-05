Girl in Red: ”Jag är på väg mot världsherravälde”

Marie Ulven. Foto: Jonathan Kise

Marie Ulven pratar entusiastiskt med amerikansk dialekt – som inte tycks ha några spår av hennes modersmål. Hon ser nya skivan ”If I could make it go quiet” som en stor kompott av allt som har hänt henne de senaste ett och ett halvt åren.

– Mina erfarenheter av kärlek, depression, ångest, saknad, ensamhet, sex… allting, säger Marie Ulven till DN via sin videolänk från sin ateljé i hemstaden Oslo.

Albumets titel, förklarar hon, handlar om det ständiga surrandet som pågår i hennes egna huvud; flödet av tankar och drömmar och känslor.

På skivan försöker hon frammana just det som albumtiteln anspelar på: En längtan efter tystnad och lugn.

– Det här är ett försök att sänka volymen på det inre ljudet som pågår i min hjärna, och känna mig okej med livet. Det är svårt att hantera skiten som händer i ens liv, så det kommer nog vara en livslång resa för att få det att tystna.

Idéerna till låtarna har hon hämtat från sitt eget liv – från att vara en människa med obekväma känslor, som kan vara obekväma att tala öppet om.

Marie Ulven är själv bosatt i Oslo. Foto: Jonathan Kise

– Inspirationen kommer från att vara en riktig person och ha känslor som alla andra: vi är alla avundsjuka, ensamma, kåta och arga någon gång i livet, konstaterar hon.

Låttitlarna uttrycker detta spektrum: ”hornylovesickmess”, ”Did you come?”, ”You stupid bitch” och ”Seratonin”, exempelvis.

Hur skulle du beskriva skivans sound?

– Som ”Girl in red 2.0”. Den har utvecklat mig som musiker och artist och jag har verkligen klivit in i ett Madison Square Garden-sound. Du vet, detta är nästa nivå. Men jag vet inte vilken genre jag skulle beskriva det som. Kanske för att jag inte tycker om etiketter, svarar hon.

”If I could make this go quiet” har tagit över ett år att skapa för henne. Hon spelade in albumet i Bergen, sju timmar bort från Oslo. Året, som kanske främst kännetecknades av pandemin, har varit ”helt okej”. Men det har också varit tufft, tillägger hon.

– Det första halvåret av inspelningen var riktigt dåligt: jag fungerade inte mentalt och kunde inte ta hand om mig själv. Jag trodde att jag hade en hjärntumör varenda dag och att jag därför skulle dö.

För Marie Ulven har det senaste året, karaktäriserat av pandemin, varit både ”helt okej” och ”tufft”. Foto: Jonathan Kise

Räddningen blev en adopterad Berner sennen-hund vid namn Luna.

– Mitt liv blev så mycket bättre efter att jag skaffade min hund. Sedan juni har jag verkligen utvecklats. Jag känner mig som en helt ny människa – och jag mår bra.

Marie Ulven debuterade 2018 som artist med singeln ”I wanna be your girlfriend” under sitt artistnamn Girl in Red. Året därpå intervjuades hon i New York Times, där hon beskrevs som ”den homosexuella musikaliska förebilden hon själv aldrig hade”.

Hennes intresse för musik tog sin början i yngre tonåren. Hon ville börja spela gitarr – men fick först ingen sådan eftersom hennes mamma var helt övertygad om att det bara var en typisk besatthet som skulle passera.

– ”Du kommer med största sannolikhet inte börja spela gitarr, Marie”, sade mamma till mig, berättar indiepopstjärnan.

– Och när jag väl fick en gitarr visade det sig att hon hade rätt: jag började verkligen inte att spela på den.

Det egentliga kreativa uppvaknandet kom i stället när hon såg filmen ”The perks of being a wallflower”. En melankolisk skildring av att vara ung och försöka finna sin plats i livet. Filmupplevelsen gjorde henne helt besatt av nittiotalets estetik, eller som hon själv beskriver det: ”Som en edgy fjortonåring stannade filmens känsla kvar i mig.”

– Efter att ha sett den ville jag ha musikaliska vänner, vara med i olika band, gå på konserter och så.

Vad driver dig att skapa musik?

– Jag får verkligen en sådan otrolig känsla varje gång jag gör en ny låt. Det känns så bra – det är bättre än allt annat. Jag känner att: ”Aha, det är detta som gör det värt att vara vid liv.”

– Dessutom är det så häftigt att man hela tiden kan utveckla sig själv, hela tiden ändras. Man behöver aldrig göra samma sak flera gånger och det…

Hon pausar, drar ett djupt andetag.

– Det är bara så givande.

Vad gör du när du inte känner dig särskilt kreativ?

– Då skapar jag inte musik. Jag har förmodligen en kris, ringer till min mamma och säger ”Jag tror att jag aldrig mer kommer skriva en låt igen”.

Och sedan gör du just det?

– Ja, precis.

Flera gånger understryker Marie Ulven att hennes styrka inte ligger i det instrumentala. Hon är i själva verket inte är speciellt duktig på att spela varken piano, gitarr eller bas. Hennes främsta styrka, ser hon i stället, är att mixa ihop allt och förmedla känslor.

– Jag är en skicklig låtskrivare, poängterar hon. Jag gillar ord, jag är en ordnörd. Att vara artist är på ett sätt att vara nördig på ett sätt som folk ändå tycker är coolt.

”Jag får verkligen en sådan otrolig känsla varje gång jag gör en ny låt”, berättar artisten. Foto: Jonathan Kise

Men hon betonar också att det finns utrymme för utveckling:

– Mitt slutgiltiga mål är att bli den bästa artisten som jag bara kan, men jag är inte där än. Jag växer fortfarande. Jag är bara 22! Ung, oskyldig, galen och fri…

De sista orden skriker hon nästan fram – och lägger sedan till ett hastigt ”sorry”.

2019 beskrev New York Times dig som en förebild som gayartist. Hur är det att vara en sådan?

– Den intervjun var för två år sedan, så en hel del har förändrats. Jag hade precis börjat då. Jag menar, det går bara bättre och bättre eftersom allt fler lyssnar på min musik och bjuder in mig i deras liv – och öron.

– Jag tycker det är helt underbart. Alla som hänger med och kan relatera till min musik är bara det bästa.

Och nu har du dessutom 1,8 miljoner lyssnare på Spotify.

– Mm, saker och ting går definitivt åt rätt håll. Jag är på väg mot mitt Madison Square Garden och världsherravälde, ler hon.

Varför tror du att så många lyssnar på din musik?

– För att den är autentisk och äkta. Min musik kommer från en ärlig plats. Jag tror att att folk känner att jag verkligen menar det jag sjunger.