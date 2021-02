Gizem Erdogan: ”Man måste ladda saker med liv och död”

Fem regissörer Gizem Erdogan vill jobba med

Céline Sciamma

”Jag såg ’Porträtt av en kvinna i brand’ i höstas. Tänk att få vara med i en film som man aldrig vill ska ta slut.”

Josh Safdie och Benny Safdie

”Säger bara: ’Uncut gems’!!!”

Luca Guadagnino

”Han regisserade ’We are who we are’, förra årets absolut bästa serie. Det känns som att han är bra på att skapa tillit och få skådespelare att våga.”

May el-Toukhy

”Ja, jag har en stor kärlek för dansk film och ’Hjärter dam’ är en favorit.”

Derek Cianfrance

”Det organiska, ärliga skådespeleriet i ”Blue Valentine”... Allt han har gjort är så bra! Jag gillar balansen mellan sorg och kärlek och smärta och glädje... Där vill jag utforska skådespelarkonst.”