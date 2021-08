Goats multikulturella malström absorberar allt i sin väg

Fusionrock Goat ”Headsoup” (Rocket Recordings) Visa mer

Sedan debutalbumet ”World music” har Goat fortsatt tolka det omtvistade begreppet världsmusik i sin mest bokstavliga bemärkelse. Det Göteborgsbaserade kollektivet utgav sig tidigt för att vara sprunget ur en voodoosekt från Korpilombolo och har lyckats hålla identiteten hemlig bakom maskerna.

Soundet må vara rotat i 60- och 70-talens motkultur, men den konceptuella mystiken är helt i fas med den sortens anonymitet som blivit en säljande affärsmodell – inte minst internationellt. Det är fullt möjligt att avfärda Goat som kulturellt approprierande kvacksalvare. Men desto mer lockande att dras med i den multikulturella malströmmen av all världens flöjter, sinnesutvidgande psykedelia och ökenblues som tycks absorbera det mesta i sin väg.

Nya skivan med den Rolling Stones-blinkande titeln ”Headsoup” buntar ihop en samling udda singlar och b-sidor med två nyskrivna låtar. Den som saknade tyngden på senaste plattan ”Requiem” kan således glädjas åt det fräsiga fusiongroovet i ”Fill my mouth” och sprakande gitarrlarm i hypnotiska ”Queen of the underground”. Materialet låter paradoxalt nog mer sammanhållet än tidigare studioalbum och går utmärkt att betrakta som en greatest hits-kollektion.

Bästa spår: ”Queen of the underground”

Läs även mer om musik och fler texter av Johanna Paulsson