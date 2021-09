Gnistrande pionjärer tänder Malmö Live

Konsert Dubbelkonsert – Nutida pionjärer Musik: Lina Nyberg ur ”Terrestrial”; ”Stellar Suite” (uruppförande); Minna Weurlander ur ”Infinity”; ”Duel of Hearts” (uruppförande) Dirigent: Ingar Bergby Medverkande: Lina Nyberg, Minna Weurlander, Tania Naranjo, m fl. Malmö Symfoniorkester, Scen: Malmö Live Visa mer

Tre gnistrande musikertemperament tänder upp Malmö Live när konsertserien 100 kvinnor sparkar igång,

Jazzveteranen Lina Nyberg, ackordeonisten Minna Weurlander och den senares duopartner, pianisten Tania Naranjo delar program under kvällen betitlad ”Nutida pionjärer” på Malmö Live.

I låtarna ur albumet ”Terrestrial”, skrivna för Norrlandsoperans symfoniorkester, mixar Lina Nybergs symfoniska jazz doften av americana med finurligt existentiella texter. En svängande svit kring planeten och jordelivet där Nyberg ibland skjuter ut sig i rymden i sällskap med jazztrion David Stackenäs, Josef Kallardahl och Peter Danemo för våghalsiga improvisationer, innan de återvänder till moderskeppet: Malmö symfoniorkester och dirigenten Ingar Bergby.

Med trygg scennärvaro och okonstlad röst svingar hon sig in i kvällens första uruppförande, ”Stellar Suite”, tillägnad världens första kvinnliga pilot, Amelia Earhart: ”The wind in my eyes, my hair in the air.” Ett romantiskt porträtt av en kvinna som riskerade allt. Men bitvis saknar Nybergs altröst relief - mer bett i diktionen, slimmad orkestrering och en mer följsam dirigent skulle kunna räta upp balansen.

När Minna Weurlander och Tanja Naranjo avlöser Nyberg efter paus är Mats Hållings orkesterarr av låtarna på duons intima album ”Infinity”, och nya verket ”Duel of Hearts”, färgade både av Astor Piazzolla och rysk filmmusik - men lite slätstrukna. Jag vill höra solisterna tvinna stämmorna kring varandra i sinnlig dans utan att dubbleras av orkestern.

Men Weurlander är bländande när hon låter sin ackordeon veckla ut långa serpentiner av lyxig klang. Inte minst i ”Karelia Lights”, där finsk-ryskt krut och latinamerikansk eld exploderar i ett stjärnregn.

