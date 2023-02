Film. ”Cold war”

2018, regi och manus Pawel Pawlikowski

Som bekant finns det ett slitet uttryck som lyder: ”Kan inte leva med dig, kan inte leva utan dig.” Aldrig har detta illustrerats mer levande än i Pawel Pawlikowskis underbart vackra kärlekshistoria med förhinder i skuggan av kalla kriget. Denna svart-vita filmdröm är tillägnad regissörens polska föräldrar som aldrig fick uppleva murens fall och vars stormiga äktenskap var ”en ständigt pågående katastrof” under 40 år.

Allt börjar med att det uppstår ljuv musik mellan Joanna Kuligs impulsiva och skönsjungande femme fatale-figur Zula (Joanna Kulig) och den äldre, intellektuella dirigenten Wiktor (Tomasz Kot). Blixtförälskelsen triggar i gång en vindlande romans som pendlar fram och tillbaka över järnridån från slutet av 1940-talet till början av 1960-talet. Så formar sig polska ”Cold war” till en allmängiltig kärlekshistoria om ett par som älskar varandra men sällan är i synk – i alla fall inte förrän det bitterljuva slutet.

Nicholas Wennö

Bild 1 av 2 Sigrid Undset. Foto: O Væring Eier/Norges nationalbibliotek Bild 2 av 2 ”Kristin Lavransdotter” av Sigrid Undset. Bildspel

Roman. Sigrid Undset ”Kristin Lavransdotter”

1920–1922, övers. Gun-Britt Sundström, Norstedts

Det börjar som vanligt med en brinnande förälskelse, och just den här trilogin utspelar sig på 1300-talet. Den norska storbondedottern Kristin träffar den betydligt äldre Erlend Nikolausson, men hon blir med barn innan de har hunnit gifta sig. Skam och nesa, och Kristin är rasande på Erlend. Det är på henne skammen syns. Erlend förblir en glad och lekfull äventyrare, men Kristin blir en kompetent, allt bittrare husfru med starkt religiöst patos. Gång på gång sårar de varandra så mycket att Erlend ger sig av, i långa perioder och definitivt med andra kvinnor.

Ändå kommer de alltid tillbaka till varandra, och kärleken blossar upp igen, lika stark som förr. Nobelpristagaren Sigrid Undsets roman är en mäktig berättelse om dåtidens samhälle, mänsklig moral, religion och natur, men det är kärlekssagan som verkligen brinner: omöjlig, men lika omöjlig att låta bli. Är det vackert? Ibland. Värt det? Inte alltid. Oundvikligt? Ja.

Lotta Olsson

Bild 1 av 2 Joan Baez och Bob Dylan under ett uppträdande i augusti 1963. Foto: Courtesy Everett Collection/IBL Bild 2 av 2 Bildspel

Låt. Joan Baez ”Diamonds and rust”

1975, A&M

I fjol hade jag en period då jag uteslutande lyssnade på Joan Baez ”Diamonds and rust” från 1975. Jag hade låten på repeat i veckor, och för varje gång jag hörde den drabbade en ny textrad mig med en oerhörd kraft. Det är en perfekt kärlekslåt, en historia om en kvinna som plötsligt blir uppringd av en gammal, arrogant, alldeles underbar älskare. Att älskaren råkar vara Bob Dylan har Baez långt senare berättat om i sin självbiografi. Samma år som låten släpptes förnekade hon dock för Bob Dylan själv att den skulle handla om honom, sa att den var skriven till hennes exmake, som om det skulle finnas mer än en ”the unwashed phenomenon, the original vagabond”.

Det handlar om kärlekssorg som inte går över fastän tio år har gått. Med en ängels röst minns Joan Baez deras möte en vinter i New York: ”Our breath comes out white clouds, mingles and hangs in the air”. Är det den allra mest romantiska raden? Bara om man inte lyssnar på nästa: ”Speaking strictly for me, we both could have died then and there”.

