Glödheta Igor Levit spelade Beethoven på speed

Igor Levit Beethovens pianosonater Sonat nr 2, 6, 7 och 18 Grünewaldsalen, Konserthuset

Han är här med sin kompletta Beethoven, 2020-talets hetaste pianist. Igor Levit har på kort tid blivit världsberömd inte blott för sin Beethoven – att spela alla 32 sonater är ett utbrett mandomsprov bland pianister. Levit är en pianistisk aktivist, med dagliga hemmakonserter under coronan på Twitter i en spontanrepertoar med allt från Joplinrags till Schubert och Satie. Igor Levit är också en aktivistisk pianist med stark närvaro i den tyska samtidsdebatten, något som tidvis påkallat livvaktsskydd.

Konserthuset är att gratulera som fångat in denna glödheta rysktyska supernova under Beethovenåret, och som lyckats få honom att fullfölja de 32 sonaterna som coronan avbröt i vintras. I måndags spelade han för femtio personer plus streaming – förhoppningen är att de återstående sonaterna ska få möta tiofalt fler senare i oktober.

På drygt en förtätad timme avverkade Igor Levit fyra sonater; alltifrån den tidiga i A-dur från 1795 till den i Ess-dur som är en yster syskonsonat till den s k Stormen (eller Spöksonaten på svenska). Överlag kompositioner som representerar den självmedvetne klavervirtuosen före Eroicans anspråksfullhet och den slutliga dövhetens introspektion.

Här gick det undan. Nog har Levit filat och förfinat sin fingerfärdighet under hemmakarantänen. För allegretto blev till allegro, allegro till presto och presto till prestissimo. I många avseenden är hans Beethoven på speed något som den unge Ludwig hade gillat, för att inte tala om Art Tatum. (Fast Levit säger sig föredra Earl Hines.)

Få förmår exponera Beethovens briljans och busighet som Igor Levit. Den gäckande finalen till D-dursonaten nr 7 kändes helt modern i Levits fräckt fyndiga gestaltning – fräsch som född i stunden. Likaså Ess-dursonatens öppning med dess luriga harmonier, inklusive ett Tristanackord femtio år före Wagner. Men maneren ligger farligt nära, som i de överdrivna racertempona i scherzot och i D-dursonatens första sats. Den sensualism som också finns hos Beethoven förbigår Levit, liksom tragiken i largo-satsen.

Fast häftigt är det, kolla själv.

