Glädje att läsa Torbjörn Flygt livliga och humoristiska roman ”Slugger”

Ta det lugnt. Försök inte att speeda upp. Torbjörn Flygts bibeltjocka och detaljfokuserade Malmöepos kräver att man utrustar sig med samma sorts uthållighet som inför en maratonläsning av Karl Ove Knausgård.

I Augustprisade ”Underdog” (2001) och uppföljaren ”Outsider” (2011) genomlevde Malmöpågen Johan Kraft sina ungdoms- och tidiga vuxenår. I ”Slugger” har Torbjörn Flygt låtit honom bli en medelålders tvåbarnsfar och en medellyckad familjerättsjurist med hus i Höllviken, som sonen kallar ett fascistfäste.

Romanen skakar loss i Shakespeareska turer kring en midsommar i huset i Höllviken söder om Malmö, med släktens alla hopplösa och knixiga relationer vid ett och samma långbord. ”Ät kall fisk och bli stupfull före fyra. Enklare regelverk är svårt att sätta upp.” Det äldre gardet är på plats. Där finns farmor – en arbetarkvinna som har bestämda uppfattningar om det mesta och morfar, som är en bra bit inne i dimmorna och som ”tillfälligt” fått ta över den attefallare som byggdes för att tjäna som kontor för Johans advokatbyrå, behjälplig vid alla de uppslitande skilsmässor som nyrikedomen i trakten orsakar.

Midsommaraftonen i Höllviken inbegriper även barn, syskon och syskonbarn plus en av sonens kompisar, en vinddriven haschtomte, som ytterligare rör till det hela. Ingen har grepp om någonting, allra minst familjefadern Johan, som halvtrotsigt och halvhjärtat deltar i firandet. Hans hustru Helena är betydligt mer kompetent på alla områden egentligen, inklusive juristyrket.

Även om romanhandlingen kretsar kring midsommaren i nutid, vänder den ideligen tillbaka till det förflutna, för att därefter återgå till släktkalaset som allt mer häpnadsväckande, tornar upp sig. Betingelserna är sådana att vi utan särskilt synliga kronologiska vägmärken flyter runt i Johans liv – det är där romanen håller till. Då och då sladdar vi in på gårdsplanen till huset i Höllviken för att bevittna ytterligare några bisarra scener med alkohol och droger som bränsle, men strax leder en association, en tanke eller en replik handlingen tillbaka till en annan tid. Till exempel då morföräldrarna stod redo att utkämpa krig – ”till havs, på marken, i luften” – om barnbarnets gunst varpå familjelojaliteterna sattes på hårda prov.

Händelserna i romanen är knutna till relationer och känslor. Det finns ingen spektakulär intrig som driver romanhandlingen framåt, bara en vardag som maler på.

Det egenartade är hur Torbjörn Flygt på ett halsbrytande sätt skruvar upp sin familjehistoria till en vass och intelligent civilisationskritik

En nära, älskad syster blir sjuk och dör. En son strular, fader-son-relationen är knackig. En högpresterande dotter ter sig emellanåt obegriplig, en moderlös systerson tar den spydiga sonens plats, en annan släktings dotter blir favorit hos farmor. En gammal älskarinna föses in från sidan via ett ”gulligt” sms med en midsommarkram. Det dyker upp en nästan bortglömd halvsyster som meddelar att Johans biologiska far är död. Och mitt i allt finns ett äktenskap att hantera. Inte helt okomplicerat.

Det egenartade är hur Torbjörn Flygt, djupt rotad i arbetarstaden Malmö, på ett halsbrytande sätt skruvar upp sin familjehistoria till en vass och intelligent civilisationskritik. Det samhälle och Malmö som tagit form under de decennier som Torbjörn Flygt skildrar i sin romanserie har förändrats på så många sätt att de decenniegamla beskrivningarna liknar souvenirer från en långresa i tiden. Sammanförda bildar de ett dammigt minnenas museum över arbetarstaden Malmö.

Flygt har inget till övers för högerflanken, ”för vilka arbetslinjen var en omskrivning för sänkta pensioner och undandragna stöd för arbetslösa och sjukskrivna”. Och som löpt vidare in i en sverigedemokratisk världsbild.

Den ”outtömliga svada” som han tillskriver en av romangestalterna gäller i högsta grad även Torbjörn Flygt som författare. Som läsare står jag i en stridande, studsande ström av ord, ett forsande flöde av beskrivningar. Komiska repliker, kvickheter, snabba, snärtiga reflexioner. Humorn porlar genom texten, krass och varm om vartannat.

”Slugger” är tredje delen i romansviten om Johan Kraft.

Jag tycker ofta att man kan kapa en del i de tjocktjocka romanerna, även i denna. Den verbala snickarglädje, med idel vitsiga dekorationer, har en tendens att få bygget att svälla, men det är Torbjörn Flygts stil. Maximalism, inte minimalism. Och det är en kostelig läsning; en halvtråkig vardag och en tveksam samhällsutveckling kan bli osannolikt underhållande. I det avseendet har Flygt vässat sin penna sedan de tidigare romanerna.

Utan att stilen egentligen förändras djupnar dock texten efterhand. Ett större allvar tar plats både i beskrivningen av samhället och av de människoliv som når oss i denna bok. Den sprattlande fångst som romanens nät omsluter har verkligen något att meddela även om det inte är några glädjebudskap. Livet är komiskt och löjligt, men också hårt och skoningslöst, och människor är fulla av känslor, som är svåra att rå på. Sanningar flyter upp, allt mörkare saker uppdagas. Det mesta är oberäkneligt och nyckfullt, och de fördomar och käpphästar vi klamrar oss fast vid är knappast till någon hjälp, snarare ett slags bråte som vi borde släppa.

Ändå. Det är en glädje att se Torbjörn Flygt återkomma med en så livlig och humoristisk roman. Berättad av en ganska snäll slugger.

