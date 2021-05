Gloria Steinem: Jag var naiv som ung och trodde att alla ville göra något åt orättvisor

Gloria Steinem

Född: 1934 i USA.

Är: Aktivist, journalist, författare.

Bor: i New York.

Var med och startade The New York Magazine och Ms.

Har skrivit flera böcker, bland annat ”Outrageous acts and everyday rebellions”, ”The revolution from within”, ”My life on the road” och ”The truth will set you free, but first it will piss you off”.

Medgrundare till bland annat National Women’s Political Caucus (för rätten till abort) och Women’s Media Center.

Hennes liv finns skildrat i filmen ”The Glorias” (2020), med bland andra Julianne Moore, Alicia Vikander och Bette Midler.

Aktuell: Belönades 2020 med Gilel Storch Award av Judisk kultur i Sverige. En digital prisceremoni sänds den 10 maj på judiskkultur.se, där Steinem intervjuas av den amerikanska författaren Abigail Pogrebin.