Goat Girl är ständigt oförutsägbara

Pop Goat Girl "On all fours" (Rough Trade/Playground)

I en tid där det förväntade blivit ett slags norm, där algoritmer ständigt lockar och uppmanar oss att lyssna mer på sånt som låter som det vi lyssnade på alldeles nyss är det väldigt lätt att uppskatta Goat Girl. Ett purungt band som faktiskt till fullo utnyttjar möjligheterna som strömningstjänsterna påstås ge oss, men som de flesta, av lathet eller ointresse, sällan tar vara på.

Londonkvartetten låter en obegränsad tillgång till åtminstone sextio–sjuttio års populärmusik utgöra grunden för en närmast helt fritt flödande indiepop. Där enkla bababa-körer kompliceras av en 80-talistisk Mike Post-saxofon som fladdrar förbi i bakgrunden och de kyliga synthljuden från något John Carpenter-soundtrack när som helst kan övergå i struttig punk. Gärna inom loppet av någon minut eller två. Samtidigt som vassa oneliners av typen ”tainted from my imperfection” och ”PTSD from a whole cup of tea” petas in här och där.

Invändningen är möjligen att infallen – trots allt – blir för många, att den ständiga oförutsägbarheten gör Goat Girl svåra att få grepp om, men just nu tar jag hellre det än alternativet. För den här geten har inga skygglappar. Faktiskt ännu mindre här på andra albumet än på den något mer samlade debuten. Vad som helst kan – nej, ska – hända när som helst.

Bästa spår: ”Sad cowboy”

