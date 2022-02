Glädje, triumf och tradition på Hammerfalls nya album

Hårdrock Hammerfall ”Hammer of dawn” (Napalm Records) Visa mer

Svenska Hammerfall är till stor del att tacka för det uppsving av traditionell power metal som uppstod i mitten av 90-talet. När veteranerna nu ger ut sitt tolfte album ”Hammer of dawn” kan man konstatera att gruppen fortfarande vurmar för det traditionella.

Hammerfall har nämligen inte utvecklats särskilt mycket sedan de albumdebuterade 1997. Bara de inledande orden i titelspåret ”Hammer of dawn” sammanfattar på ett nästan komiskt vis inte bara albumets, utan hela bandets, tematik: ”thunder, lightning, hammer, fighting”.

Som vanligt är Joacim Cans imponerande register den främsta behållningen. När han i ”Venerate me” dessutom gästas av King Diamond uppstår hårdrocksmagi. Mer än vanligt präglas musiken dock av ett slags triumfatorisk glädje, med storslagna refränger som är lika catchy som klichéartade. Detta, i kombination med upplyftande låttexter av typen ”I am strong, I am brave, let the hammer pave the way”, får albumet att bara låta som hårdrockstolkningar av positiva affirmationer avsedda att lyssnas på via någon mindfulness-app för att öka sin självkänsla.

Fungerar det? Inte helt och hållet. För även om musiken är storslagen och pampig och bitvis ganska medryckande, krävs det något lite mer fantasieggande från Hammerfall för att man verkligen ska bli engagerad av deras världsbygge.

Bästa spår: ”Venerate me”

