Glimrande debut av Ida Therén om fallna kvinnor

En av mina stora läsupplevelser var när jag i tjugoårsåldern fann Anaïs Nins dagböcker. Nins frispråkighet i samklang med det poetiska språket var förtrollande. Jag slukade alla sju volymer och sedan ”Henry & June”, en samling med tidigare utelämnade delar från dagböckerna om hennes förhållande med både June Miller och hennes man Henry Miller. Trots att böckerna var föråldrade blev världen ändå ny.

Efteråt har jag funderat på vems perspektiv de här böckerna lät mig få ta del av och vems perspektiv som är ett gapande hål i litteraturhistorien? Frågan aktualiseras igen när jag läser Ida Theréns debutroman ”Att omfamna ett vattenfall”.

Ida Therén är litteraturkritiker och författare. Hon har skrivit flera barnböcker och sammanställt sina artiklar i bokform. Första gången jag träffade på henne var när jag läste ”CONST Literary (P)review.” som hon var med om att starta 2012, och vars anspråk att försvara den kvalitativa litteraturen fångade mig.

Theréns troman ställer två kvinnoöden jämte varandra. Den ena är ovannämnda June, en judisk arbetarklassflicka från Rumänien, hon emigrerar 1907 som femtonåring tillsammans med familjen till New York. June vill bli skådis och längtar efter att skriva sin självbiografi. Den andra är bokens namnlösa berättare, en författare i närtid som i bokens början rest till ön Guernsey. Hon fyller snart tjugofem och vill skriva en bok om June.

Hon berättar hur June arbetar på en biograf och är inte ens sexton fyllda när hon blir uppvaktad av en äldre man. När han erbjuder henne tusen dollar i utbyte mot hennes ”oskuld” går hon med på det. För oavsett hur hårt hon sliter räcker det aldrig till familjens räkningar. Att acceptera pengar från olika män är det enda sättet för henne att skaffa sig ett annat liv. Efterhand börjar June arbeta som dansare och träffar Henry Miller. Om mötet tänker hon att det är ödet: ”Jag vände mig mot honom och hans grå ögon vilade redan där, i väntan på mina.”

Ida Therén beskriver skickligt hur June fyller hans bottenlösa ego med ord om hans storhet och försörjer hans skrivande i stället för att ta sig tid för egna drömmar.

Författaren i boken följer i Junes spår. Under läsningens gång vecklar allt fler likheter mellan kvinnorna ut sig.

Handlingen utgörs av många små sammanträffanden. Det övergripande gemensamma är att kvinnorna förflyttar sig mellan olika städer och letar efter närhet, hos både kvinnor och män. Tanken på att växla in pengar och lyx i utbyte mot sex är aldrig långt borta.

Mötet med Anaïs Nin blir omvälvande. Hon är överklasskvinnan som fascineras av June och de inleder någon slags romans. Men det slutar med ett rejält svek: ”Hon, med alla fina ord om kvinnors frigörelse, en uppburen feministisk ikon. Hon som verkade så liten och oskyldig. Sofistikerad och bildad. Men små händer kan hantera marionettrådar bättre än stora och klumpiga.”

Särskilt smärtsamt är det att följa hur June alltmer går ned sig medan Henry Millers karriär peakar med boken ”Kräftans vändkrets”. En bok som exploaterar June och vilken Nin hjälpt honom att redigera.

Jag tycker om hur Therén skildrar fallna kvinnor utan att fördöma eller upphöja. Det öppnar för en existentiell fråga: Är det möjligt att sälja en kropp som aldrig tillhört en från första början? Greppet påminner om Sara Stridsberg. Skillnaden är att Stridsberg hamnar i att fetischera döda och skändade kvinnor. Något hon delar med populärkulturen där motivet används som ett drivmedel för spänning. Den romantiseringen finns inte hos Therén.

”Att omfamna ett vattenfall” är en bladvändare men ingen roman man snabbt konsumerar och sedan glömmer. Therén levandegör glimrande och känsligt June genom att iscensätta den självbiografi hon aldrig skrev. Jag hör Junes röst eka genom litteraturhistorien: ”There will be peace in the valley for me”.