Greta Schüldt

Nicholas Ralph som James Herriot och Rachel Shenton som Helen i ”I vår herres hage”. Foto: SVT

”I vår herres hage”

2020–, Serieskapare Ben Vanstone m fl, SVT

Den unga veterinären James Herriot hann knappt sätta sin fot i Darrowby i Yorkshire innan han fick upp ögonen för den kavata bonddottern Helen. Men då var hon förlovad med en godsägarson ... I tredje säsongen av ”I vår herres hage”, som just börjat rulla igen på SVT, ska alla de varma känslor som trots allt byggts upp mellan de unga tu kulminera i bröllop. En sjuk ko, glömda finskor och en borttappad ring skapar en smula dramatik, men inget som inte James och Helens robusta kärlek klarar av.

Det är en lisa för själen att återigen fly in det här analoga retroparadiset med män i tweed, ljuvlig heminredning (Skeldale House där James bor med sin surrogatfamilj dubblerar som hem och veterinärmottagning med inbott mys och vackra klinkergolv). Samt förstås en hel uppsättning charmiga karaktärer. Visst vill man se det vackra paret få varandra, men mys-och romantikfaktorn bygger lika mycket på seriens kärleksfulla blick på djur och natur, på allt som är vackert och allt som lever.

Helena Lindblad

Barbro Hörberg. Foto: Kamerareportage/TT

Låt. Barbro Hörberg ”Vill du bli min soptipp”

1975, Parlophone/Warner

Få har skrivit så inkännande om kärlek som visartisten och textförfattaren Barbro Hörberg. På hennes tre soloalbum ”Med ögon känsliga för grönt”, ”Gamla älskade barn” och ”Gråt i gräset” samsas den drömda, den undangömda, den bekvämt vardagliga och rakt igenom alldagliga kärleken med den mest förbjudna.

Vare sig hon sjöng om en hemlig, brännande sommarförälskelse till ett jazzigt, elegant gung eller om det rent praktiska i att älska en kille som ingen annan tycker om (”för då vet man att han har inga andra”) så gjorde hon det på sitt eget vis. Alltid med en omisskännlig skärpa och en ton som kunde skifta från kylslaget allvar till en varm, befriande humor. Barbro Hörbergs låtkatalog – hon gick bort i cancer 1976 – är fylld av psykologiskt insiktsfulla relationsbetraktelser. Men den bossa nova-anstrukna sången ”Vill du bli min soptipp” – där hon föreslår att alla kärleksrelationer trots allt borde börja bakifrån, i det känslomässiga bottenskrapet – måste ses som den absolut bästa.

Alexandra Sundqvist

Auguste Rodin, ”Kyssen”. Foto: Wikimedia commons

Konst. Auguste Rodin ”Kyssen”

1882

”Kyssen” av den franske skulptören Auguste Rodin är för mig den vackraste kärleksskildring som existerar. En numera tidlös och ikonisk bild av passion, där mannen och kvinnan är som uppslukade av varandra, nakna och på väg mot total sammansmältning. Finast är den första versionen i skimrande vit, lenslipad marmor. Och en särskilt delikat detalj är hur mannens ena hand vilar på kvinnans höft, så sensuellt att känslan fortplantar sig i betraktarens kropp.

Det är lätt att förstå varför ”Kyssen” blev en omedelbar succé och mångfaldigats flitigt i material som gips och brons. Rodin skapade den ursprungligen till skulpturgruppen ”Helvetets portar”, med scener ur Dantes ”Inferno”, tänkt som en skildring av ett förkastligt äktenskapsbrott. Men det monumentala verket slutfördes aldrig och denna skulptur bröts ut ur sitt sammanhang, där den sannolikt hade motverkat sitt syfte. Ovanligt nog för sin tid är detta en innerlig kärleksscen där mannen och kvinnan är jämlika i sitt begär.

Birgitta Rubin

”Madame Bovary” av Gustav Flaubert.

Roman. Gustave Flaubert ”Madame Bovary”

1856, övers. Anders Bodegård, Albert Bonniers förlag

”Men innerst inne väntade hon på att något skulle hända. Som matroser i sjönöd mönstrade hon ensamheten i sitt liv med desperata ögon och spanade efter ett vitt segel i dimmorna vid horisonten.”

Om kärlek kan vara drömmar och ett begär som aldrig når i hamn – då har ingen roman skildrat det bättre än ”Madame Bovary”. Emma slog ner som en sexbomb i litteraturhistorien hösten 1856, när berättelsen om småstadsfrun och hennes erotiska affärer trycktes som följetong i tidskriften Revue de Paris.

