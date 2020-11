Goda matessäer av den beläste kocken Jens Linder

Sakprosa Jens Linder ”Frankensteins köttkvarn – och andra omvälvande mathistorier” Ordfront, 180 sidor Visa mer

En gång ägde jag ett isskåp. Husets tidigare ägare hade stuvat undan åbäket längst in i vedboden. Först förstod jag inte vad det var; en otymplig trämöbel med inredning av galvaniserad plåt. En äldre granne upplyste mig och förklarade att man placerade ett isblock i luckan upptill. Isen sågades i sjön och förvarades till sommaren i en stor stack täckt av sågspån.

Utmärkande för goda essäer är att läsaren lätt kommer på avvägar och minns, inte nödvändigtvis väsentligheter, men ändå. Så när nu kocken och författaren Jens Linder bland mycket annat fördjupar sig i kylteknikens historia blir jag sittande en god stund i den skräpkammare som är mitt minne. Vad hände egentligen med det där isskåpet? Vart tog det vägen?

Redan för tusen år sedan, berättar Linder, lät man hela kamelkaravaner frakta snö från Syriens högsta berg till Kairo, där kalifen var begiven på kylda drycker, och enligt legenden ska Marco Polo ha ätit glass i Kina. Moderna kylskåp och frysar utvecklades först på 1920-talet och därmed var fältet fritt; fryst spenat och torsk vara bara början på en era som skulle krönas med problematiska massglassar som lakritspuck.

Ett genomgående tema i essäsamlingen ”Frankensteins köttkvarn” är dessa tekniska innovationer som på olika sätt har format människors mathållning. Elden, inte minst. Spår av eldstäder finns i alla kulturlager ända ner till Homo erectus dagar, för mer än en miljon år sedan. Ingen uppfinning har varit av större värde än konsten att göra upp eld. Våra förfäders kraftiga käkpartier tillbakabildades när de hårdaste rötterna rostades mjuka.

Kastruller av gräs och blad kommer på tal, så tätt flätade att man kunde koka vatten i dem, liksom även sentida metoder nedärvda från urtiden, däribland en säregen variant för grillning över öppen eld. Man tar en hel gädda eller tjäder, kletar in den med lera och lägger hela paketet i brasan. Sedan är det bara att knacka bort leran, där fjäll och fjädrar sitter fast, och hugga in på köttet. Metoden ska ha förekommit i Sverige så sent som vid mitten av 1900-talet.

Vedspisens historia håller liv i berättelsen, så även iakttagelser som den att skickliga kockar kan avgöra värmen genom att bedöma doften av upphettat järn. Jens Linder har varit med om det mesta, han är både berest och beläst och vet sålunda allt om koreanska alger och japansk svamp samt att surmört var en specialitet i Blekinge, på stenåldern.

Just syrning, rökning, gravning och andra konserveringsmetoder avhandlas grundligt, varför man till sist läser om fermenterad rocka och norsk surstek som vore det vardagsmat. Varje essä avslutas med recept för dödsföraktande hemmakockar med gott om tid och en kryddhylla stor som en strykbräda.

Lyckligtvis är författaren ingen fanatiker. Han läser själv många matböcker och dietpamfletter, vilket antagligen avskräcker. ”Det skulle vara lätt att raljera om sekterism och om hur privilegierade och bortskämda människor använder dieter som identitetsskapande utsmyckning.” Att normerna långsamt förändras finner han gott nog; det går att bli kvitt djurindustrierna utan att alla blir veganer. Man kan äta vildsvin, till exempel.

Då är köttkvarnen bra att ha. Linder ärver en sådan pjäs, en gammal handjagare som kan mala vad som helst. Husqvarna vapenfabrik tillverkade tolv miljoner exemplar mellan 1890 och 1971, men eftersom detta är en essä övergår det industrihistoriska strax till en större berättelse om köttkvarnen som symbol och metafor. Mary Shelley dyker upp, Dickens och Upton Sinclair, varefter allt blir till en tanke om alienation.

Det hela utmynnar i reflektioner om enkelhet och komplexitet; ett perfekt moget krusbär har sitt värde, likaså ett etiopiskt hopkok med 70 kryddor – som en målning av Jackson Pollock. Och eftersom Linder här och var också hänvisar till klimatkrisen minns jag slutligen vad som hände med isskåpet.

Det var en vargavinter på 1980-talet. Veden tog slut redan i februari. Alla överflödiga trämöbler låg illa till den vintern.