Författaren utsätter henne för mängder av rätt grova ironier och visst är hon också löjlig, denna naiva, skadligt självupptagna kvinna. Men att ”Madame Bovary” fortfarande är en av de mest briljanta romaner som genren har frambringat, beror framför allt på en sak: Flaubert skriver – kanske ur sitt eget hjärta – om Den längtande människan: hon som vill att kärleken ska vara en uppenbarelse och som är beredd att ligga med halva Normandie om så krävs för att finna det hon söker.

Malin Ullgren

Bruce Springsteen. Foto: Muse/TT

Låt. Bruce Springsteen ”Drive all night”

1980, Columbia records

Den vackraste visan om kärleken kom – som bekant – aldrig på pränt. Den är och förblir ett platonskt ideal. Men det finns de som kommer bra nära. Bruce Springsteens ”Drive all night” är en sådan sång. Drygt åtta minuter, en melankolisk pianoslinga, basen som rör sig mot räddningen, mannen som ber och kör i mörkret. Det är, som min vän brukar säga, ”en av de heliga låtarna”.

Jag var elva när jag hörde den första gången och minns världen som en tyst och ödslig plats. Springsteen sjöng om hur han önskar att Gud ska ge honom något som han är rädd att förlora och jag minns att jag också drömde om att någon gång få älska någon på samma sätt som mannen i låten, han som kan köra hela natten för att skaffa det hans älskade vill ha. I dag tror jag att den handlar om nåd. Ja, att till och med något så banalt som att jag alltid tyckt om att skjutsa dem jag älskar hit och dit med bilen handlar om det: att ha fått uppleva en kärlek till människor som man inte kan förlora och att det är så, som konkret åtagande, som den kärleken får betydelse.

Björn Wiman

Robert Fux i ”En midsommarnattsdröm”. Foto: Nadja Sjöström

Pjäs. William Shakespeare ”En midsommarnattsdröm”

1595

Robert Fux är i vår inte bara aktuell som frontfigur för ”Drag race Sverige”, SVT:s tävlingsprogram som ska utse rikets främsta dragqueen, utan också som Puck i ”En midsommarnattsdröm” på Kungliga Operan. Det hänger förstås ihop. För att Shakespeares komedi från sent 1500-tal ständigt återupplivas – även om det är första gången på 60 år för Brittens operaversion på nationalscenen – beror knappast bara på dramatikerns slitstarka varumärke. Snarare handlar det om att ”En midsommarnattsdröm” skildrar kärleken som ett förvandlingsnummer, att pjäsen följer en förälskad logik där verkligheten brister i sömmarna.

Visst, det är en klassisk saga om tvåsamhet men har samtidigt karaktären av en hallucination. Det gör att det lyckliga slutet inte känns självskrivet – och vårens utlovade snedtripp på Malmö stadsteater ska i stället gestalta en mer ”mardrömslik värld”. Men så är romantikens löfte alltid förenat med risken eller chansen att förvandlas, om inte av Puck så kanske av någon annan.

Jacob Lundström

”Bella och Gustav” av Eva Eriksson. Illustration: Rabén & Sjögren

Barnbok. Eva Eriksson ”Bella och Gustav”

1980, Tiden

En av kulturens ljuvligaste skildringar av kärlek – och dess dystrare tvilling svartsjuka – finns i barnboken ”Bella och Gustav”. Varje dag väntar Gustav på Bella i sandlådan. Men så får Bella påssjuka och när hon äntligen får springa ut igen sitter Gustav där med Sofia – Sofia med råttsvansarna! Aldrig har hon kunnat ana att Gustav var så galen i råttsvansar, han drar i dem och Sofia skrattar. ”Det är för mycket fniss i den här sandlådan”, tänker Bella och kastar sig ut i en ettrig strid för att vinna Gustav tillbaka.

Jag läste Eva Erikssons bok för min dotter, men det var nog jag som älskade den mest. För att den så fint beskriver hur förmörkad världen blir när den man tycker om förtrollas av någon annan. Men också för att Eriksson visar hur komiskt besatt man blir av det som tycks vara rivalens företräden. Bella försöker dra ihop sitt korta hår i två råttsvansar – medan Sofia klipper av sina för att bli lik Bella. Och så fick jag med replik som kan vara användbar i kärlek: Det är för mycket fniss i den här sandlådan.

Åsa Beckman